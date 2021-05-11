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  • Все к розетке: глава Ford намекнул на «батарейный» внедорожник Bronco

Все к розетке: глава Ford намекнул на «батарейный» внедорожник Bronco

11.05.2021 36 0 0

Не исключено, что американская компания представит электрическую версию модели уже в 2022 году.

 

Автомобили бренда Ford весьма популярны в США. Так, по итогам прошлого года дилеры реализовали на этом рынке 1 929 298 машин (на 16% меньше, чем годом ранее). Самой востребованной моделью бренда остаётся пикап F-series. За 2020-ый грузовик разошёлся тиражом 787 422 экземпляра (на 12,2% меньше). Недавно стало известно о том, компания в скором времени представит электроверсию F-150, которая получит прибавку Lightning к названию.

После объявления о презентации новинки у некоторых появились вопросы к руководству американской компании. Так, пользователь с именем Powered by Tesla в соцсети Twitter поинтересовался у генерального директора Ford Джима Фарли о том, почему у бренда, который связывает своё будущее с электромобилями, нет «зелёной» версии для новых продуктов, таких как Bronco.

Любопытно, что Джим Фарли ответил этому пользователю. Глава Ford спросил в ответ: «Почему вы думаете, что мы этим не занимаемся?». Конечно, это вряд ли можно считать официальным подтверждением, но определённо стоит расценивать как ощутимый намёк на появление в семействе рамного внедорожника Bronco электрической версии.

О сроках появления предполагаемой новинки мы можем только гадать. Однако пока что можно ориентироваться на план, озвученный в 2018 году: тогда в Форд пообещали к 2022 году расширить модельную линейку за счёт семи электромобилей. Сейчас у Ford есть свой «электрокросс» – Mustang Mach-E. С момент старта продаж в декабре прошлого года модель разошлась в Штатах тиражом 8568 экземпляров. В скором времени «зелёный» модельный ряд пополнит «электропикап» F-150 Lightning (презентация намечена на следующую неделю). Вероятно, одним из следующих пополнений может стать и «розеточный» Bronco.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в моторной гамме «обычного» рамного внедорожника есть два бензиновых мотора. Начальные версии оснастили 273-сильной бензиновой «турбочетвёркой» EcoBoost объёмом 2,3 литра (максимальный крутящий момент – 420 Нм). Этому двигателю в пару предложат либо семискоростную «механику», либо десятиступенчатый «автомат». Другой вариант «начинки» – бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм). Такой мотор идёт в комплекте только с 10АКП.

Кроме того, у модели, скорее всего, будет и гибридная версия. Официальной информации о её «начинке» пока нет. По предварительным данным, в основу такой силовой установки ляжет 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 семейства EcoBoost, который будет работать в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». По предварительным данным, совокупная отдача системы гибридного Bronco составит около 457 л.с. В пару ей, вероятно, предложат десятиступенчатый «автомат».

Отметим, для «батарейного» Ford Bronco найдутся соперники. Так, у Jeep, вероятно, будет свой полностью электрический внедорожник: на появление в линейке «зелёного» Wrangler марка, принадлежащая автогиганту Stellantis, намекнула с помощью концепта Magneto, который дебютировал в рамках Пасхального джип-сафари в текущем году.

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