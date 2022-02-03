У Ram может появиться новый пикап. Возможно, у него будет имя Revolution

Марка Ram принадлежала концерну Fiat Chrysler Automobiles, который в начале прошлого года объединился с группой PSA: в результате появился новый автогигант Stellantis («старые» названия участников слияния больше не используются). Отметим, на домашнем рынке дела у Ram в целом идут неплохо: в течение последних нескольких лет – вплоть до «ковидного» 2020-го – результаты постоянно росли. В кризисном году дилеры бренда реализовали в Штатах 624 641 шт. (на 11% меньше, чем годом ранее). В 2021-ом году продажи снова пошли вверх: компания реализовала 647 328 автомобилей (на 3,6% больше, чем в 2020-ом).



В нынешнем модельном ряду марки присутствуют полноразмерные пикапы и вэны, в линейке числится в том числе грузовик 1500 предыдущего поколения. Такой автомобиль имеет приставку Classic к названию, кроме того, он на несколько тысяч долларов дешевле, чем Ram 1500 актуальной генерации. Все нынешние модели имеют традиционную «начинку». Однако, как сообщалось ранее, у американского бренда в дальнейшем появится «электричка».

Ожидается, что это будет «зелёный» пикап: его появление в компании анонсировали ещё летом 2021-го. Пока что в компании называли будущую новинку только как «Ram 1500 BEV (Battery Electric Vehicle)». Но не исключено, что серийный электрический грузовик получит «громкое» имя Revolution (в переводе с английского – «революция»).



Дело в том, что компания в конце прошлого месяца подала заявку в американское ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO) на регистрацию наименования Ram Revolution. Причём в этом документе указано, что данное имя компания намерена использовать для транспортных средств, в частности, для пикапов.

Ещё минувшим летом Ram подразнила поклонников марки первыми тизерами будущей новинки. Судя по ним, «электричка» не будет «зелёной» версией пикапа 1500 (несмотря на указание на тот же индекс). Вероятно, модель получит принципиально иной дизайн, однако подробнее о внешности мы узнаем позже. Так что кажется вполне закономерным, что модели хотят присвоить собственное имя.



Информации о технике будущего «электропикапа» пока немного. Ранее сообщалось, что в его основу ляжет платформа STLA Frame, принадлежащая Stellantis. Вероятно, автомобиль получит тяговую батарею ёмкостью не менее 159 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке составит около 800 км.

Предполагается, что серийный электрический пикап Ram появится в 2024 году. На американском рынке конкуренцию ему, скорее всего, составят такие «розеточные» грузовики, как Ford F-150 Lightning (его версия с традиционной «начинкой» остаётся самым продаваемым автомобилем в США), GMC Hummer EV, Rivian R1T, Tesla Cybertruck и представленный в начале прошлого месяца Chevrolet Silverado EV.

