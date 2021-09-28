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Ford планирует потратить миллиарды долларов на производство электромобилей

28.09.2021 40 0 0

Один из крупнейших американских производителей рассказал о своих планах по выпуску «зелёных» машин в США.

 

Автомобили бренда Ford на домашнем рынке пользуются высоким спросом, но, несмотря на это, показатели продаж на данный момент продолжают падать. Согласно данным сайта Carsalesbase, по итогам прошлого «ковидного» года дилеры в Штатах реализовали 1 929 298 машин марки, что на 16% меньше, чем годом ранее. В текущем году отрицательная динамика сохраняется: за январь-август клиенты купили 1 173 916 единиц, что на 5,5% меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

Многие страны, в том числе и США, постепенно начинают фокусироваться на электротранспорте, постепенно сокращая количество машин, оснащаемых традиционными двигателями внутреннего сгорания. Общему пути следует и Ford: сегодня производитель рассказал о собственном масштабном плане по выпуску «зелёных» машин.

Речь, в частности, идёт о том, что Форд намерен объединиться с промышленной компанией SK Innovation (базируется в Южной Корее). Совместными усилиями они планируют солидно вложиться в развитие электрического транспорта: инвестиция обещает составить 11,4 млрд долларов и, вероятно, станет самой крупной в Штатах. Из общей суммы Ford вложит порядка 7 млрд долларов, остальное добавит партнёр.

В компании пояснили, что деньги пойдут в том числе на строительство «наиболее крупного, передового и эффективного комплекса по производству автомобилей за свою историю [бренда]». На самом деле планируется создать два больших производственных комплекса на территории США.

Первый комплекс получит имя Blue Oval City (напомним, американцы часто называют бренд Ford «синим овалом» из-за логотипа). Он будет построен рядом с городом Стэнтон, который находится в штате Теннеси. Площадь этого комплекса составит порядка 1,5 тыс. гектаров. Под этот проект определили 5,6 млрд долларов, он предполагает создание 6 тыс. рабочих мест.

Предполагается, что на этом предприятии будут выпускать электрические пикапы следующего поколения, тогда как электроверсию пикапа Ford F-150 с приставкой Lightning продолжат выпускать на заводе в Мичигане (сейчас здесь стартовал выпуск тестовых образцов для испытаний). Кроме того, новый комплекс будет включать в себя конвейер для сборки батарей BlueOvalSK (мощность – 43 ГВт*ч в год) и несколько площадок важнейших поставщиков.

Второй крупный комплекс появится в штате Кентукки, неподалёку от города Глендейл, в его составе окажется пара заводов, на мощностях которых наладят производство литий-ионных аккумуляторов для новых электрических моделей брендов Ford и Lincoln (также по 43 ГВт*ч в год на каждой площадке). В этот проект будет вложено 5,8 млрд долларов, площадь составит около 600 гектаров, а количество новых созданных рабочих мест окажется равным 5 тыс.

Ford намерен открыть два новых больших производственных комплекса в 2025 году. По словам гендиректора компании Джима Фарли, новые мощности позволят производителю выпускать электромобили для массового покупателя. Так, в Ford рассчитывают, что доля в 40-50% от совокупных мировых продаж к 2030 году будет приходиться на электрокары. Кстати, к этому сроку марка намерена уже полностью «озеленить» свою европейскую линейку.

США авторынок электромобиль бизнес Ford

 

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