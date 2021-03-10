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  • Новый американский внедорожник: Jeep официально анонсировал появление версии Wrangler Magneto

Новый американский внедорожник: Jeep официально анонсировал появление версии Wrangler Magneto

10.03.2021 69 0 0

Концепт новой версии известной модели будет представлен в конце марта в рамках «Пасхального Jeep Safari» (мероприятие пройдёт в штате Юта, США).

 

Марка Jeep сейчас принадлежит автогиганту Stellantis, он был образован в начале текущего года. Новый игрок глобального авторынка стал результатом объединения итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles и французской группы PSA. Напомним, «старые» названия сторон-участников слияния упразднили, при этом всем брендам сохранили прежние имена. Stellantis занимает четвёртое место в мире по объёму выпускаемых машин.

В прошлом месяце стало известно о том, что Stellantis подал заявку на товарный знак в Управление по патентам и товарным знакам США – речь тогда шла о названии Magneto. Согласно указанным в заявке сведениям, этот товарный знак распространяется на «автомобили, а именно концептуальные автомобили».

Тизер Wrangler от Jeep Performance Parts

Тогда же сообщалось, что компания Jeep, вероятно, представит концепт новой версии внедорожника Wrangler, которому дадут имя Magneto, в конце текущего месяца. Дебют пройдёт в рамках «Пасхального Jeep Safari», это мероприятие пройдёт в штате Юта, США, старт намечен на 27 марта. Сейчас компания показала тизеры двух новых версий известной модели.

Один из концептов, судя по всему, получит наименование Magneto. Не исключено, что это будет полностью электрическая модификация, о которой говорилось ранее, либо же одна из версий, созданная на основе плагин-гибрида Wrangler 4xe.

Тизер концепта Jeep Wrangler Magneto

Напомним, название концепта относится к определению электрического генератора с использованием постоянных магнитов. Так что слово «Magneto», пожалуй, подходит для имени электромобиля. Однако многим это наименование кажется весьма знакомым ещё и из-за антигероя серии комиксов X-Men (сейчас правами на этого персонажа обладает Disney): он способен перемещать металлические предметы силой своего разума.

На фото: Jeep Wrangler Rubicon

Второй тизер приоткрывает другой концепт Wrangler, созданный Jeep Performance Parts. Судя по изображению, такой шоу-кар оснастили различными внедорожными аксессуарами, к примеру, лебёдкой, внедорожными шинами, как у Wrangler Rubicon 392, перекладиной, которая защищает решётку радиатора, а также небольшими сигнальными фонарями.

Никакой информации о «начинке» двух концептов Wrangler, которые должны быть представлены в конце этого месяца, на данный момент нет. У актуального внедорожника есть электрифицированная версия: гибрид получил приставку 4xe к названию. У него два электромотора: первый работает в тандеме с 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» и связан с коленвалом ремённой передачей. Второй заменяет гидротрансфоматор в 8АКП TorqueFlite, в трансмиссию добавлены два сцепления. Кроме того, в моторной линейке нынешнего Wrangler числятся бензиновые 2,0-литровая «турбочетвёрка» I4 с отдачей в 272 л.с. (крутящий момент – 400 Нм) и Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. (352 Нм). Кроме того, в гамме есть 264-сильный 3,0-литровый турбодизель V6 (599 Нм). В пару к ним предлагаются шестискоростная «механика» и 8АКП. Помимо этого, осенью была представлена версия Rubicon 392, которая оснащается бензиновым V8 объёмом 6,4 литра. Максимальная отдача такого мотора составляет 476 л.с. и 637 Нм.

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