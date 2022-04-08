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  • Илон Маск запустил Гигафабрику Tesla в Техасе и пообещал серийный Cybertruck в 2023 году

Илон Маск запустил Гигафабрику Tesla в Техасе и пообещал серийный Cybertruck в 2023 году

08.04.2022 38 0 0

Выступая на гала-шоу Cyber Rodeo по случаю открытия нового завода, Илон Маск пообещал, что следующий год станет для Tesla годом новых продуктов: появятся, наконец, серийные пикап Cybertruck и спорткар Roadster второго поколения, за ними последуют седельный тягач Semi, некое роботакси и человекообразный робот-помощник Tesla Bot.

 

В марте Илон Маск запустил Гигафабрику в пригороде Берлина, а теперь пришёл черёд обмывать официальное начало работы нового завода в Остине (США, штат Техас), где с прошлого года базируется штаб-квартира Tesla, сбежавшая из недружественной Калифорнии (завод в калифорнийском Фримонте остался и борется сейчас с обвинениями в расизме). Между тем кроссоверы Tesla Model Y начали сходит с конвейера в Остине ещё в начале 2022 года, но только на днях компания получила все необходимые сертификационные документы, по случаю чего и был устроен большой праздник с фейерверками, фрактальным лазерным шоу и танцами роботов.

Гигафабрика Tesla в Техасе

Завод в Остине рассчитан на выпуск 500 тысяч машин в год, но в перспективе его мощность будет увеличена до миллиона машин в год. Собираемые здесь кроссоверы Tesla Model Y снабжаются более энергоэффективными батареями нового поколения на без ячеек типа 4680, тогда как такие же кроссоверы немецкой сборки пока довольствуются старыми ячейками типа 2170.

Маск заявил, что этот год стал для Tesla годом наращивания производства: помимо новых заводов в Берлине и Остине анонсировано расширение Гигафабрики в Шанхае — до 4 млн машин в год! А вот в 2023 году, если верить Маску, Tesla порадует своих поклонников долгожданными новыми продуктами. В рамках гала-шоу на сцену выкатился предсерийный пикап Tesla Cybertruck, о котором мы рассказывали ещё в начале года на базе утекших в Сеть фотографий. Напомним, что премьера прототипа Cybertruck состоялась в 2019 году с обещанием начала производства в 2021 году, но в реальности придётся ждать до 2023 года, если, конечно, не случится новых переносов.

Шеф-дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен и Илон Маск в ковбойской шляпе на фоне предсерийного пикапа Cybertruck.

Серийный Tesla Roadster второго поколения покупатели, сделавшие бронь, ждут ещё дольше — с 2017 года, равно как и электрический седельный тягач Semi. Обе машины должны быть запущены в производство в течение следующего года, точных сроков Илон Маск не назвал. Здесь же в Техасе пропишется серийный человекообразный робот Tesla Bot, анонсированный в прошлом году, но срок запуска его в производство Маск пока не назвал — в следующем году ожидается лишь действующий прототип. Ещё Tesla, как оказалась, разрабатывает полностью беспилотное роботакси, с собственным уникальным кузовом, а не на базе одной из существующих моделей. Тем временем нашумевшая программа автономного вождения FSD (Full Self-Driving) для уже существующих моделей Tesla пока так и не вышла из режима бета-тестирования, хотя коммерческий релиз ожидался до конца 2021 года.

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