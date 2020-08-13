Рамный внедорожник Ford Bronco получит ещё один вариант «начинки» в следующем году

Ford Bronco первых пяти поколений выпускался с 1966 по 1996 годы, затем о модели на время «забыли». Американский производитель официально рассказал о возвращении внедорожника в линейку осенью 2018-го, при этом премьеру пришлось несколько раз переносить (в том числе из-за пандемии коронавируса). Дебют всё же состоялся: новинку показали в трёх- и пятидверной версиях, а также рассекретили актуальный список моторов. Ранее сообщалось, что у модели может появиться гибридная модификация, а теперь появилась первая информация о характеристиках такой «начинки».



На фото: пятидверный внедорожник Ford Bronco

По данным издания TFL Car, которое ссылается на собственные источники в Ford, в основу гибридной силовой установки рамного внедорожника ляжет 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 семейства EcoBoost. По предварительным данным, совокупная отдача системы для Ford Bronco составит около 457 л.с.

Двигателем, который прочат новому внедорожнику, уже оснащаются несколько моделей марок, принадлежащих Форду. В их числе, к примеру, Ford Explorer, а также несколько моделей Lincoln – Aviator, MKZ и Continental. Отметим, у Explorer и Aviator его мощность составляет от 355 до 405 л.с. (в зависимости от исполнения). При этом совокупная отдача установки (с этим же мотором) гибридного Авиатора составляет 500 л.с.



По информации издания, в состав гибридной установки Bronco также войдёт 48-сильный электродовесок, такой же, как гибридного Ford Explorer и аналогичной версии пикапа F-150 (такая версия самого популярного автомобиля в Штатах на рынок пока не вышла). Ожидается, что гибридный рамный внедорожник в пару получит десятиступенчатый «автомат».



На фото: трёхдверный внедорожник Ford Bronco

Предполагается, что Ford представит гибридный внедорожник Bronco в 2021 году, в продажу он поступит как автомобиль 2022 модельного года. Конкуренцию новинке обещают составить Jeep Wrangler 4xe PHEV, который дебютирует в ближайшее время, а также новый Land Rover Defender в варианте PHEV (пока также не представлен).



Как Kolesa.ru сообщал ранее, в моторной гамме «обычного» Ford Bronco есть два бензиновых мотора. Начальные версии оснастили 273-сильной бензиновой «турбочетвёркой» EcoBoost объёмом 2,3 литра (максимальный крутящий момент – 420 Нм). Этому двигателю в пару предложат либо семискоростную «механику», либо десятиступенчатый «автомат». Другой вариант «начинки» – бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм). Такой мотор идёт в комплекте только с 10АКП.



Ранее стало известно также о том, что Ford добавит в линейку Bronco рамный пикап. Ожидается, что по «технике» он повторит внедорожник. У него будет независимая подвеска спереди и неразрезной мост сзади, две варианта полного привода (они отличаются передаточным числом понижающей передачи в раздаточной коробке – 2,72:1 или 3,06:1). В виде опции предложат электроблокировку заднего дифференциала и фронтальный стабилизатор поперечной устойчивости. Пикап должен появиться в модельной линейке бренда в середине 2024 года, хотя, возможно, производитель ускорится, чтобы представить грузовик уже в 2022-ом.

