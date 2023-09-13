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  • Обновлённый Ford F-150: другие ходовые огни и отказ от базового мотора объёмом 3,3 литра

Обновлённый Ford F-150: другие ходовые огни и отказ от базового мотора объёмом 3,3 литра

13.09.2023 88 0 0

Ещё полноразмерный грузовик американской марки освежили за счёт иных ходовых огней. Кроме того, некоторые версии получили затемнённые элементы декора, которые ранее были доступны за доплату. А 12-дюймовые дисплеи теперь доступны всем версиям.

Компания Ford начала выпускать пикапы F-Series ещё в 1948 году, а исполнение F-150 появилось в 1975-м. За прошедшее время эта модель американской марки успела уже тринадцать раз сменить поколение. Напомним, полноразмерный грузовик нынешней четырнадцатой генерации дебютировал в 2020 году, а теперь, в рамках автосалона в Детройте, компания представила обновлённый пикап F-150.

На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Lariat SuperCrew
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На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Lariat SuperCrew
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У посвежевшего грузовика есть несколько отличий в экстерьере: так, переднюю часть обновили за счёт иных ходовых огней, светодиодные «скобки» визуально стали стройнее. Стиль оформления радиаторной решетки по-прежнему зависит от исполнения F-150, однако теперь Ford более органично вписывает разные «грили» в расстояние между фарами. Ещё вариант Platinum отныне будет поставляться в стандартной комплектации с затемнёнными декоративными элементами во внешности и салоне (ранее такой пакет предлагался за доплату).

На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Platinum SuperCrew
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На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Platinum SuperCrew
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Главным изменением кормы стало появление заднего борта Pro Access, который умеет не только откидываться, но и открываться в сторону, причём в трёх положениях: на 37, 70 и 100 градусов. При этом первый вариант даст владельцам легкий доступ к грузовой платформе даже в случае, если к пикапу присоединён прицеп. Ещё у обновлённых машин с модернизированным задним бортом стал шире бампер: он служит более устойчивой ступенькой для тех, кому необходимо попасть на грузовую платформу.

На фото: салон обновлённого пикапа Ford F-150 Platinum SuperCrew

Помимо этого, теперь в стандартную комплектацию Ford F-150 входит запирающийся ящик, расположенный за колёсным отсеком со стороны пассажира. Такой же ящик может находиться и со стороны водителя, в случае, если покупатель не выберет опциональную систему повышения мощности Pro Power Onboard.

Салон, по сути, остался прежним, отличием является только то, что теперь все версии оснащаются цифровой приборкой, а в центре передней панели находится большой тачскрин информационно-развлекательной системы Sync 4 (диагональ обоих дисплеев равна 12 дюймам). У посвежевших пикапов F-150 максимальная грузоподъёмность равна 6123 кг, а максимальная полезная нагрузка – 1113 кг.

На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Raptor
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На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Raptor
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В ходе обновления полноразмерный грузовик Ford лишился базового 290-сильного атмосферника объёмом 3,3 литра. Теперь стартовым стал EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра, причём в компании отметили, что его мощность и крутящий момент стали выше, правда, пока не рассказали на сколько именно (отметим, у актуального мотора показатели равны 325 л.с. и 542 Нм).

Без изменений остались топовый 5,0-литровый V8 с отдачей в 400 л.с. и максимальным крутящим моментом в 556 Нм., а также 400-сильный EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра (678 Нм). В линейке обновлённого F-150 по-прежнему есть вариант с гибридной установкой на основе 3,5-литрового V6, совокупная мощность этой системы составляет 430 л.с. (773 Нм). В комплект ко всем исполнениям предлагается десятиступенчатый автомат.

Обновлённый пикап F-150 поступит в продажу на американском рынке в начале 2024 года, цены станут известны позднее.

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