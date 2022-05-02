Электрический Ford F-150 Lightning стал мощнее: базовая версия обошла бензиновый Raptor

Премьера пикапа F-150 Lightning состоялась в мае прошлого года, сборка предсерийных образцов в особом цеху завода Ford в Дирборне (штат Мичиган) началась в сентябре, а полномасштабное производство клиентских машин запустили в конце апреля. В марте стало известно о том, что запас хода на одной зарядке версии Extended Range с расширенной батареей ёмкостью 131 кВт·ч увеличился с 483 до 515 км по циклу EPA, а на днях компания сообщила о прибавке в мощности.

Производство Ford F-150 Lightning на заводе в Дирборне. 1 / 3 Производство Ford F-150 Lightning на заводе в Дирборне. 2 / 3 Производство Ford F-150 Lightning на заводе в Дирборне. 3 / 3

Теперь версия Standard Range с батареей ёмкостью 98 кВт·ч выдаёт максимальные 458 л.с. вместо прежних 432 л.с., а версия Extended Range — 588 л.с. вместо 571 л.с. Максимальный крутящий момент обеих версий не изменился — 1051 Нм. Обе версии, напомним снабжены двумя электромоторами (по одному на каждую ось) и имеют, стало быть, полный привод. Запас хода на одной зарядке версии Standard Range — 370 км.



Получается, что даже базовый F-150 Lightning Standard Range теперь обходит по мощности топовую бензиновую версию F-150 Raptor, чей 3,5-литровый V6 EcoBoost выдаёт максимальные 456 л.с. и 692 Нм. Впрочем, в бензиновой линейке скоро появится более мощный Raptor R — он-то и будет выполнять роль флагманской версии, но покупатели электрических пикапов в любом случае будут рады апгрейду. Вместе с мощностью выросла и грузоподъёмность электрического пикапа: с 907 до 1014 кг.

Ford F-150 Lightning

В основе Ford F-150 Lightning лежит рамная платформа родственного «углеводородного» пикапа — унификация позволила компании Ford выпустить на рынок свой электрический грузовичок раньше основных конкурентов: электрический Chevrolet Silverado EV поступит в продажу в 2023 году, электрический пикап Ram — в 2024 году. Tesla обещает запустить в производство революционный пикап Cybertruck в 2023 году, но эта компания хронически срывает сроки запуска своих новинок.



Ford F-150 Lightning

Спрос на F-150 Lightning сильно превзошёл ожидания маркетологов Ford, из-за чего компании пришлось как минимум дважды пересматривать объёмы его выпуска в сторону увеличения: сейчас на электрический трак собрано около 200 тысяч заявок, новые пока не принимаются. Приём заявок может возобновиться в следующем году, при условии что наращивание производства будет идти по плану и не возникнет проблем по части поставок комплектующих.



Ford F-150 Lightning

Между тем уже в 2025 году Ford может представить полностью новый электрический пикап на оригинальной, а не конверсионной платформе, которая позволит существенно увеличить запас хода на одной зарядке. По последним данным, новый пикап получит собственное название, а не станет вторым поколением F-150 Lightning. Нынешний F-150 Lightning может какое-то время выпускаться параллельно с новым пикапом, но не на одном заводе — сборку нового электрического грузовика планируется наладить на строящемся предприятии Blue Oval City в Стэнтоне (штате Теннесси).

