Tesla проиграла в суде дело о расизме и выплатит чернокожему лифтёру 137 млн долларов

Оуэн Диас (53 года), нанятый организацией-подрядчиком для обслуживания лифтов на головном заводе Tesla во Фримонте, утверждает, что сталкивался с расистскими высказываниями со стороны других сотрудников и что компания Tesla не приняла достаточных мер по его защите от оскорблений. Разбирательство дошло до суда присяжных и закончилось поражением автопроизводителя.

Оуэн Диас работал на фабрике во Фримонте с июня 2015 года по май 2016 года, его наняла не сама компания Tesla, а организация-подрядчик, отвечающая за обслуживание лифтов, то есть в штате Tesla он не числился. По утверждениям Диаса, он оказался на заводе во Фримонте во враждебной среде и регулярно слышал оскорбительные высказывания, в том числе слово на букву «н». Также обидчики оставляли в туалете оскорбительные надписи и нацистские символы.

Как сообщает издание Automotive News, в суде Сан-Франциско Диас заявил, что из-за проявлений расизма на заводе Tesla он потерял сон и аппетит, что иногда он просто сидел на лестнице и плакал от горя. Присяжных впечатлил его душещипательный рассказ и они приговорили компанию Tesla к штрафу в размере 130 млн долларов в пользу Диаса и вдобавок обязали её выплатить пострадавшему моральный ущерб в размере 6,9 млн долларов.

Приговор был оглашён вчера, в связи с ним Tesla даже выпустила пресс-релиз, что теперь делает крайне редко, так как глава компании Илон Маск в прошлом году распустил пиар-отдел и восстанавливать его не собирается. Пресс-релиз подписан вице-президентом компании по персоналу Валери Каперс Уоркман, чернокожей женщиной, работающей в Tesla с 2018 года. Она присутствовала на всех слушаниях по делу и сочла нужным поделиться с командой некоторыми соображениями.

Уоркман обратила внимание, что три свидетеля со стороны обвинения, также работавшие на заводе во Фримонте и нанятые подрядчиком, подтвердили, что слышали от коллег слово на букву «н», но это слово, как правило, использовалось в дружественной манере и, как правило, другими афроамериканцами. Нет ни одного прямого свидетельства употребления слова на букву «н» непосредственно в адрес Диаса. Оскорбительные надписи и граффити в уборной оперативно удалялись.

Три жалобы со стороны Диаса компания не оставляла без внимания и проводила по ним расследования. В результате этих расследований два человека были уволены и один отстранён от работы. Диас тогда называл принятые меры удовлетворительными, но в суд в итоге всё-таки пошёл.

Ещё одно странное обстоятельство: униженный и оскорблённый Диас зачем-то советовал своим детям, сыну и дочери, тоже пойти работать в Tesla!

Тем не менее Уоркман признаёт, что пять лет назад в компании было не всё гладко по части морально-нравственной атмосферы, да и сейчас есть, что улучшать, и Tesla будет бороться с любыми проявлениями дискриминации, независимо от их источника и контекста.

Automotive News добавляет, что в мае этого года Tesla проиграла аналогичное дело в арбитражном суде афроамериканцу Мелвину Берри, но тогда размер компенсации составил «всего» 1 млн долларов. А сейчас компания проходит ответчиком по ещё одному, на сей раз коллективному иску на тему расизма в Окленде (штат Калифорния).

Весной этого года с обвинениями в расизме столкнулась глава корпорации General Motors Мэри Барра. Группа чернокожих владельцев СМИ (Black Owned Media) обвинила её в нежелании встречаться с представителями «чёрных медиа» и в том, что GM размещает в них слишком мало рекламы.

