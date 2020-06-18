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  • У американских водителей Ford опускаются руки: представлен автопилот 2 уровня

У американских водителей Ford опускаются руки: представлен автопилот 2 уровня

18.06.2020 234 0 0

Компания Ford анонсировала систему автономного вождения Active Drive Assist, которая будет доступна в виде программного апгрейда американским владельцам электрических кроссоверов Mustang Mach-E, заказавшим пакет ассистентов водителя Ford Co-Pilot360 Active 2.0. Позже ADA будет доступна и на других новых моделях «синего овала».

 

В 2016 году на волне всеобщей эйфории по поводу беспилотников компания Ford опрометчиво пообещала представить к 2021 году полностью самоуправляемый автомобиль, то есть беспилотник 4 уровня по классификации SAE. Прототипы на базе гибридных седанов Fusion наматывали круги на полигонах, пресс-служба Ford регулярно докладывала о невероятных успехах в области машинного обучения, но уже к концу 2017 года поток победных реляций иссяк, а в начале 2019 года компания объявила, что никакого полного автопилота не будет, так как человечество к нему не готово. Почему, мы подробно разбирали недавно на примере Audi A8 четвёртого поколения, который с конвейера имеет всё необходимое оборудование для беспилотного вождения. Для тех, кому лень идти по ссылке, вкратце резюмируем: для выхода полноценных беспилотников на дороги общего пользования не готова нормативно-правовая база, и нет практически никаких шансов, что она появится в обозримом будущем.

Так вот, в начале прошлого года компания Ford вместо полноценных беспилотников пообещала сконцентрировать усилия профильных разработчиков на более простых вспомогательных системах, и всё это время, по сути, готовила конкурента джи-эмовской системе Super Cruise, которая ставится на новые модели Cadillac.

Фордовский аналог Super Cruise называется Active Drive Assist (ADA) и первым автомобилем, который его получит, станет электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E. Кроссовер этот, напомним, дебютировал в ноябре прошлого года, но пока так и не добрался до потребителя из-за локдауна, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Для Mustang Mach-E предусмотрен пакет продвинутых ассистентов водителя Co-Pilot360 Active 2.0, в который входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, распознавание дорожных знаков и помощь в рулении при уходе от столкновения, то есть, по сути автопилот 1 уровня по классификации SAE. На том же «железе» будет работать и автопилот 2 уровня, то есть ADA — эту систему можно будет активировать у дилера или самостоятельно «по воздуху» во второй половине следующего года.

Ford Mustang Mach-E

Принцип работы ADA такой же, как у Super Cruise или ниссановского ProPilot 2.0: машина едет сама по специально подготовленным трассам (в США и Канаде это более 160 тысяч км хайвеев с разделёнными встречными потоками), водитель может отпустить руль и убрать ноги с педалей, но при этом обязан следить за дорогой, а за самим водителем следит специальная салонная камера. В случае Форда камера инфракрасная, способная распознать положение глаз даже за солнцезащитными очками. Если система понимает, что водитель не следит за дорогой, то она подаёт ему тревожные сигналы и просит включиться в управление, а если реакции нет — замедляет автомобиль.

Ford Mustang Mach-E

Автопилот Tesla, который регулярно попадает в аварии, работает по-другому: он требует наличия рук на руле, но при этом не тормозит автомобиль в случае отсутствия реакции водителя.

Ford считает, что ADA позволит снизить стресс от дальних монотонных поездок, но невозможность отвлечься от дороги ставит под сомнение этот тезис — разве что физическая усталость будет чуть меньше, чем обычно, а вот психологическая вряд ли.

Добавим, что на прошлой неделе Ford и Volkswagen опубликовали согласованную программу совместной работы в рамках созданного в 2019 году альянса. В ней есть очень туманный пункт относительно использования наработок стартапа Argo AI, занимающегося разработкой систем автономного вождения. В этот стартап Ford и Volkswagen инвестировали миллиарды долларов, год назад сообщалось, что партнёры ждут на выходе автопилот 4 уровня по классификации SAE, но в какой стадии сейчас находится работа и какие у неё перспективы, неизвестно. Видимо, никаких перспектив, и ADA сотоварищи — это максимум, что может предложить потребителю современный автопром.

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