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Новый пикап Ford Bronco: первые изображения

29.07.2020 77 0 0

Недавно американцы показали возрождённый внедорожник Bronco. Пока он существует в двух версиях с тремя и пятью дверьми, однако в дальнейшем к ним добавится пикап. Мы представили, как он будет выглядеть.

 

В середине этого месяца состоялась долгожданная премьера рамного внедорожника Bronco. До этого последняя модель с этим именем покинула конвейер в 1996 году. Кстати, в 2004-м компания Ford представила концептуальный Bronco Concept, однако он имеет мало общего с новым серийным автомобилем, хотя они оба сделаны в ретро-стиле. Но реальная новинка внешне ещё больше перекликается с внедорожником первого поколения образца 1966 года. Возрождённый Bronco пока представлен в трёх- и пятидверном вариантах, но недавно стало известно о том, что появится и пикап. Кстати, в гамме первой генерации был пикап, правда, он был двухдверным, новинка же, скорее всего, получит четыре двери.

Представленный на рендерах пикап имеет увеличенную колёсную базу и существенно более длинный задний свет для расширения грузовой платформы. Внешний вид выполнен в стилистике базового внедорожника Bronco, при этом пикап получит задний борт оригинального дизайна.   

Что касается технической части будущей новинки, то она будет аналогична внедорожнику Bronco. Это означает, что спереди разместится независимая подвеска, а сзади – неразрезной мост. Бронко имеет два варианта полного привода, различающиеся передаточным числом понижающей передачи в «раздатке» — 2,72:1 или 3,06:1. Опционально внедорожник может комплектоваться электроблокировкой заднего дифференциала и фронтальным стабилизатором поперечной устойчивости. Основным конкурентом пикапа Бронко станет Jeep Gladiator, сделанный на базе Wrangler. 

Пикап Jeep Gladiator
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Пикап Jeep Gladiator
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На сегодняшний день Bronco может предложить два варианта бензиновых турбированных двигателей – 4-цилиндровый 2.3 EcoBoost мощностью 273 л.с. и 6-цилиндровый 314-сильный 2.7 EcoBoost. Оба мотора комплектуются 10-ступенчатым «автоматом», а менее мощный двигатель может также идти в паре с 7-ступенчатой «механикой». В дальнейшем гамма расширится за счёт турбомотора 3.0 V6 (у пикапа его, скорее всего, не будет), также возможно появление версии с атмосферным V8.

Трёхдверный Ford Bronco
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Трёхдверный Ford Bronco
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Премьера нового пикапа может состояться в 2022 году.

Напомним, помимо внедорожника Bronco компания Ford также показала новый кроссовер Bronco Sport, построенный на платформе от Kuga.

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