Ram готовит ещё один пикап: опубликованы новые тизеры 1500 BEV

Первый грузовик американского бренда, который будет полностью на электротяге, выйдет на домашний рынок через пару лет.

Ранее бренд Ram принадлежал концерну Fiat Chrysler Automobiles, но тот в начале прошлого года объединился с французской группой PSA. В итоге на глобальном рынке появился новый автогигант – Stellantis, а «старые» названия участников слияния перестали использоваться. Дела у американской марки Ram на домашнем рынке в целом идут неплохо: в течение последних нескольких лет (до «ковидного» 2020-го) продажи постепенно росли. В кризисном году результат в Штатах составил 624 641 шт., что на 11% меньше, чем годом ранее. А в 2021-ом у бренда снова зафиксирована положительная динамика: реализовано 647 328 автомобилей (на 3,6% больше, чем в 2020-ом).



Один из первых тизеров электрической новинки Ram

В актуальной линейке Ram числятся вэны и полноразмерные пикапы, в том числе грузовик 1500 предыдущего поколения: он получил прибавку Classic к названию (такой автомобиль обходится покупателям на несколько тысяч долларов дешевле, чем Ram 1500 актуальной генерации). Отметим, у всех нынешних моделей традиционная «начинка», но в дальнейшем модельный ряд пополнит и «электричка».



Об этом компания объявила ещё летом 2021 года, в рамках специального мероприятия Stellantis EV Day. Тогда же в компании обозначили будущую новинку как «Ram 1500 BEV (Battery Electric Vehicle)». Однако пока не ясно, выйдет ли такой грузовик под этим названием или же ему дадут некое новое имя, своё.



Новый тизер электрического пикапа Ram

Ранее СМИ предположили, что серийный электрический грузовик Ram может получить «громкое» имя Revolution (в переводе с английского – «революция»). Дело в том, что компания ранее подала заявку в американское ведомство по патентам и товарным знакам на регистрацию соответствующего наименования. Правда, в результате оказалось, что Ram Revolution – это кампания (и созданный для неё отдельный одноимённый сайт), в рамках которой будет публиковаться свежая информация о «зелёном» пикапе, кроме того, производитель планирует с помощью этого ресурса проводить опросы среди клиентов и поклонников бренда.



Ещё один новый тизер будущего автомобиля Ram

Первые тизеры новинки Ram появились минувшим летом: уже судя по ним можно было сказать, что внешность «электрички» будет отличаться от нынешней версии 1500 с традиционной техникой. Ожидается, что модель получит принципиально иной дизайн, представление о котором могут дать новые изображения, которые производитель распространил в рамках кампании Revolution. Судя по эскизу, экстерьер грузовика отличается от того, который был «засвечен» в прошлом году, в частности, изменилась головная оптика, а также форма кабины.



На фото: актуальный пикап Ram 1500

Ещё компания показала платформу будущей новинки. Ранее сообщалось, что в его основу ляжет платформа STLA Frame, принадлежащая Stellantis. Автомобиль оснастят тяговой батареей ёмкостью от 159 до 200 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у такого пикапа, вероятно, составит около 800 км. По предварительным данным, базовый «зелёный» грузовик Ram получит один 204-сильный электромотор, у следующей версии будет 449-сильный вариант, а совокупная отдача двухмоторной установки полноприводного пикапа может составить 897 л.с.

К моменту выхода серийного «электрогрузовика» Ram в 2024 году, конкуренция в сегменте будет солидная. На американском рынке ему придётся побороться на покупателей с Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV (был представлен в прошлом месяце), Rivian R1T, а также Tesla Cybertruck.

