Серийный Jeep Wrangler Rubicon 392: олдскул с атмосферным V8 и усиленным «железом»

Маркетологи Jeep, глядя на ажиотаж вокруг нового Ford Bronco , решили ударить в самое слабое место конкурента — моторную гамму с топовым V6 — и снабдили внедорожник Wrangler бензиновым V8. Новая модификация получила название Rubicon 392 и стала самой мощной за всю историю стоковых версий Wrangler.

Понятно, что тюнеры уже давно освоили имплантацию современного V8 HEMI под капот Wrangler JL, да и Ford Bronco их стараниями скоро получит заветные «восемь горшков», но тюнинг — это большие деньги, малые тиражи и ограниченная гарантия, а в стоке V8 у Wrangler в этом веке ещё не было, последний раз мотор в такой конфигурации предлагался в поколении YJ, когда марка Jeep ещё принадлежала корпорации American Motors. Версию Wrangler Rubicon 392 марка Jeep анонсировала минувшим летом в виде концепта, и вот теперь представлен серийный вариант.

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В принципе V8 внедорожнику Wrangler не так уж и нужен: например, plug-in гибридная версия 4xe благодаря электромоторам способна реализовать на бездорожье самые изощрённые фантазии любого джипера, но нет понимаете ли у неё подобающего звука и ощущения табуна «лошадей» под капотом — для Америки, самом консервативном и развитых рынков, это важно.



Именно Rubicon 392, а не гибридный 4xe будет считаться топ-версией Wrangler JL, поставки начнутся в первом квартале следующего года, цен пока не объявлены. Цифра 392 указывает на рабочий объём двигателя в кубических дюймах, то есть на 6,4 л. Максимальная отдача легендарного мотора в данном случае составляет 476 л.с. и 637 Нм, в пару ему ставится безальтернативный 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» и система постоянного привода с автоматической подачей мощности на передний мост через многодисковую муфту в раздаточной коробке (в ней же имеется понижающая передача — 2,72). До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Wrangler Rubicon 392 способен разогнаться всего за 4,5 с.



К особенностям версии Rubicon 392 относятся также двухрежимная система выпуска, позволяющая V8 как следует проораться на полном газу, усиленная рама, усиленные тормоза, 17-дюймовые колёса с бедлоками, оффроудные однотрубные амортизаторы FOX, переработанная передняя подвеска с новыми верхними рычагами и чугунными поворотными кулаками, мосты Dana 44 повышенной прочности, принудительные блокировки межколёсных дифференциалов и возможность отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости.



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Дорожный просвет — 262 мм, угол въезда — 44,5 градуса, угол съезда — 37,5 градуса, угол рампы — 22,6 градуса. Глубина преодолеваемого брода — 825 мм, при этом двигатель снабжён защитой от гидроудара — специальными заслонками, направляющими попавшую под капот воду в сторону от системы впуска.



Снаружи Jeep Wrangler Rubicon 392 можно отличить от менее мощных собратьев по более пухлому капоту с ковшом воздухозаборника и крупным шильдикам 392. В салоне — новые подложки спидометра и тахометра, руль с лепестками выбора передач и бронзовая прострочка кожаной обивки. Полудвери без стёкол будут предлагаться в виде опции наравне с сотнями других аксессуаров из каталога Mopar.



На данный момент Wrangler Rubicon 392 представлен только в длиннобазном 5-дверном исполнении Unlimited. Трёхдверка с V8 вряд ли появится, в вот пикап Jeep Gladiator с этим мотором ждём непременно. Открытым остаётся только вот какой важный вопрос: решится ли FCA на установку под капот Wrangler JL компрессорного 6,2-литрового V8 HEMI, чтобы в распоряжении водителя было около 700 «лошадей» и ни о чём больше мечтать не приходилось.

