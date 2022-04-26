Ram готовит новый пикап: ещё один тизер будущего конкурента Ford F-150 Lightning

Марка Ram раньше входила в состав концерна Fiat Chrysler Automobiles, но в начале прошлого года он слился с группой PSA: в итоге этого объединения на глобальном рынке появился новый автогигант, ему дали имя Stellantis. Напомним, «старые» названия сторон сейчас не используются, в отличие от наименований брендов, которые было решено оставить в полном составе, включая несколько убыточных.



Согласно сайту Carsalesbase, у американской марки Ram дела на домашнем рынке идут неплохо: в течение последних нескольких лет (до «ковидного» 2020-го) продажи постепенно росли. За кризисный год дилеры марки реализовали в США 624 641 шт. (на 11% меньше, чем годом ранее). Затем, в 2021-ом, бренд вернулся к «плюсу»: всего было продано 647 328 автомобилей (на 3,6% больше, чем в предыдущем году). Отметим, в первом квартале 2022 года у Ram пока «минус»: автомобили разошлись тиражом в 138 153 шт. (на 15,2% меньше, чем в январе-марте 2021-го).



Эскиз электропикапа Ram

Согласно официальному сайту марки, нынешняя линейка Ram представлена вэнами и полноразмерными пикапами, при этом в числе последних имеется грузовик 1500 не только актуального, но и предыдущего поколения: у него прибавка Classic к названию и покупателям он обходится на несколько тысяч долларов дешевле, чем нынешний Ram 1500. Стоит отметить, что у всех сегодняшних моделей бренда традиционная «начинка», однако в сравнительно скором будущем линейку пополнит полностью электрический пикап.



О том, что компания готовит «зелёную» новинку стало известно летом 2021 года: в ходе анонса её обозначили как «Ram 1500 BEV (Battery Electric Vehicle)». Пока не ясно, получит ли электрический грузовик это название или же ему дадут иное имя. Ещё компания уже успела опубликовать несколько тизеров «электропикапа», а теперь появилось новое видео. Очевидно, что внешность этого варианта будет ощутимо отличаться от нынешней версии 1500.

В 15-секундном ролике частично видна передняя часть будущего автомобиля, точнее, его слегка угловатый силуэт с крупными колёсными арками, а также расходящиеся в форме широкого «икса» светодиодные дневные ходовые огни и подсвеченный логотип марки, вероятно, расположенный на заглушке (находится на месте традиционной решётки радиатора).



В основу новинки ляжет платформа STLA Frame, которая принадлежит Stellantis. Известно, что новинка Ram будет оснащена тяговой батареей ёмкостью от 159 до 200 кВт*ч. По предварительным данным, максимальный запас хода на одной зарядке у такого пикапа составит около 800 км. Предполагается, что базовый «зелёный» грузовик Ram может получить один 204-сильный электромотор, у версии «побогаче», вероятно, будет 449-сильный вариант, а совокупная отдача двухмоторной установки полноприводного пикапа может составить 897 л.с.

Как стало известно ранее, Stellantis планирует до конца текущего года представить концепт «электропикапа», который впоследствии ляжет в основу серийной версии «зелёного» Ram 1500 – такой вариант пополнит модельный ряд марки в 2024 году. Новинка выйдет на рынок позже, чем основные конкуренты: в списке Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV и Chevrolet Silverado EV. Но, как сообщалось ранее, Стеллантис использует это «опоздание» в своих интересах: компания намерена повысить конкурентоспособность модели, избежав ошибок первопроходцев.

