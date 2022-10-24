General Motors добавила мощности электропикапу Chevrolet Silverado EV

Конкуренция в сегменте электрических пикапов североамериканского рынка растёт. Главными застрельщиками в этом сегменте, вопреки прогнозам многих экспертов, стали не амбициозные стартапы, а традиционные большие американские компании Ford и GM, сумевшие вовремя перестроиться на «электрические» рельсы и противопоставить креативности стартапов умение делать сложные машины в больших количествах. Rivian — единственная из молодых компаний, которой удалось довести до конвейера свой электрический пикап, но она по-прежнему испытывает трудности с наращиванием объёмов производства.
Между тем Ford с весны этого года массово выпускает свой электрический пикап F-150 Lightning и расширяет мощности для его выпуска. General Motors в свою очередь в конце прошлого года начала сборку дорогих пикапов GMC Hummer EV, а прямой конкурент фородовской модели — Chevrolet Silverado EV — пойдёт в серию только весной 2023 года, причём сначала на конвейер завода Factory Zero в Детройте встанет версия WT (Work Truck), то бишь «рабочая лошадка» с двухмоторной силовой установкой, выдающей максимальные 517 л.с. и 834 Нм.
Топ-версию Chevrolet Silverado EV RST First Edition покупателям придётся ждать до осени 2023 года, но за время этого ожидания случаются приятные неожиданности: на днях американский потребительский сайт Chevrolet обновил информацию о версии RST, максимальная отдача её двухмоторной силовой установки увеличилась с 673 л.с. и 1057 Нм до 764 л.с. и 1064 Нм. Апдейт произошёл примерно через день после дебюта родственного электрического пикапа GMC Sierra EV, который в исполнении Denali Edition 1 тоже выдаёт максимальные 764 л.с. и 1064 Нм.
Клиенты GM привыкли к паритету мощности у бензиновых и дизельных пикапов Chevrolet и GMC, разница между ними сводится в основном только к дизайну и оснащению. Марка GMC считается околопремиальной, и с каждой новой модель GM дополнительно это подчёркивает: например, Sierra EV имеет куда более дорогой на вид интерьер, чем Silverado EV. Быть может, разница в мощности добавила бы Sierra EV эксклюзивности, но покупатели Chevrolet к этому пока не готовы: в паузе между премьерой Sierra EV и апдейтом по силовой установке Silverado EV RST многие из них успели высказать в Сети недовольство — мол, зря мы забронировали себе Silverado EV RST, лучше бы дождались Sierra EV Denali. Теперь привычная справедливость восстановлена.
Весной этого года компания Ford увеличила максимальную отдачу своего пикапа F-150 Lightning до 588 л.с. и 1051 Нм, так что GM просто повторила приём главного конкурента. В целом пикапы GM выглядят более прогрессивными с технической точки зрения, поскольку построены на полностью оригинальной модульной электромобильной платформе Ultium, а Ford F-150 Lightning использует конверсионную платформу от «углеводородного» родственника. Зато Ford сумел запустить в производство свой массовый батарейный пикап на год раньше, чем GM, и сейчас доминирует на рынке, как, собственно, и бензиновый F-150.
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