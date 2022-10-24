General Motors добавила мощности электропикапу Chevrolet Silverado EV

Дебютировавший в начале этого года первый электрический пикап марки Chevrolet недавно обрёл более дорогого и рафинированного родственника в лице GMC Sierra EV, а теперь «позаимствовал» у него наиболее мощную силовую установку.

Конкуренция в сегменте электрических пикапов североамериканского рынка растёт. Главными застрельщиками в этом сегменте, вопреки прогнозам многих экспертов, стали не амбициозные стартапы, а традиционные большие американские компании Ford и GM, сумевшие вовремя перестроиться на «электрические» рельсы и противопоставить креативности стартапов умение делать сложные машины в больших количествах. Rivian — единственная из молодых компаний, которой удалось довести до конвейера свой электрический пикап, но она по-прежнему испытывает трудности с наращиванием объёмов производства.

Между тем Ford с весны этого года массово выпускает свой электрический пикап F-150 Lightning и расширяет мощности для его выпуска. General Motors в свою очередь в конце прошлого года начала сборку дорогих пикапов GMC Hummer EV, а прямой конкурент фородовской модели — Chevrolet Silverado EV — пойдёт в серию только весной 2023 года, причём сначала на конвейер завода Factory Zero в Детройте встанет версия WT (Work Truck), то бишь «рабочая лошадка» с двухмоторной силовой установкой, выдающей максимальные 517 л.с. и 834 Нм.



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Топ-версию Chevrolet Silverado EV RST First Edition покупателям придётся ждать до осени 2023 года, но за время этого ожидания случаются приятные неожиданности: на днях американский потребительский сайт Chevrolet обновил информацию о версии RST, максимальная отдача её двухмоторной силовой установки увеличилась с 673 л.с. и 1057 Нм до 764 л.с. и 1064 Нм. Апдейт произошёл примерно через день после дебюта родственного электрического пикапа GMC Sierra EV, который в исполнении Denali Edition 1 тоже выдаёт максимальные 764 л.с. и 1064 Нм.



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Клиенты GM привыкли к паритету мощности у бензиновых и дизельных пикапов Chevrolet и GMC, разница между ними сводится в основном только к дизайну и оснащению. Марка GMC считается околопремиальной, и с каждой новой модель GM дополнительно это подчёркивает: например, Sierra EV имеет куда более дорогой на вид интерьер, чем Silverado EV. Быть может, разница в мощности добавила бы Sierra EV эксклюзивности, но покупатели Chevrolet к этому пока не готовы: в паузе между премьерой Sierra EV и апдейтом по силовой установке Silverado EV RST многие из них успели высказать в Сети недовольство — мол, зря мы забронировали себе Silverado EV RST, лучше бы дождались Sierra EV Denali. Теперь привычная справедливость восстановлена.



Платформа Ultium пикапа Chevrolet Silverado EV

Весной этого года компания Ford увеличила максимальную отдачу своего пикапа F-150 Lightning до 588 л.с. и 1051 Нм, так что GM просто повторила приём главного конкурента. В целом пикапы GM выглядят более прогрессивными с технической точки зрения, поскольку построены на полностью оригинальной модульной электромобильной платформе Ultium, а Ford F-150 Lightning использует конверсионную платформу от «углеводородного» родственника. Зато Ford сумел запустить в производство свой массовый батарейный пикап на год раньше, чем GM, и сейчас доминирует на рынке, как, собственно, и бензиновый F-150.

