Новый Ford Bronco всё-таки получит V8, но не в стоке, а от Hennessey Performance

Ford Bronco шестого поколения дебютировал летом этого года и мгновенно стал дефицитом: его производство на заводе в городе Уэйн (штат Мичиган) начнётся лишь в 2021 году, а желающих уже столько, что в свободной продаже Bronco появится не раньше 2022 года. Даже конфигуратор на американском потребительском сайте Ford порой работает с задержками из-за наплывов потенциальных покупателей.

Ателье Hennessey Performance тоже заказало себе партию Ford Bronco: оно планирует изготовить 24 экземпляра VelociRaptor V8 Bronco и таким образом частично удовлетворить спрос на заряженную (в традиционном понимании этого слова) версию внедорожника. В сентябре стало известно, что Ford из экологических соображений не собирается снабжать новый Bronco мотором V8, зато готовит plug-in гибридный вариант, который и станет самым мощным в гамме (около 500 л.с.) и будет противостоять на рынке представленному недавно гибридному Jeep Wrangler 4xe.

Проблема в том, гибридная силовая установке несколько диссонирует с ретро-имиджем Bronco: все эти электромоторы, батареи, провода и сложная электроника как-то не к лицу «рубаха-парню», каким пытается казаться новый Bronco. А вот мощный V8 под его капотом был бы как раз уместен — это и есть настоящая Америка. Но Hennessey Performance, разумеется, не может просто сделать свап и на том успокоиться — статус одного из лидирующих тюнинг-ателье США предполагает комплексную и дорогостояющую прокачку, так что каждый VelociRaptor V8 Bronco обойдётся заказчику минимум в 225 000 долларов, при том что стоковый короткобазный Bronco в базе стоит всего 28 500 долларов, а щедро оснащённая версия Firs Edition с топовым на данный момент мотором (2.7 EcoBoost V6, 314 л.с.) — 57 410 долларов.

Итак, в исполнении Hennessey новый Bronco получит 5,0-литровый V8 (очевидно, из семейства Coyote) с прикрученной к нему 3,0-литровой «мясорубкой» механического нагнетателя, промежуточным охладителем, новыми системами впуска и выпуска, новой топливной системой и переписанной программой управления. Ожидаемая максимальная мощность — 760 л.с. Коробка передач — только фордовский 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Ожидаемое время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) — 4,5 с.

К другим особенностям VelociRaptor V8 Bronco относятся доработанная подвеска (конкретные мероприятия не перечислены), более крупные колёса и шины, новый капот с воздухозаборником, новые бамперы, новая радиаторная решётка, декоративные полоски и аппликации на кузове, перешитый интерьер с шильдиками Hennessey и табличкой с порядковым номером конкретного экземпляра автомобиля. VelociRaptor V8 Bronco можно заказать как в короткобазном трёхдверном, так и длиннобазном пятидверном исполнении.



Рискнём предположить, что специалисты Hennessey Performance только начали упражняться с новым Bronco и в будущем этот внедорожник получит от тюнеров другие, возможно ещё более мощные модификации. Не исключён даже шестиколёсный вариант на базе грядущего пикапа Bronco — в разработке подобных машин тюнинг-ателье уже имеет опыт, достаточно вспомнить 811-сильный Hennessey Goliath 6Х6 на базе Chevrolet Silverado Trail Boss Z71.

