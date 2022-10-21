GMC Sierra EV: пикап дебютировал в самой богатой версии. Цена известна

«Зелёная» новинка выйдет на рынок в начале 2024 года. Производство модели наладят на заводе под Детройтом, где сейчас выпускается грузовик GMC Hummer EV.

История модели GMC Sierra насчитывает уже не одно десятилетие. Актуальное поколение «обычного» пикапа Sierra было представлено в 2018 году, годом ранее модель пережила обновление. Согласно статистике Carsalesbase, продажи Sierra по итогам 2021-го сократились на 1,6% до 248 924 экземпляров. В текущем году у грузовика тоже «минус»: за первое полугодие 2022-го клиенты купили 118 938 экземпляров, что на 14,1% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Теперь в GMC показали полностью электрическую версию пикапа.

На фото: GMC Sierra EV Denali Edition 1

GMC Sierra EV в иерархии марки располагается на ступеньку ниже уже добравшегося до дилеров Hummer EV. Новинка представляет собой «близнеца» дебютировавшего в начале этого года Chevrolet Silverado EV. Отметим, новый грузовик был презентован сразу в самой богатой версии – Denali Edition 1, хотя производитель показал и варианты попроще – AT4 и Elevation.



У нового электропикапа GMC головная оптика имеет схожее оформление со светотехникой обычного обновлённого грузовика, а между фарами располагается заглушка, по форме напоминающая фирменную решётку радиатора. В центре «псевдо-гриля» находится название бренда, в нижнюю часть переднего бампера интегрирован массивный воздухозаборник. В профиль видны высокие «оквадраченные» колёсные арки, размер стандартных колёсных дисков – 24 дюйма.



На фото: салон GMC Sierra EV Denali Edition 1

В основе «зелёного» грузовика лежит та же модульная платформа Ultium, на которой базируются «старший брат» GMC Hummer EV и Chevrolet Silverado EV. У Sierra EV может быть только двухрядная кабина Crew Cab. Грузовик имеет адаптивную пневматическую подвеску, которая способна менять дорожный просвет автомобиля в диапазоне до 10 см. Также модель получила полноуправляемое шасси с режимом Crab Walk (такой же есть и у электропикапа Hummer).



GMC снабдила Sierra EV большим передним багажником eTrunk, также у топовой приветственной версии Denali Edition 1 есть MultiPro Midgate – это трансформируемая перегородка между салоном и грузовым отделением. С её помощью можно открыть лаз за спинкой заднего дивана, чтобы перевозить длинные предметы, опустить заднее стекло, либо откинуть в салон перегородку целиком вместе со стеклом. Кроме того, наиболее богатое исполнение получило задний борт со встроенной откидной подножкой и электроприводом (MultiPro Tailgate). Любопытно, что от Sierra EV при необходимости можно зарядить другой электромобиль.



На фото: GMC Sierra EV AT4 1 / 2 На фото: GMC Sierra EV AT4 2 / 2

В салоне топовой версии GMC Sierra EV можно увидеть виртуальную «приборку» диагональю 11 дюймов, а в центре передней панели располагается большой вертикальный тачскрин информационно-развлекательной системы (его диагональ равна 16,8 дюйма). С помощью этого же дисплея можно управлять климатической установкой и иными функциями. В списке оборудования богатого варианта с Denali числится также проекционный дисплей, более роскошная отделка, стеклянная крыша, комплекс систем безопасности в составе автопилота Super Cruise.



На фото: GMC Sierra EV Elevation 1 / 2 На фото: GMC Sierra EV Elevation 2 / 2

GMC Sierra EV Denali Edition 1 оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет 764 л.с., а максимальный крутящий момент – 1064 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такому пикапу нужно 4,5 секунды (при условии подключения экстремального режима Max Power). Автомобиль может проехать на одной зарядке до 640 км. Грузоподъёмность электрогрузовика равна 590 кг, а прицеп, который он способен тянуть, может иметь массу до 4,3 тонны.



«Зелёная» новинка выйдет на американский рынок в начале 2024 года. Производство модели наладят на заводе концерна GM под Детройтом, где сейчас выпускается грузовик GMC Hummer EV. Стартовая цена «электрички» будет равна примерно 50 тыс. долларов, а стоимость топового варианта уже официально названа: его можно будет купить не менее чем за 108 695 долларов.

