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Новый «городской» пикап: Ford может вернуть к жизни F-150 Lightning

23.04.2021 231 0 0

Предполагается, что такой грузовик будет предназначен для быстрой езды по «городским джунглям», а не по бездорожью.

 

Компания Ford в конце 2020 года начала продавать пикап F-series четырнадцатого поколения. Эта модель в течение последних нескольких лет остаётся в числе самых популярных на американском рынке: за 2020-ый дилеры сумели реализовать 787 422 пикапа (на 12,2% меньше, чем годом ранее). Этот спад можно объяснить не только ожиданием выхода «четырнадцатого» F-series, но и последствиями пандемии коронавируса. Сейчас в семействе есть топовая версия – с приставкой Raptor к названию (новое поколение рассекретили только в феврале 2021-го). Не исключено, что линейку модели расширят за счёт ещё одного «производительного» варианта.

На фото: актуальный Ford F-150 Raptor

По данным FordAuthority, компания сейчас думает над вариантом разработки нового городского пикапа, который, предположительно, станет преемником ранее выпускавшейся версии – F-150 Lightning. Предполагается, что такой грузовик будет предназначен для быстрой езды по городским улицам, а не по бездорожью.

Ford выпускал F-150 Lightning (название в переводе с английского означает «молния») в двух поколениях с перерывом в несколько лет. Так, пикап первой генерации сходил с конвейера в 1993-1995 годах, а второй – с 1999-го по 2004 год. За разработку версии отвечало отдельное подразделение Ford – Special Vehicle Team (SVT).

У первого поколения «производительной» версии пикапа под капотом был 240-сильный V8 объёмом 5,8 литра, в пару к нему шёл четырёхступенчатый «автомат» от F-350. В свою очередь следующее поколение оснастили турбомотором V8 объёмом 5,4 литра, который сначала выдавал 360 л.с., а в 2001-ом его форсировали до 380 л.с. У таких машин были переработаны передняя и задняя подвески.

По предварительным данным, новая версия пикапа F-series, которую мы пока условно будем называть F-150 Lighting (не факт, что компания будет использовать именно это имя, если проекту дадут «зелёный свет»), получит битурбомотор V6 EcoBoost объёмом 3,5 литра. Такой мотор есть в линейке актуального F-150, его отдача составляет 400 л.с. (максимальный крутящий момент – 678 Нм).

Ожидается, что отличаться новая версия от «обычных» F-series за счёт, опять же, пересмотренной подвески, а также больших колёс, «обутых» в низкопрофильную резину. Предполагается, что это улучшит сцепление автомобиля с асфальтом. Вероятно, «городской» грузовик получит также модернизированные тормоза, перенастроенное рулевое управление и отличительные элементы декора.

Напомним, у актуального пикапа Ford F-150 в гамме, помимо уже названного мотора, числятся: 5,0-литровый V8 (400 л.с., 556 Нм), EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра (325 л.с., 542 Нм); «атмосферник» объёмом 3,3 литра (290 л.с., 359 Нм), 3,0-литровый дизель V6 (250 л.с., 597 Нм), а также гибридной силовая установка PowerBoost Full Hybrid (совокупная мощность – 430 л.с, а крутящий момент – 773 Нм).

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