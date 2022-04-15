Новинки ×
  • Конкурент Chevrolet Silverado EV: дебют новой версии пикапа Ram пройдёт в этом году

Конкурент Chevrolet Silverado EV: дебют новой версии пикапа Ram пройдёт в этом году

15.04.2022 65 0 0

В ближайшее время американская марка представит концепт будущей «зелёной» новинки до конца 2022-го, однако серийную версию придётся подождать до 2024 года.

 

Бренд Ram ранее принадлежал концерну FCA, однако в начале прошлого года он объединился с французской группой PSA: в результате на глобальном рынке появился автогигант, который получил название Stellantis («старые» названия участников слияния сейчас не используются). Если судить по статистике сайта Carsalesbase, дела у американской марки Ram на домашнем рынке в целом идут неплохо: в течение последних нескольких лет (до кризисного 2020-го) продажи постепенно росли.

Один из первых тизеров электропикапа Ram

Отметим, в течение «ковидного» года результат в Штатах составил 624 641 шт., что на 11% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом бренд вернулся к положительной динамике: всего было реализовано 647 328 автомобилей (на 3,6% больше, чем в предыдущем году). В первом квартале 2022 года у Ram пока фиксируется очередной спад: клиенты купили 138 153 шт., что на 15,2% меньше, чем в январе-марте 2021-го.

Актуальная линейка Ram включает в себя вэны и полноразмерные пикапы, в числе последних, кстати, есть и грузовик 1500 предыдущего поколения: он получил прибавку Classic к названию (такой автомобиль обходится покупателям на несколько тысяч долларов дешевле, чем Ram 1500 актуальной генерации). У всех нынешних вариантов традиционная «начинка», однако в сравнительно скором будущем модельный ряд пополнит и полностью электрический грузовик.

Тизер электропикапа Ram

По данным Automotive News, Stellantis собирается до конца текущего года представить концепт «электропикапа», который ляжет в основу серийной версии «зелёного» Ram 1500. Как и сообщалось ранее, официально такой вариант пополнит модельный ряд марки в 2024 году. Стоит отметить, что новинка выйдет на рынок позже, чем основные конкуренты – Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV и Chevrolet Silverado EV. Однако, по словам главы автогиганта Карлоса Тавареса, Стеллантис намерен использовать это «опоздание» в своих интересах: повысить конкурентоспособность, избежав ошибок, на которых «обожгутся» первопроходцы. В итоге, считает он, победителем окажется конечный потребитель.

Компания анонсировала появление будущей новинки летом 2021 года: тогда её обозначили как «Ram 1500 BEV (Battery Electric Vehicle)». Однако пока не ясно, выйдет ли электрический грузовик под этим названием или же ему дадут некое новое имя. Кроме того, ранее были опубликованы и первые тизеры новинки Ram: уже судя по ним можно было сказать, что внешность «электрички» будет отличаться от нынешней версии пикапа 1500.

Ранее была представлена платформа будущей новинки: в его основу ляжет платформа STLA Frame, принадлежащая Stellantis. Новинку Ram оснастят тяговой батареей ёмкостью от 159 до 200 кВт*ч. Ожидается, что максимальный запас хода на одной зарядке у такого пикапа составит около 800 км. По предварительным данным, базовый «зелёный» грузовик Ram получит один 204-сильный электромотор, у следующей версии будет 449-сильный вариант, а совокупная отдача двухмоторной установки полноприводного пикапа может составить 897 л.с.

пикап авторынок новинки Ram

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Бедность, дым и ошибки: что такое подсос воздуха и как его найти самостоятельно Часто в материалах о проблемах и поломках старых автомобилей мы говорим о подсосе воздуха. А что это за подсос такой? Что и куда может подсасывать? И главное: как понять, что такая проблема... 48 0 0 15.04.2022
Статьи / Авто с пробегом Audi A6 С6 с пробегом: тормозной диск за миллион и много неудачных моторов В первой части обзора Audi A6 С6 мы рассказали, что кузов у этого автомобиля при должном уходе до сих пор может быть в хорошем состоянии, а качество салона настолько высокое, что по нему ч... 2345 0 1 13.04.2022
Статьи / Авто недели Есть старое, есть новое, но все неплохое: стоит ли покупать Mazda 3 III BM за 1,5 миллиона Кроссоверы постепенно и планомерно вытеснили с рынка сначала модели класса D, а затем и хэтчбеки гольф-класса. Вот и на вторичном рынке большинство покупателей предпочтет переплатить за Vol... 2228 0 2 13.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 22701 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 19003 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 15165 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings