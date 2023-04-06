Подробности о Ram 1500 REV: свыше 800 км на одной зарядке, а ещё будет версия с ДВС

Электрический Ram 1500 дебютировал в начале этого года на выставке CES в виде очень эффектного концепта с трёхрядной кабиной и раздвижным кузовом. Серийную версию показали в феврале, и она, как оказалось, весьма далека от концепта: кабина, по сути, взята от актуального «углеводородного» Ram 1500, что несколько расстроило потенциальных клиентов — не потому, что кабина плохая, а потому что концепт обещал полностью оригинальную машину, спроектированную с чистого листа. Теперь в рамках автосалона в Нью-Йорке корпорация Stellantis провела техническую презентацию Ram 1500 REV и предъявила его главные козыри в борьбе с конкурентами от Ford и GM.

Итак, на данный момент для Ram 1500 REV заявлена только одна двухмоторная электрическая силовая установка: два модуля EDM, в которых объединены электродвигатель, редуктор и инвертор, установлены на передней и задней осях, каждый выдаёт 250 кВт (340 л.с.) максимальной мощности, но максимальная совокупная отдача — 488 кВт (663 л.с.) и 840 Нм. Передний модуль может отключаться во время езды для экономии заряда батареи, в задний встроен дифференциал с электронной блокировкой. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) порожний пикап может разогнаться за 4,4 с.



Ёмкость 800-вольтовой батареи — 168 либо 229 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке по циклу EPA — 563 и 804 км соответственно. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт, она позволяет пополнить запас хода на 177 км примерно за 10 минут. Для питания внешних устройств от батареи пикапа предусмотрены несколько розеток, в том числе мощностью 3,6 кВт в переднем багажнике и мощностью 7,2 кВт в кузове. Грузоподъёмность Ram 1500 REV — 1225 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 6350 кг. Объём переднего багажника — 425 л.



Вслед за чисто электрическим пикапом свет увидит Ram 1500 REV XR — range extender гибрид с удлинителем электрического запаса хода в виде бензинового ДВС, но подробностей об этой версии пока нет, известно лишь, что у неё будет рекордный на рынке запас хода на одной зарядке/заправке.



Лежащая в основе электропикапа рама (часть платформы STLA Frame) спроектирована заново, снизу она прикрыта аэродинамическим щитом, который вносит весомый вклад в хорошие аэродинамические показатели (с х = 0,34). Подвеска — независимая «по кругу», адаптивная, пневматическая, для неё предусмотрены пять режимов высоты: самый низкий «посадка/высадка», «аэродинамичный» для езды по автомагистралям, «стандартный», «бездорожье 1» и «бездорожье 2» (самый высокий). Самые крупные колёса — 22-дюймовые, они обуты в шины Pirelli Scorpion размерности 275/50 R 22, но будут также предложены 20-дюймовые колёса на более высокопрофильных шинах.



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Для Ram 1500 REV разработаны пять линий отделки — Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited и Tungsten. Последняя — самая дорогая, в ней будут обивка салона стёганой кожей, декоративные «платиновые» вставки, замшевый потолок, особо комфортные передние кресла с массой регулировок и массажёрами, аудиосистема Klipsch Reference Premiere с 23 громкоговорителями и многое другое.



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Компоновка передней панели в электропикапе в целом такая же, как в «углеводородных» Ram 1500, но экраны и многие элементы управления полностью новые. Приборный экран — 12,3-дюймовый, центральный мультимедийный экран — 12- либо 14,5-дюймовый. Кроме того, для водителя предусмотрен 10-дюймовый проекционный экран, а для переднего пассажира — 10,25-дюймовый «штурманский» экран, невидимый для водителя, то есть на нём можно смотреть видео прямо во время поездки. Для водителя предусмотрено большое число всевозможных электронных ассистентов, в том числе автопилот 2 уровня, позволяющий на автомагистралях убирать руки с руля, но при этом необходимо всё время смотреть на дорогу.



В рамках новости мы не будет подробно анализировать Ram 1500 REV в сравнении с главными конкурентами — Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV, отметим лишь, что Ram превосходит их по максимальному запасу хода, грузоподъёмности и объёму переднего багажника, но уступает по максимальной мощности пикапу GM. Производство и продажи Ram 1500 REV начнутся в следующем году.

