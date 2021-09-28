«Заряженный» пикап готовят к производству: Ford F-150 Raptor R придётся ещё подождать

Ожидается, что новая «горячая» версия грузовика американского бренда окажется на конвейере не раньше конца следующего года.

В Штатах самым продаваемым автомобилем бренда Ford по-прежнему остаётся пикап F-series. По итогам пострадавшего от ковида 2020 года клиенты в общей сложности купили 787 422 экземпляра: этот результат на 12,2% меньше, чем годом ранее. В нынешнем году отрицательная динамика сохраняется: так, за первые восемь месяцев дилеры реализовали 471 667 грузовиков, что почти на 8% меньше, чем за январь-август 2020-го.



На фото: актуальный пикап Ford F-150 Raptor

В семействе популярных пикапов есть топовая версия, в линейке она представлена c 2009 года. Речь идёт о Ford F-150 с приставкой Raptor к названию: автомобиль нового поколения был представлен в начале февраля 2021-го. Однако на этом компания останавливаться не намерена, поэтому готовится очередная «заряженная» модификация грузовика – Raptor R.

Ранее сообщалось, что версия с добавленной литерой «R» появится в 2022 году, однако более точных сроков в компании не называли. Более подробная информация появилась у Ford Authority, чьи источники получили доступ к графику производства автомобилей американского бренда. По их данным, «заряженный» пикап Ford F-150 Raptor R встанет на конвейер только в самом конце следующего года. Вероятно, до дилеров такие машины доберутся в начале 2023-го.



Ожидается, что под капотом у версии Raptor R может оказаться турбомотор V8 Ford Predator от Mustang Shelby GT500, его объём равен 5,2 литра, а мощность, вероятно, будет варьироваться от 734 до 761 л.с. Точная информация о «начинке» такого грузовика появится позже.

Напомним, пикап в своём нынешнем топовом исполнении оснащается битурбомотором V6 EcoBoost объёмом 3,5 литра. Его отдача составляет 457 л.с., а максимальный крутящий момент – 692 Нм. Двигатель работает в паре с десятиступенчатым «автоматом», у такого грузовика полный привод с многодисковой муфтой подключения передних колёс.



Официальной информации о внешности Ford F-150 Raptor R пока нет, однако, судя по шпионским фотографиям прототипа новинки, отличия от «обычного» Раптора всё-таки будут. Ожидается, что «заряженного» грузовика с литерой «R» будет по-иному оформленный капот, переработанная массивная решётка радиатора, а также версии изменят задние крылья. У автомобиля будет переработанная подвеска, а также иной комплект колёсных дисков и резины.

На домашнем рынке дилеры Ford начали принимать заказы на стандартный F-150 Raptor 2021 года в июне. Минимальный ценник такого автомобиля составляет 64 145 долларов, что эквивалентно примерно 4,65 млн рублей по текущему курсу.



В дальнейшем ещё у одного автомобиля Ford появится «заряженная» версия Raptor: речь идёт о рамном внедорожнике Bronco. Недавно был опубликован первый тизер будущей новинки. Судя по всему, у такого автомобиля будет иная решётка радиатора и увеличенный дорожный просвет.

