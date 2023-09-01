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  • Ram 1500 TRX Final Edition: прощальную версию масл-трака выпустят тиражом 4000 шт.

Ram 1500 TRX Final Edition: прощальную версию масл-трака выпустят тиражом 4000 шт.

01.09.2023 63 1 0

Корпорация Stellantis объявила о скором завершении производства суперпикапа Ram 1500 TRX, оснащённого уникальным шасси и 712-сильным компрессорным мотором V8, но не прощается с аббревиатурой TRX, а это значит, что в будущем появится новая дерзкая и мощная модель — на сей раз, скорее всего, полностью электрическая.

Ram 1500 TRX дебютировал в августе 2020 года и стал вершиной эволюции бензиновых пикапов Ram: корпорация Stellantis оснастила его легендарным компрессорным 6,2-литровый V8 HEMI с максимальной отдачей в 712 л.с. и 881 Нм, благодаря которому Ram 1500 TRX по сей день остаётся самым мощным на рынке стоковым «углеводородным» пикапом. Представленный в 2022 году Ford F-150 Raptor R оказался чуть слабее, его 5,2-литровый V8 Predator выдаёт 710 л.с. и 868 Нм, у корпорации General Motors столь мощных бензиновых пикапов до сих пор нет и уже вряд ли появятся.

Аббревиатура TRX не обозначает ничего определённого, версия о том, что за ней стоит Tyrannosaurus Rex (считается, что он был самым опасным динозавром-хищником), не является официальной, хотя пиарщикам Stellantis она очень нравится, они сами называют Ram 1500 TRX «высшим хищником». На самом деле имя для топ-версии Ram 1500 выбиралось в ходе мозгового штурма за очень ограниченное время, прежде аббревиатурой TRX обозначался оффроудный пакет для пикапов Ram, и её просто взяли из архива, чтобы не тратить время и деньги на регистрацию чего-то нового.

Помимо мощного мотора Ram 1500 TRX получил огромное количество уникальных деталей: рама и подвеска у него, по сути, полностью новые, рассчитанные на повышенные и ударные нагрузки, неизбежные при быстрой езде по бездорожью. Под капотом вдобавок разместился мусорный бак для летящей в машину пыли и грязи. Более подробно с конструктивными особенностями Ram 1500 TRX можно ознакомиться в нашей отдельной заметке, здесь лишь вкратце скажем, что дорожный просвет у него — 300 мм, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 4,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

Пресса и поклонники марки Ram встретили TRX очень тепло, отзывы с тест-драйвов были и остаются восторженными, модель быстро стала культовой и коллекционной, а цена регулярно повышалась. Если на старте продаж за Ram 1500 TRX просили 69 995 долларов, то сейчас он в «базе» стоит 85 050 долларов, а за прощальную версию Final Edition придётся выложить минимум 117 625 долларов плюс 1995 долларов за доставку.

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К особенностям исполнения Final Edition относятся три уникальных цвета кузова на выбор — Delmonico Red, Night Edge Blue и Harvest Sunrise (при этом доступны ещё пять стандартных цветов), памятные наклейки и шильдики, номерная табличка в салоне на подлокотнике между передними креслами, 18-дюймовые колёса цвета Satin Titanium с возможностью установки бедлоков, углепластиковый декор в салоне и особая прострочка кожаной обивки. В стандартное оснащение входят мощная аудиосистема Harman Kardon с 19 громкоговорителями, проекционный экран, цифровое зеркало заднего вида, электропривод регулировок передних кресел и богатый набор электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль.

Ram 1500 TRX Final Edition относится к 2024 модельному году, но его производство завершится в конце 2023-го. Всю партию из 4000 запланированных к выпуску прощальных машин быстро разберут, но компания выпустит ещё некоторое количество обычных 1500 TRX, так что все желающие имеют шанс успеть поставить в свой гараж этот выдающийся масл-трак.

В пресс-релизе Stellantis сказано, что для TRX это не конец истории, а лишь конец конкретной главы, а это значит, что будет некий новый TRX. В следующем году на рынок выйдет электрический Ram 1500 REV — вероятно, новый TRX сделают на его основе.

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1 комментарий
01.09.2023 13:45
Валерий

Жаль конечно, что такие авто переходят на электричество.

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