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  • Jeep Wrangler Magneto: вместо V6 – электромотор, но 6-ступенчатая МКП осталась

Jeep Wrangler Magneto: вместо V6 – электромотор, но 6-ступенчатая МКП осталась

22.03.2021 270 0 0

Марка Jeep в преддверии ежегодного пасхального сафари в горах близ города Моаб (США, штат Юта) представила электрическую конверсию внедорожника Wrangler Rubicon, у которого сохранилась исходная механическая система полного привода и 6-ступенчатая МКП. Серийная версия ожидается через год-полтора, но с другой технической начинкой.

 

Электрический Wrangler назвали Magneto, и, судя по тому, сколько тизеров этой машины было выгружено в Сеть накануне премьеры, серийная версия обязательно будет — в этом сходятся американские автомобильные СМИ и на это прямо намекнул шеф-дизайнер Jeep Марк Аллен, слова которого цитирует The Detroit News. Пока что Magneto — это концепт, который, однако, привезут на покатушки в Моаб и будут с пристрастием расспрашивать джиперов, что они о нём думают и как его можно улучшить, потому что ясно, что серийный электрический внедорожник с ручной коробкой передач — это как-то диковато, не все поймут.

С инженерной точки зрения концепт Magneto — самая незамысловатая электрическая конверсия, какую себе можно только представить: взяли обычный Wrangler Rubicon, выкинули из него 3,6-литровый бензиновый V6, поставили на его место электромотор, а батарею и прочие электрические компоненты разместили там, где для них нашлось место.

Выходные характеристики электродвигателя схожи с таковыми у V6: максимальная отдача — 290 л.с. и 370 Нм. Предельные обороты — 6000 об/мин, так что без коробки передач никак. Понижающая передача (4,0) в раздаточной коробке тоже сохранилась. Батарея ёмкостью 70 кВт·ч состоит из четырёх блоков: один располагается под капотом над двигателем, один в багажники и два в раме по бокам от коленвала. Запас хода на одной зарядке — около 350 км.

До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Wrangler Magneto разгоняется за 6,8 с. Старт с места возможен без выжима сцепления. С включённой «понижайкой» Magneto может двигаться как черепаха, то есть очень медленно, плавно и бесшумно — для езды по камням в Моабе это то, что нужно. К прочим особенностям концепта относятся лифтованная на два дюйма (5 см) подвеска, 35-дюймовые «зубастые» шины, новая мощная печка в салоне, разработанная специально для электромобиля, и оригинальная диодная светотехника (в фальшрадиаторную решётку встроена гирлянда).

Как будет выглядеть серийный Magneto, пока можно только гадать, но он, скорее всего, тоже будет конверсией, то есть электрические компоненты придётся встраивать в стандартные раму и кузов. Напомним, что осенью прошлого года Jeep представил plug-in гибридный Wrangler 4xe, у которого также сохранена механическая система полного привода, два электромотора вживлены непосредственно в силовой агрегат, а батарея находится под задним сиденьем. В силу особенностей компоновки Wrangler 4xe предлагается только в длиннобазном 5-дверном исполнении. В полностью электрическом концепте меньше компонентов, так что их удалось уместить в 3-дверном кузове, но мы полагаем, что серийная версия всё-таки будет исключительно 5-дверной.

Jeep Wrangler 4xe

Электрический Wrangler нужен Jeep как ответ на джи-эмовский GMC Hummer EV, который будет запущен в производство в конце этого года. GMC Hummer EV больше, дороже и построен на полностью новой электромобильной платформе Ultium, а у Jeep пока такой платформы нет, так что приходится перекраивать бензиновую машину.

Добавим, что электромобили с ручной коробкой передач — это не такая уж диковинка: в 2019 году Ford представил на тюнинг-шоу SEMA сделанный в единичном экземпляре электрический Mustang Lithium с 6-ступенчатой МКП, а китайская Dongfeng Motor на днях запустила в серийное производство бюджетный седан Fukang e-Elysee с электромотором и 6-ступенчатой «механикой» (конверсия Citroen C-Elysee).

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