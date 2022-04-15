Конкурент Chevrolet Silverado EV: дебют новой версии пикапа Ram пройдёт в этом году

Бренд Ram ранее принадлежал концерну FCA, однако в начале прошлого года он объединился с французской группой PSA: в результате на глобальном рынке появился автогигант, который получил название Stellantis («старые» названия участников слияния сейчас не используются). Если судить по статистике сайта Carsalesbase, дела у американской марки Ram на домашнем рынке в целом идут неплохо: в течение последних нескольких лет (до кризисного 2020-го) продажи постепенно росли.



Один из первых тизеров электропикапа Ram

Отметим, в течение «ковидного» года результат в Штатах составил 624 641 шт., что на 11% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом бренд вернулся к положительной динамике: всего было реализовано 647 328 автомобилей (на 3,6% больше, чем в предыдущем году). В первом квартале 2022 года у Ram пока фиксируется очередной спад: клиенты купили 138 153 шт., что на 15,2% меньше, чем в январе-марте 2021-го.



Актуальная линейка Ram включает в себя вэны и полноразмерные пикапы, в числе последних, кстати, есть и грузовик 1500 предыдущего поколения: он получил прибавку Classic к названию (такой автомобиль обходится покупателям на несколько тысяч долларов дешевле, чем Ram 1500 актуальной генерации). У всех нынешних вариантов традиционная «начинка», однако в сравнительно скором будущем модельный ряд пополнит и полностью электрический грузовик.



Тизер электропикапа Ram

По данным Automotive News, Stellantis собирается до конца текущего года представить концепт «электропикапа», который ляжет в основу серийной версии «зелёного» Ram 1500. Как и сообщалось ранее, официально такой вариант пополнит модельный ряд марки в 2024 году. Стоит отметить, что новинка выйдет на рынок позже, чем основные конкуренты – Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV и Chevrolet Silverado EV. Однако, по словам главы автогиганта Карлоса Тавареса, Стеллантис намерен использовать это «опоздание» в своих интересах: повысить конкурентоспособность, избежав ошибок, на которых «обожгутся» первопроходцы. В итоге, считает он, победителем окажется конечный потребитель.



Компания анонсировала появление будущей новинки летом 2021 года: тогда её обозначили как «Ram 1500 BEV (Battery Electric Vehicle)». Однако пока не ясно, выйдет ли электрический грузовик под этим названием или же ему дадут некое новое имя. Кроме того, ранее были опубликованы и первые тизеры новинки Ram: уже судя по ним можно было сказать, что внешность «электрички» будет отличаться от нынешней версии пикапа 1500.

Ранее была представлена платформа будущей новинки: в его основу ляжет платформа STLA Frame, принадлежащая Stellantis. Новинку Ram оснастят тяговой батареей ёмкостью от 159 до 200 кВт*ч. Ожидается, что максимальный запас хода на одной зарядке у такого пикапа составит около 800 км. По предварительным данным, базовый «зелёный» грузовик Ram получит один 204-сильный электромотор, у следующей версии будет 449-сильный вариант, а совокупная отдача двухмоторной установки полноприводного пикапа может составить 897 л.с.

