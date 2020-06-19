SVE Syclone: реинкарнация легенды 90-х теперь имеет 760 л.с. под капотом!

Американское тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (SVE) из штата Нью-Джерси представила 760-сильную версию пикапа SVE Syclone на базе GMC Canyon последнего поколения. Для радикального повышения мощности автомобилю понадобился полноценный свап и ряд других существенных доработок.

Любители американского автопрома прекрасно помнят соплатформенные пикап GMC Syclone и трёхдверный внедорожник GMC Typhoon из начала 90-х, ставшие плодом очередного маркетингового эксперимента GM и выпущенные малым тиражом (в сумме менее 8000 экземпляров). Эти машины были спортивными версиями пикапа GMC Sonoma и внедорожника GMC Jimmy соответсвенно, имели заниженную спортивную подвеску, нессимметричный дифференциальный полный привод и наддувный 4,3-литровый V6 (284 л.с., 475 Нм) в паре с 4-ступенчатым «автоматом». По тем временам это была неслыханная отдача для среднеразмерных SUV — Syclone и Typhoon уезжали со светофоров от многих спорткаров, чем тешили самолюбие своих владельцев. Сегодня эти машины имеют статус раритетов и давно расползлись по частным коллекциям, найти приличный экземпляр на вторичном рынке практически невозможно.

GMC Syclone 1991 года

Пару лет назад прикормленное GM тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (его машины можно официально купить у избранных дилеров Chevrolet, GMC и Cadillac) решило возродить дух GMC Syclone в современной машине, как следует поколдовало над актуальным пикапом GMC Canyon с топовым V6 и весной прошлого года превратило его в SVE Syclone. Приводной нагнетатель позволил поднять отдачу мотора с 313 л.с.и 373 Нм до 461 л.с. и 542 Нм, но этого специалистам SVE показалось мало — на этой неделе дебютировал Syclone с отдачей в 760 л.с. и 814 Нм.



Для получения столь впечатляющих цифр от V6 пришлось отказаться, вместо него подопечные Эда Гамбургера (основатель SVE) собрали новый мотор на базе 5,3-литрового 8-цилиндрового блока L83. Доработки включают кованый коленвал, кованые поршни и шатуны, модифицированные головки блока и распредвал, новую высокопроизводительную систему впрыска, приводную крыльчатку с кастомным интеркулером, оригинальную систему выпуска из нержавейки.



8-ступенчатую АКП 8L90E с учётом возросшей нагрузки тоже пришлось как следует перетряхнуть, усилить и снабдить новым гидротрансформатором. К ней прикручена новая раздатка с несимметричным дифференциалом (по умолчанию мощность делится в пропорции 32:68 в пользу задней оси). От неё к мостам идут усиленные карданы.



Теперь к ходовой. Ради лучшей устойчивости на дороге переднюю подвеску занизили на 2 дюйма (51 мм), заднюю — на 5 дюймов (127 мм), установили спортивные амортизаторы и более толстые стабилизаторы на усиленных стойках. Стоковые передние тормоза заменены более мощными 13,6-дюймовыми вентилируемыми дисками с 6-поршневыми суппортами. Оригинальные кованные колёса обуты в шины Michelin Pilot Sport 4 SUV размерностью 285/45 R 20.



Косметические доработки довольно скромные, как и на других машинах от SVE: новые накладки на пороги, оригинальный составной капот с воздуховодом, два чёрных выхлопных патрубка, надписи, аппликации, шильдики и вышивка в стиле GMC Syclone из 90-х.



Если GMC Syclone и Typhoon предлагались исключительно в чёрном цвете, то для SVE Syclone можно заказать любой цвет из актуальной палитры GMC. Но кабина только полуторная.

Specialty Vehicle Engineering планирует изготовить всего 50 экземпляров 760-сильного пикапа. Цена и динамические характеристики пока не объявлены.

У читателя наверняка возникнет резонный вопрос, стоит ли ждать от SVE реинкарнацию GMC Typhoon? Это, братцы, вряд ли, так как у нынешнего GMC Canyon в США нет родственного рамного внедорожника, а современные паркетники с поперечным расположением силового агрегата для серьёзных конверсий не годятся.

