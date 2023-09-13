Обновлённый Ford F-150: другие ходовые огни и отказ от базового мотора объёмом 3,3 литра

Ещё полноразмерный грузовик американской марки освежили за счёт иных ходовых огней. Кроме того, некоторые версии получили затемнённые элементы декора, которые ранее были доступны за доплату. А 12-дюймовые дисплеи теперь доступны всем версиям.

Компания Ford начала выпускать пикапы F-Series ещё в 1948 году, а исполнение F-150 появилось в 1975-м. За прошедшее время эта модель американской марки успела уже тринадцать раз сменить поколение. Напомним, полноразмерный грузовик нынешней четырнадцатой генерации дебютировал в 2020 году, а теперь, в рамках автосалона в Детройте, компания представила обновлённый пикап F-150.

На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Lariat SuperCrew 1 / 2 На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Lariat SuperCrew 2 / 2

У посвежевшего грузовика есть несколько отличий в экстерьере: так, переднюю часть обновили за счёт иных ходовых огней, светодиодные «скобки» визуально стали стройнее. Стиль оформления радиаторной решетки по-прежнему зависит от исполнения F-150, однако теперь Ford более органично вписывает разные «грили» в расстояние между фарами. Ещё вариант Platinum отныне будет поставляться в стандартной комплектации с затемнёнными декоративными элементами во внешности и салоне (ранее такой пакет предлагался за доплату).



На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Platinum SuperCrew 1 / 2 На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Platinum SuperCrew 2 / 2

Главным изменением кормы стало появление заднего борта Pro Access, который умеет не только откидываться, но и открываться в сторону, причём в трёх положениях: на 37, 70 и 100 градусов. При этом первый вариант даст владельцам легкий доступ к грузовой платформе даже в случае, если к пикапу присоединён прицеп. Ещё у обновлённых машин с модернизированным задним бортом стал шире бампер: он служит более устойчивой ступенькой для тех, кому необходимо попасть на грузовую платформу.



На фото: салон обновлённого пикапа Ford F-150 Platinum SuperCrew

Помимо этого, теперь в стандартную комплектацию Ford F-150 входит запирающийся ящик, расположенный за колёсным отсеком со стороны пассажира. Такой же ящик может находиться и со стороны водителя, в случае, если покупатель не выберет опциональную систему повышения мощности Pro Power Onboard.



Салон, по сути, остался прежним, отличием является только то, что теперь все версии оснащаются цифровой приборкой, а в центре передней панели находится большой тачскрин информационно-развлекательной системы Sync 4 (диагональ обоих дисплеев равна 12 дюймам). У посвежевших пикапов F-150 максимальная грузоподъёмность равна 6123 кг, а максимальная полезная нагрузка – 1113 кг.

На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Raptor 1 / 2 На фото: обновлённый пикап Ford F-150 Raptor 2 / 2

В ходе обновления полноразмерный грузовик Ford лишился базового 290-сильного атмосферника объёмом 3,3 литра. Теперь стартовым стал EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра, причём в компании отметили, что его мощность и крутящий момент стали выше, правда, пока не рассказали на сколько именно (отметим, у актуального мотора показатели равны 325 л.с. и 542 Нм).



Без изменений остались топовый 5,0-литровый V8 с отдачей в 400 л.с. и максимальным крутящим моментом в 556 Нм., а также 400-сильный EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра (678 Нм). В линейке обновлённого F-150 по-прежнему есть вариант с гибридной установкой на основе 3,5-литрового V6, совокупная мощность этой системы составляет 430 л.с. (773 Нм). В комплект ко всем исполнениям предлагается десятиступенчатый автомат.



Обновлённый пикап F-150 поступит в продажу на американском рынке в начале 2024 года, цены станут известны позднее.