Штат Калифорния будет судиться с Tesla из-за систематического расизма на заводе во Фримонте

Дело чернокожего лифтёра, сумевшего в прошлом году отсудить у Tesla 137 млн долларов за расизм и оскорбления во время работы на заводе во Фримонте, как и ожидалось, открыло ящик Пандоры — появилась масса других «униженных и оскорблённых», желающий получить «справедливую компенсацию за полученные в компании Tesla унижения». К атаке на Tesla подключился Департамент справедливого трудоустройства и размещения (DFEH) штата Калифорния: грядёт масштабное судебное разбирательство вокруг «сотен случаев расовой дискриминации и харассмента» на головном предприятии Tesla.

Дело лифтёра Оуэна Диаса, работавшего на заводе Tesla во Фримонте с июня 2015 года по май 2016 года, мы довольно подробно разбирали в октябре прошлого года: в нём наше внимание привлекли странные детали и нестыковки, дающие основания предполагать, что дело это было высосано из пальца с целью обогащения. Самое пикантное в этом деле то, что афроамериканца обижали и обзывали словом на букву «н» в основном другие афроамериканцы, при этом нет ни одного доказательства, что оскорбительные слова были употреблены непосредственно в адрес Диаса. То есть Диас просто попал в не очень культурную рабочую среду, чем и оскорбился. Причём оскорбился не сразу, а спустя пять лет. Во время работы его всё устраивало, он даже советовал своим сыну и дочери тоже пойти работать в Tesla.

Почему Диас вдруг вспомнил о давних обидах, понятно: сегодня на фоне сильного левого крена в политике администрации президента США Джозефа Байдена и подъёма движения BLM (Black Lives Matter) у всевозможных меньшинств появилось больше шансов на выигрыш в судах по делам о притеснениях и оскорблениях. Неудивительно, что такие дела посыпались как из рога изобилия, что, впрочем, не означает, что все они корыстные и сфабрикованные. Например, в начале февраля американские СМИ сообщали, что на Tesla подала в суд чернокожая сотрудница нетрадиционной сексуальной ориентации за то, что её не только оскорбляли, но и били коллеги по цеху. К сожалению, представить себе такую ситуацию в не самом просвещённом коллективе довольно легко, и случай этот не давний, а свежий — пострадавшая уволилась из компании в конце октября прошлого года.

Что до иска со стороны DFEH, то о нём первой сообщила сама компания Tesla, опубликовав 9 февраля на своём сайте пресс-релиз (сегодня это редкость, так как собственной пресс-службы у Tesla нет). В пресс-релизе говорится, что иск подан на основе проведённого DFEH трёхлетнего расследования случаев проявления дискриминации и харассмента на заводе Tesla во Фримонте, при этом DFEH не сочла нужным сообщить компании Tesla какие-либо детали, которые могли бы объяснить суть претензий. Директор DFEH Кевин Киш в интервью газете The Guardian сообщил, что получил от рабочих сотни жалоб, указывающих на то, что калифорнийский завод Tesla – настоящий рассадник расизма, где чернокожие рабочие не получают должной поддержки, оплаты и продвижения по службе.

Завод Tesla во Фримонте

Между тем в пресс-релизе Tesla сказано, что за последние пять лет DFEH около 50 раз обращалась в компанию по поводу жалоб на дискриминацию и харассмент, но ни в одном из этих случаев не нашла доказательств вины работодателя. Соответственно, не очень ясно, откуда вдруг взялся систематический расизм, если за столько лет не было сформулировано ни одной обоснованной претензии.



Кроме того, в пресс-релизе Tesla подчёркивается, что завод во Фримонте — последнее и единственное крупное автомобильное предприятие в Калифорнии, на котором трудятся более 30 тысяч человек. Tesla утверждает, что за последние годы сделала всё возможное, чтобы исключить расизм и харассмент со своего предприятия, а DFEH, вместо того, чтобы обсудить накопившиеся у департамента жалобы с компанией Tesla, вдруг подаёт в суд. И это в то время, когда многие компании буквально бегут из Калифорнии из-за слишком высоких налогов и некомфортных условий работы.

К слову, сама Tesla осенью прошлого года перенесла свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас, но завод во Фримонте мощностью 600 тысяч машин в год продолжает работать. Не исключено, что в случае очередного проигрыша в суде Илон Маск примет решение об эвакуации калифорнийского завода в какой-нибудь из «правых» штатов — их губернаторы встретят предприятие, способное занять десятки тысяч человек, с распростёртыми объятиями.

