Берегись, Гладиатор: Ford добавит в линейку Bronco рамный пикап

Ожидается, что новинка появится в модельной линейке американского бренда в середине 2024 года, хотя, возможно, производитель ускорится, чтобы представить грузовик уже в 2022-ом.

Компания Ford выпускала Bronco первых пяти генераций в период с 1966 по 1996 годы, «первая» модель в том числе имела двухдверную версию с грузовой платформой. Официально о возвращении Bronco в линейку производитель рассказал осенью 2018-го. В Премьеру пришлось несколько раз переносить (в том числе из-за пандемии Covid-19), однако в середине текущего месяца новинку всё-таки раскрыли, причём сразу в трёх- и пятидверной модификациях. Теперь стало известно, что семейство пополнится рамным пикапом.



На фото: трёхдверный внедорожник Ford Bronco

Как сообщает Automobile Magazine, по «технике» пикап повторит внедорожник Bronco. У него будет независимая подвеска спереди и неразрезной мост сзади, две варианта полного привода (они отличаются передаточным числом понижающей передачи в «раздатке» – 2,72:1 или 3,06:1). В виде опции предложат электроблокировку заднего дифференциала и фронтальный стабилизатор поперечной устойчивости.



Вероятно, в моторную гамму нового пикапа Ford войдут те же два бензиновых двигателя, которые есть у нынешнего Bronco. Речь идёт о 273-сильной «турбочетвёрке» EcoBoost объёмом 2,3 литра (крутящий момент – 420 Нм), которая может идти в комплекте либо с семискоростной «механикой», либо с десятиступенчатым «автоматом»; а также о 314-сильной «битурбошестёрке» EcoBoost объёмом 2,7 литра (542 Нм), которая идёт в паре только с 10АКП. Кстати, второй мотор есть в линейке пикапа Ford F-150, который недавно сменил поколение.



Как мы сообщали ранее, в дальнейшем гамму рамного внедорожника может пополнить ещё один двигатель – 3,0-литровый турбомотор V6 (он имеется в линейке кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator). Не исключено, что им оснастят Bronco в топовой версии Raptor. По данным издания, у пикапа семейства такого мотора не будет. Зато он может получить 5,0-литровый «атмосферник» V8 (но это пока только слухи).



На фото: пятидверный внедорожник Ford Bronco

Внешность у пикапа Bronco будет, по сути, такой же, как у рамного внедорожника семейства (за исключением оформления задней части), салон, скорее всего, тоже «переедет» без изменений. Так что спереди ожидаем круглые светодиодные фары, в центре решётки радиатора – надпись с названием модели, а по периметру кузова – детали из некрашеного пластика. Внутри также будут ручки, а в прорезиненном полу – дренажные отверстия (благодаря этому салон можно мыть из штанга).



На фото: Jeep Gladiator 1 / 2 На фото: Jeep Gladiator 2 / 2

Новый пикап Ford Bronco станет конкурентом Jeep Gladiator: этот грузовик с двухрядной кабиной, созданный на базе Wrangler, вышел на американский рынок в прошлом году. За 2019-ый дилеры бренда реализовали 40 037 экземпляров, а за первую половину текущего года – 34 827 шт. После появления соперника от марки Ford Гладиатору может стать сложнее находить покупателей, не последнюю роль здесь будет играть ценник: сейчас стоимость Jeep Gladiator начинается с отметки 33 545 долларов (эквивалентно около 2,4 млн рублей по текущему курсу), а ориентировочная стартовая цена будущего рамного пикапа Bronco, по предварительным данным, составит примерно 30 тыс. долларов (2,16 млн рублей).

Ранее стало известно о другой новинке семейства, но она, вероятно, окажется «родственником» кроссовера Ford Bronco Sport. Предполагается, что для этого автомобиля могут возродить имя Maverick. Модель, вероятно, покажут в следующем году.

