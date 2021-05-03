«Новая» молния: Ford может возродить старое название для электроверсии пикапа

Ранее предполагалось, что американская компания использует это имя для ещё одной «заряженной» версии модели, но теперь стало известно об альтернативном варианте.

Продажи пикапа Ford F-series четырнадцатого поколения стартовали в США в конце 2020-го. За первые два месяца текущего года дилеры реализовали на домашнем рынке почти 120 тыс. экземпляров. Напомним, эта модель в течение последних нескольких лет остаётся в числе самых популярных в Штатах: за 2020-ый дилеры сумели реализовать 787 422 пикапа, что на 12,2% меньше, чем годом ранее (спад можно объяснить как ожиданием выхода нового F-series, так и последствиями пандемии коронавируса). В дальнейшем Форд планирует расширить аудиторию модели за счёт электроверсии.



На фото: актуальный Ford F-150 Raptor

Производство «батарейной» модификации пикапа, которую пока условно называли Ford F-150 EV, будет налажено в середине 2022 года. Выпускать автомобили планируется на заводе компании в Дирборне (штат Мичиган). Здесь же с конвейера будут сходить тяговые аккумуляторы, предназначенные для «зелёных» грузовиков.

Недавно стало известно, что Ford может возродить название «Lightning» (в переводе с английского слово означает «молния»). Ранее компания выпускала F-150 в такой версии: она существовала в двух поколениях (с перерывом в несколько лет). Так, пикап первой генерации сходил с конвейера в 1993-1995 годах, а второй – с 1999-го по 2004 год. За разработку версии отвечало отдельное подразделение Ford – Special Vehicle Team (SVT). Предполагалось, что название отдадут новой «заряженной» бензиновой модификации (у модели уже есть одна с приставкой Raptor к названию).



Однако теперь в Car & Driver сообщают, что приставку Lightning могут отдать электронной версии пикапа F-150. Правда, в компании Ford эту информацию не подтвердили (но и не опровергли). В издании считают, что это название действительно подходит новому электрокару бренда, так как «молния» символизирует одновременно электричество, силу и природу.

Официальной информации о «начинке» электроверсии Ford F-150 пока очень мало: в прошлом году в компании рассказали только, что модель будет иметь полный привод, двухмоторную силовую установку, совокупная отдача и крутящий момент которой будет больше, чем у любого F-150, доступного на тот момент. Тогда самым мощным пикапом являлся Raptor с 456-сильным турбомотором EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра (691 Нм). То есть у «батарейной» модификации показатели должны быть больше указанных.



В Ford также отметили, что у «электропикапа» будет «самое быстрое ускорение», чем у любого F-150. Это значит, что у такого автомобиля на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) будет уходить менее пяти секунд.

На домашнем рынке «электропикапу» Ford F-150 придётся бороться за покупателей с относительно недавно представленным GMC Hummer EV, «зелёной» версией Chevrolet Silverado и Tesla Cybertruck. Вероятно, модель, как и соперники, будет иметь довольно солидный запас хода: каждый из названных конкурентов может быз подлзарядки проехать больше 560 км (расчёт вели по используемому в США циклу EPA).



У «четырнадцатого» F-150 в гамме числятся: 5,0-литровый V8 (400 л.с. и 556 Нм), EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра (400 л.с., 678 Нм). Этот мотор стал основой для гибридной установки грузовика – PowerBoost Full Hybrid (совокупная мощность – 430 л.с, а крутящий момент – 773 Нм). Также в линейку входят 3,0-литровый дизель V6 с отдачей в 250 л.с. (597 Нм), 325-сильный EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра (542 Нм); а роль базового играет 290-сильный «атмосферник» объёмом 3,3 литра (359 Нм).

