Розеточный Jeep Wrangler 4xe сохранил механический полный привод

Марка Jeep полностью рассекретила plug-in гибридную версию 4xe внедорожника Wrangler, впервые показанную в начале года на выставке CES в Лас-Вегасе. Электрические компоненты удалось интегрировать без вреда для оффроудных способностей автомобиля, они в результате гибридизации даже улучшились. В продаже на рынка США, Китая и Европы Jeep Wrangler 4xe появится в начале 2021 года.

Wrangler 4xe стал третьей розеточной моделью в линейке Jeep после Renegade 4xe и Compass 4xe. У кроссоверов, напомним, езда в режиме электромобиля возможна только на заднем приводе — такова особенность конструкции силовой установки, а Wrangler 4xe будет полноприводным всегда, когда это необходимо водителю.

Система полного привода у гибридного Wrangler точно такая же, как у бензиновых и дизельных собратьев: сохранились раздаточная коробка с понижающей передачей (2,72 либо 4,0) и муфтой, отбирающей в автоматическом режиме мощность на переднюю ось, а также принудительные блокировки межколёсных дифференциалов в исполнении Rubicon.



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Электромоторов у Wrangler 4xe два. Первый пристыкован к 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёрке» и связан с коленвалом ремённой передачей, второй заменяет гидротрансфоматор в 8-ступенчатой автоматической коробке передач TorqueFlite (она же ZF 8P75PH). Ещё в трансмиссию добавлены два сцепления. Первое установлено между электромотором и ДВС, оно обеспечивает режим движения на электротяге. Второе находится между электромотором и коробкой передач, оно нужно для работы автомобиля в гибридном режиме либо режиме eSave, когда приоритет отдаётся бензиновому мотору, чтобы сберечь заряд батареи для поездок по так называемым зелёным зонам, доступ в которые традиционным автомобилям запрещён.



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Jeep, к сожалению, пока не разглашает мощность отдельных компонентов силовой установки и приводит лишь её максимальную совокупную отдачу: 380 л.с. и 637 Нм. Соответственно непонятно, какой мощностью Wrangler 4xe располагает в чисто электрическом режиме, в котором может проехать 40 км по циклу EPA на одной зарядке. 400-вольтовая литий-ионная батарея ёмкостью 17 кВт∙ч расположена под задним сиденьем, блок силовой электроники — под ногами задних седоков с левой стороны. Судя по компоновке, гибридным может быть только длиннобазная 5-дверная версия Wrangler, в трёхдверку гибридная начинка не поместится.



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Электрические компоненты тщательно изолированы и защищены, глубина преодолеваемого брода — 760 мм, дорожный просвет — 274 мм, угол въезда — 44 градуса, угол съезда — 35,6 градуса, угол рампы — 22,5 градуса.



Разработчики уверяют, что Wrangler 4xe идеально подходит для ползущих покатушек по камням, очень популярных в США, так как электромотор выдаёт пиковую мощность практически с нуля оборотов и позволяет максимально плавно (и вдобавок бесшумно) дозировать тягу — сильный аргумент в борьбе с представленным недавно Ford Bronco, у которого гибридной версии пока нет.

