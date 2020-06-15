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Hennessey подкормила шестиколёсный Goliath – теперь более 800 л.с.!

15.06.2020 516 0 5

Американское тюнинг-ателье и автопроизводитель Hennessey Performance представило доработанную версию пикапа Hennessey Goliath 6Х6 на базе Chevrolet Silverado Trail Boss Z71. Монструозный грузовик наконец-то получил достойный его внешности двигатель.

 

В мире найдётся немного пикапов, готовых состязаться в крутизне с легендарным Mercedes-Benz G 63 AMG 6Х6, выпущенным тиражом всего 100 экземпляров. Hennessey Goliath 6Х6 – один из таких. Автомобиль дебютировал в июле прошлого года, но несколько расстроил потенциальных заказчиков из-за слабой прокачки двигателя. Стоковый 6,2-литровый атмосферный V8 специалисты Hennessey тогда снабдили оригинальными системами впуска и выпуска, подняли мощность с 426 до 456 л.с., и на этом успокоились. За машину между тем просили аж 375 тысяч долларов с обещанием сделать всего 24 штуки. Первым покупателем шестиколёсного Голиафа стал владелец крупнейшей в штате Висконсин картофельной фермы – ему вроде как лишняя мощность ни к чему, зато в длинный кузов влезет много мешков с картошкой. Другим же клиентам хотелось более могучего сердца для столь брутально выглядящего пикапа, тем более что в арсенале Hennessey есть модели мощностью свыше тысячи «лошадей».

И вот, менее чем через год ателье подготовило технический апгрейд для Голиафа, а именно 2,9-литровую «мясорубку» для его двигателя. Приводной нагнетатель позволил поднять максимальную мощность до 811 л.с., в связи с чем динамика разгона и его акустическое сопровождение резко улучшились. Результат можно оценить на видео.

Теперь любой владелец шестиколёсного Голиафа может заказать апгрейд двигателя, но Hennessey пока не приводит ни его цену, ни выигрыш по динамике в цифрах. Зато есть приятный бонус – более злой и угловатый передний бампер на замену прежнему гладенькому. Прочие добродетели на месте: лифтованная на 8 дюймов (20 см) подвеска на кастомных компонентах, 20-дюймовые колёсных диски и «зубастые» 37-дюймовые шины, трубчатая дуга в кузове, светодиодные фары, оригинальная отделка салона и прочая декоративная мелочь.

Стандартный Hennessey Goliath 6Х6
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Стандартный Hennessey Goliath 6Х6
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Стандартный Hennessey Goliath 6Х6
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Стандартный Hennessey Goliath 6Х6
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На фоне Mercedes-Benz G 63 AMG 6Х6, у которого в стоке было «всего» 544 л.с., Hennessey Goliath 6Х6 теперь не выглядит мальчиком для битья, но с новым поколением своего суперпикапа Daimler наверняка задаст конкурентам более высокую планку. Впрочем, и её специалисты Hennessey Performance наверняка возьмут. Brabus, к слову, уже сделал 800-сильный пикап на базе «гелика» последнего поколения, но колёс у него пока всего четыре, а не шесть.

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