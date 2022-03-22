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Электрический Ford F-150 Lightning оказался дальнобойнее, чем ожидалось

22.03.2022 41 0 0

Компания Ford в преддверии начала поставок клиентам электрического пикапа F-150 Lightning обновила его показатели запаса хода: теперь версия с батареей ёмкостью 131 кВт·ч может проехать на одной зарядке 515 км.

 

Официальная премьера первого серийного электрического пикапа Ford состоялась в мае прошлого года, старт производства отпраздновали в сентябре, а в ближайшие недели F-150 Lightning из первых партий начнёт поступать к клиентам. На пикап собрано около 200 тысяч предзаказов, исполнение которых из-за ограниченных пока производственных мощностей (в будущем их, конечно, увеличат) займёт порядка трёх лет, при этом в 2025 году ожидается уже второе поколение F-150 Lightning.

Скорая смена поколений связана с тем, что нынешний Ford F-150 Lightning сделан на конверсионной платформе обычного «углеводородного» пикапа. Такое решение позволило Форду раньше конкурентов (GM и Stellantis) запустить свой электрический грузовичок в серию, но любая конверсия — это скопище технических компромиссов, накладывающих на инженеров и технологов массу ограничений. Так, на момент премьеры и начала производства показатели запаса хода F-150 Lightning не сильно впечатляли, но вчера компания сообщила, что пересчитала дальнобойность по EPA (EPA — это Агентство по охране окружающей среды, на которое завязана сертификация автомобилей в США).

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Напомним, что Ford F-150 Lightning предлагается в двух модификациях, обе полноприводные, двухмоторные. Версия Standard Range (432 л.с., 1051 Нм) имеет батарею ёмкостью 98 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 370 км — этот показатель с момента дебюта не изменился. А вот у версии Extended Range (571 л.с., 1051 Нм) с батареей ёмкостью 131 кВт·ч запас хода по EPA вырос с 483 до 515 км. Особняком стоит самая дорогая версия Platinum на 22-дюймовых колёсах с батареей на 131 кВт·ч, у которой прежде запас хода был 450 км, а теперь увеличился до 482 км.

Улучшение ключевой электромобильной характеристики, безусловно, порадует будущих владельцев F-150 Lightning, тем более что цены остались прежними. Базовый Ford F-150 Lightning Pro с младшей батареей стоит от 39 974 долларов (без учёта федеральных скидок и доставки), топовый F-150 Lightning Platinum — от 90 874 долларов.

General Motors в начале этого года представила электрический Chevrolet Silverado EV, сделанный на оригинальное платформе Ultium, которая обеспечивает свыше 640 км пробега на одной зарядке, но на рынок Silverado EV выйдет только следующей весной.

В свою очередь Stellantis обещает, что её электрический Ram 1500 BEV сможет проехать на одной зарядке до 800 км, но ждать его придётся до 2024 года.

Вспомним также чудо-пикап Tesla Cybertruck: дата начала его производства переносилась несколько раз и, кажется, даже в самой компании Tesla сейчас не знают, когда, наконец, доведут его до серийной кондиции.

Единственным реальным конкурентом Ford F-150 Lightning на рынке сейчас является пикап R1T электромобильного стартапа Rivian, но этот грузовичок позиционируется скорее как премиальный (то есть дорогой) и туристический, нежели как рабочая лошадка.

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