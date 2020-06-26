Новый Ford F-150: автопилот, большой экран, 11 решёток на выбор и гибридная версия

Новое, четырнадцатое по счёту поколение самого популярного в США автомобиля на первый взгляд не сильно отличается от предыдущего, да и техника принципиально не изменилась, но для конечного потребителя изменений более чем достаточно, чтобы не возникло сомнений — надо брать!

Ford F-series (F-150 — это самая лёгкая модификация) продолжает оставаться лидером американского рынка в целом и сегмента больших пикапов в частности, но итоги первого квартала этого года вызывают тревогу: по данным ресурса CarSalesBase, продано 186 562 экземпляра, на 13% меньше, чем за первые три месяца 2019-го, тогда как спрос на Chevrolet Silverado вырос на 27% до 144 734 единиц, а пикап Ram прибавил 7% и разошёлся тиражом 128 805 шт. То есть основные конкуренты стремительно догоняют, и Форду нужно очень постараться, чтобы новый F-series выступил хорошо и выправил кривую продаж.

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Никаких принципиальных изменений в конструкции Ford F-series не произошло: в его основе по-прежнему лежит стальная рама, а кузов и кабина изготовлены из алюминиевого сплава. Но все наружные кузовные панели новые, равно как и диодная светотехника, передние крылья стали выше, изменена форма наружных зеркал, доработана аэродинамика, появились активные жалюзи в передке, автоматически закрывающиеся при движении на высоких скоростях. Предусмотрено 11 вариантов оформления фальшрадиаторной решётки и 13 вариантов дизайна колёсных дисков диаметром от 17 до 22 дюймов.



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Салон полностью новый, хотя компоновка опять-таки прежняя — владельцам пикапов F-series прошлого поколения переучиваться не придётся. Главное новшество — мультимедийная система Sync 4 c функцией обновления по воздуху и возможностью разделить экран на функциональные зоны. Диагональ экрана — 8 либо 12 дюймов, то есть топовый «телевизор» наконец-то не уступает таковому у пикапа Ram, но ориентация у него не вертикальная, как у конкурента, а горизонтальная. Щиток приборов в богатых комплектациях полностью виртуальный (в базе — аналоговые циферблаты). Чувство патриотизма вселяют гравировки в виде американского флага на передней панели — мол, всё сделано в США, кормим свой рабочий класс, а не заграничный.



Изменён дизайн дверных карт, увеличился зазор между обшивкой и ручкой, чтобы дверь можно было закрыть в толстых строительных перчатках. Оформление центрального тоннеля зависит от комплектации: в простых селектор АКП расположен на рулевой колонке, в дорогих — на центральном тоннеле, причём его можно сложить в специальный паз, чтобы воспользоваться раскладным столом, получающимся из массивного центрального подлокотника. Площадь стола достаточная, чтобы разместить ноутбук с диагональю не менее 17-дюймов или устроить полноценный американских обед с корзиной жареных куриных ножек, пирамидой луковых колец в кляре и мисочками для соусов. Под задним сиденьем есть складной запираемый бокс для вещей во всю ширину салона. Топовая аудиосистема — от Bang & Olufsen с 18 громкоговорителями.



Для водителя предложен ворох всевозможных электронных ассистентов, в том числе помощник при маневрировании с прицепом и функция оповещения об опасности за поворотом, но основная гордость — это пока недоступный у конкурентов автопилот второго уровня по классификации SAE под названием Active Drive Assist (ADA). Подробно об этой системе мы рассказывали на прошлой неделе в привязке к электрическому кроссоверу Ford Mustang Mach-E. Здесь лишь вкратце скажем, что ADA будет доступна в виде обновления в третьем квартале 2021 года, она позволяет водителю отпустить руль и педали при езде по специально подготовленным автомагистралям, но при этом необходимо всё время следить за дорогой, причём за самим водителем следит специальная салонная камера.



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О силовых агрегатах пока официальных подробностей нет, но, по данным журнала Car and Driver, пикап сохранит имеющуюся линейку двигателей, а именно атмосферный 3,3-литровый V6, 2,7-литровый наддувный EcoBoost V6, атмосферный 5,0-литровый V8 и единственный для лёгкой серии 3,0-литровый турбодизель. Информация об отдаче этих агрегатов появится позже. Коробка передач — 10-ступенчатый «автомат» (возможно, для базового V6 оставят 6-ступенчатый).



Что до 3,5-литрового бензинового мотора V6 EcoBoost, то он стал частью гибридной силовой установки под названием PowerBoost. Схема — простейшая, если не сказать устаревшая: между двигателем и коробкой вживлён 35-киловаттный (47 л.с.) электромотор, который питается (и заряжает при движении накатом и торможениях) расположенную перед задним мостом литий-ионную батарею ёмкостью 1,5 кВт·ч.



Какова реальная экономия от этой конструкции, производитель пока не сообщает, равно как и пиковую отдачу. Известно лишь, что на одном баке можно будет проехать 700 миль, то есть почти 1130 км. Зато только гибрид может предложить встроенный генератор на 2,4 кВт для подключения внешних устройств (болгарки, электропилы и проч.) к розеткам в кузове (120 В, 20 А). В виде опции для гибрида предлагается генератор на 7,4 кВт с розетками на 240 В и 30 А. Генератор можно также получить на бензиновых пикапах, но там мощность только 2 кВт.



Как и прежде Ford F-150 будет доступен с задним или полным приводом, с одинарной, полуторной и двойной кабинами на выбор плюс три варианта длины кузова. Внутрення поверхность заднего борта может быть выполнена в виде рабочего стола с выемками и зажимами для карандашей, линеек, стаканов, смартфонов и проч.



В продажу новый Ford F-150 поступит осенью этого года. Цены пока не объявлены, но существенного подорожания базовых версий не ожидается, а за «полный фарш», который стал богаче, конечно, придётся доплатить. Прогнозируемый диапазон цен — от 30 000 до 70 000 долларов.

