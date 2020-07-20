Ford готовит ещё одну новинку: для неё могут возродить имя Maverick

Компания Ford представила сразу несколько новинок в начале прошлой недели. В их число вошли пара рамных внедорожников Bronco шестого поколения – в трёх- и пятидверной модификациях, а также «младший брат» – кроссовер Bronco Sport с традиционным пятидверным кузовом. Ожидается, что в 2021 году семейство может пополниться за счёт ещё одной новинки.



О том, что модельный ряд бренда Ford расширят за счёт ещё одной модели, сообщает издание Muscle Cars&Trucks, редакция которого получила доступ к внутренним документам компании. Судя по одному из слайдов презентации, у Форда появится новинка, в основу которой ляжет та же платформа, на которой базируется новый кроссовер Bronco Sport («тележка» досталась от паркетника Ford Escape, который на других рынках именуется Kuga).



Пока что не совсем ясно, что это будет за автомобиль (на слайде он обозначен как «Whitespace», что можно перевести как «свободное место/незанятое пространство». В издании утверждают, что семейство Bronco пополнится компактным пикапом. По их мнению, за последние годы сегмент «грузовиков» заметно вырос, как в габаритах, так и по цене: ниша пикапов, которые меньше, чем среднеразмерные, по сути, пуста. Предполагается, что новинка будет сравнима с Fiat Strada (автомобиль сменил поколение весной текущего года), но в США модель не представлена. Кстати, слухи о том, что в семейство Bronco войдёт небольшой пикап, были и раньше. Ожидалось, что основным рынком для новинки станут страны Южной Америки.



На фото: Ford Bronco Sport

Любопытно, что на слайде из презентации изображена новинка, накрытая покрывалом. Однако, судя о очертаниям кузова, это не пикап, а пятидверный SUV. Каких-либо подробностей о вероятной будущей новинке пока нет. Не исключено, что для будущего автомобиля нового семейства компания возродит имя Maverick. Так назывался седан, выпускаемый компанией Ford в 70-ых. А в 1993 году под этим же названием начали продавать в Европе «перелицованный» Nissan Terrano II (выпуск продолжался до 2006 года).



Известно, что производство нового автомобиля Ford будет налажено на мощностях мексиканского завода компании (расположен в городе Эрмосильо). В серию модель планируют пустить в 2021 году. Отметим, на этой же площадке в начале следующего года начнётся выпуск соплатформенного кроссовера Ford Bronco Sport. В свою очередь, производство рамных внедорожников Ford Bronco наладят на американском предприятии Ford в Мичигане.



На фото: салон Ford Bronco Sport

В рамках презентации новинок в компании рассказали о стартовых ценах на трёхдверный внедорожник Bronco и кроссовер Bronco Sport – 28 500 и 26 660 долларов соответственно (эквивалентно примерно 2,04 и 1,9 млн рублей по текущему курсу). Приём предзаказов в США уже стартовал.

В РФ не стоит ждать ни уже представленных моделей семейства Bronco, ни будущей официально не анонсированной пока новинки. Дело в том, что Ford ещё в прошлом году свернул продажи «легковушек» на нашем рынке. Сейчас марка предлагает россиянам только коммерческие автомобили Transit, выпуск которых налажен в Татарстане. Производственные площадки во Всеволожске, Набережных Челнах, а также моторный завод в Елабуге были закрыты.

