У внедорожника Ford Bronco появится «заряженная» версия Raptor: первый тизер

Новая версия недавно вышедшей на американский рынок модели с возрождённым названием будет представлена в 2022 году.

Несмотря на то, что автомобили бренда Ford на домашнем рынке пользуются сравнительно высоким спросом, показатели продаж пока что продолжают падать. Так, по итогам прошлого года дилеры в США реализовали 1 929 298 единиц, что на 16% меньше, чем годом ранее. А за январь-август текущего года клиенты купили 1 173 916 экземпляров, что на 5,5% меньше, чем в течение первых восьми месяцев 2020-го.

Американская компания ещё в середине лета 2020 года полностью рассекретила свой рамный внедорожник Ford Bronco (для этой модели было возрождено одно из исторических названий марки). Модель была сразу представлена в трёх- и пятидверной модификациях. Форду пришлось несколько раз откладывать старт производства SUV, в итоге автомобиль отправили в серию только в мае текущего года. До дилеров первые машины добрались в июне. В общей сложности за три летних месяца клиенты в Штатах купили 6808 шт. Bronco.



На фото: Ford Bronco

Ранее в Сети появлялись сообщения о том, что у рамного внедорожника Ford Bronco появится «заряженная» версия. Она получит приставку к названию Raptor (по аналогии с популярным у американцев полноразмерным пикапом F-150, у которого тоже есть версия с такой прибавкой). Теперь эта информация подтверждена официально: появился первый видеотизер будущей новинки.



Ролик опубликовал генеральный директор Ford Джим Фарли на своей странице в соцсети Twitter. Судя по видео, у «заряженной» версии внедорожника будет иная массивная радиаторная решётка с крупной надписью в виде названия бренда, она, вероятно, будет оформлена в стиле «горячего» пикапа F-150 Raptor. Отметим, у «обычных» версий внедорожника на «гриле» находится надпись с названием модели.



Ранее новая версия модели уже попадалась в объективы фотошпионов в ходе прохождения дорожных испытаний. Маскировка на прототипах не смогла скрыть более широкие крылья, а также увеличенную высоту внедорожника с приставкой Raptor. Отметим, у «заряженного» Ford Bronco будет перенастроенная подвеска с «приподнятым» дорожным просветом, а также «внедорожная» резина.

Официальной информации о «начинке» Ford Bronco Raptor пока нет. Согласно предварительным сведениям, такая версия может получить либо 406-сильный бензиновый шестицилиндровый твин-турбомотор объёмом 3,0 литра (таким же оснащается Explorer ST), либо 456-сильный V6 объёмом 3,5 литра (он устанавливается под капот пикапа Ford F-150 Raptor).



Напомним, моторную гамму актуального рамного внедорожника составляют два бензиновых двигателя. У базовой версии под капотом находится 273-сильная «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (максимальный крутящий момент – 420 Нм). В пару ей идёт либо семискоростная «механика», либо десятиступенчатый «автомат». Другой вариант – это бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм). Такой двигатель предлагается в комплекте только с 10АКП.

Ранее стало известно о том, что у Ford Bronco может появиться электрическая версия: на это намекнул Джим Фарли, отвечая на вопрос одного из пользователей в Twitter. При этом о сроках появления предполагаемой новинки пока что можно только гадать. Не исключено, что всё ещё стоит ориентироваться на план, озвученный в 2018 году: тогда в Форд пообещали к 2022 году расширить модельную линейку за счёт семи электромобилей. Сейчас у компании есть кроссовер Mustang Mach-E, а в скором времени появится «батарейная» модификация пикапа F-150 Lightning: недавно было запущено производство тестовых образов.

