Во всём виноваты экологические требования: Ford Bronco не получит двигатель V8

Стали известны новые подробности о том, какая «начинка» в дальнейшем будет у рамного внедорожника американской марки.

Компания Ford выпускала первые пять поколений Bronco в период с 1966-го по 1996 год, после этого модель на время ушла в прошлое. О ней периодически вспоминали, появлялись различные слухи. Однако официально производитель подтвердил возвращение внедорожника в линейку Ford осенью 2018-го. Премьеру новинки пришлось несколько раз переносить (в том числе и из-за пандемии коронавирусной инфекции). Несмотря на все сложности, дебют всё же состоялся: в середине минувшего лета Bronco представили в трёх- и пятидверной версиях.



На фото: Ford Bronco

Задолго до официальной презентации, ещё в прошлом году, появились слухи о том, что автомобиль оснастят мотором Coyote V8: по данным зарубежных СМИ, на такую версию в Штатах был бы спрос. Теперь же стало известно, что надежды поклонников модели не оправдаются: такой двигатель под капотом внедорожника Bronco не появится. Об этом в интервью изданию Muscle Cars & Trucks рассказали топ-менеджеры Ford Джефф Симан и Эрик Лефллер.

По словам представителей американской компании, проблема в ужесточающихся экологических требованиях. Мотором Coyote V8 объёмом 5,0 литра оснащается спорткар Mustang, также он был в гамме предыдущего «тринадцатого» пикапа F-150. Для того, чтобы установить его под капот Ford Bronco, инженерам пришлось бы серьёзно модернизировать двигатель (чтобы сократить объём отправляемых в атмосферу CO2), а это весьма затратный процесс.



По словам Эрика Лефллера, клиентам важно не количество цилиндров в моторе, а его характеристики, такие как количество лошадиных сил, крутящий момент, а также топливная экономичность. В компании считают, что поклонникам Bronco вполне хватит 314-сильного бензинового мотора EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра (542 Нм). Напомним, он работает в комплекте с десятиступенчатым «автоматом».

В нынешней гамме Ford Bronco этот мотор является топовым. В качестве базового предлагается другой двигатель: 273-сильная бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (крутящий момент – 420 Нм). Ему в пару предлагается либо семискоростная «механика», либо 10АКП.



Впоследствии линейку модели может пополнить гибридная модификация. По предварительным данным, в её основе будет 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 семейства EcoBoost, работающий в тандеме с электромотором. Совокупная отдача системы для рамного внедорожника предположительно составит порядка 457 л.с.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, двигателем, который прочат новому внедорожнику, сейчас оснащаются несколько моделей марок, принадлежащих Форду. В их числе, к примеру, Ford Explorer, а также несколько моделей Lincoln – Aviator, MKZ и Continental. Отметим, у Explorer и Aviator его мощность составляет от 355 до 405 л.с. (в зависимости от исполнения). При этом совокупная отдача установки (с этим же мотором) гибридного Авиатора равна 500 л.с.



Ожидается, что гибридный Bronco представят в 2021-ом, в продажу он поступит как автомобиль 2022 модельного года. Конкуренцию ему, вероятно, составят Jeep Wrangler 4xe PHEV и Land Rover Defender PHEV.

