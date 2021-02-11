Новую версию внедорожника Jeep Wrangler могут назвать Magneto

Концепт электрической версии модели американской марки представят в конце марта. Не исключено, что у него будет собственное имя.

Автогигант Stellantis был образован в начале текущего года, он стал результатом объединения итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles и французской группы PSA. «Старые» названия сторон-участников слияния были упразднены, однако всем брендам сохранили прежние имена. Теперь новый крупный игрок глобального авторынка занимает четвёртое место по объёму выпускаемых машин.



Недавно Stellantis подал заявку на товарный знак в Управление по патентам и товарным знакам США – речь идёт о названии Magneto. Этот документ обнаружило издание CarBuzz, согласно указанным в заявке сведениям, товарный знак распространяется на «автомобили, а именно концептуальные автомобили».

Тизер концепта электрического внедорожника Jeep Wrangler

Сам термин, указанный в документе в качестве названия, относится к определению электрического генератора с использованием постоянных магнитов. Так что Magneto вполне подойдёт в качестве имени для полностью электрического транспортного средства. Однако многим это название покажется весьма знакомым ещё и из-за антигероя серии комиксов X-Men (сейчас правами на этого персонажа обладает Disney), он способен перемещать металлические предметы силой своего разума.

Отметим, автогиганту Stellantis сейчас принадлежит в том числе американская марка Jeep, которая недавно анонсировала скорую премьеру полностью электрической версии внедорожника Wrangler. Концепт новинки марка обещает представить в конце марта, презентация пройдёт в рамках Easter Jeep Safari в штате Юта (США).



На фото: актуальный Jeep Wrangler 4xe

Напомним, у нынешнего внедорожника есть электрифицированная версия: речь идёт о гибриде с приставкой 4xe к названию. У него два электромотора: первый работает в тандеме с 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» и связан с коленвалом ремённой передачей. Второй заменяет гидротрансфоматор в 8АКП TorqueFlite, в трансмиссию добавлены два сцепления. При этом первое располагается между электромотором и ДВС: оно обеспечивает режим движения на электротяге. Второе находится между электромотором и коробкой передач – оно требуется для работы автомобиля в гибридном режиме либо в режиме eSave, когда приоритет отдаётся бензиновому мотору.



Также в моторную линейку актуального Jeep Wrangler входят пара бензиновых двигателей: 2,0-литровая «турбочетвёрка» I4 с отдачей в 272 л.с. (крутящий момент – 400 Нм) и Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. (352 Нм). Кроме того, в гамме числится 264-сильный 3,0-литровый турбодизель V6 (599 Нм). В пару к ним предлагаются шестискоростная «механика» и 8АКП. Помимо этого, осенью была представлена версия Rubicon 392 , которая оснащается бензиновым V8 объёмом 6,4 литра. Максимальная отдача такого мотора составляет 476 л.с. и 637 Нм.



Напомним, после смены поколений, которая прошла в 2017 году, продажи Wrangler на домашнем рынке ощутимо выросли: судя по данным Carsalesbase, за 2018-ый дилеры реализовали 240 032 машины (+26%), что, кстати, является рекордом за всю историю модели. По итогам 2019-го года показатель немного снизился – до 228 042 шт. (-5%), а в 2020-ом упал до 201 311 шт. (-11,7%), вероятно, из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Вероятно, новая «зелёная» версия призвана расширить аудиторию модели.

