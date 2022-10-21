GMC Sierra EV: пикап дебютировал в самой богатой версии. Цена известна

История модели GMC Sierra насчитывает уже не одно десятилетие. Актуальное поколение «обычного» пикапа Sierra было представлено в 2018 году, годом ранее модель пережила обновление. Согласно статистике Carsalesbase, продажи Sierra по итогам 2021-го сократились на 1,6% до 248 924 экземпляров. В текущем году у грузовика тоже «минус»: за первое полугодие 2022-го клиенты купили 118 938 экземпляров, что на 14,1% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Теперь в GMC показали полностью электрическую версию пикапа.
GMC Sierra EV в иерархии марки располагается на ступеньку ниже уже добравшегося до дилеров Hummer EV. Новинка представляет собой «близнеца» дебютировавшего в начале этого года Chevrolet Silverado EV. Отметим, новый грузовик был презентован сразу в самой богатой версии – Denali Edition 1, хотя производитель показал и варианты попроще – AT4 и Elevation.
У нового электропикапа GMC головная оптика имеет схожее оформление со светотехникой обычного обновлённого грузовика, а между фарами располагается заглушка, по форме напоминающая фирменную решётку радиатора. В центре «псевдо-гриля» находится название бренда, в нижнюю часть переднего бампера интегрирован массивный воздухозаборник. В профиль видны высокие «оквадраченные» колёсные арки, размер стандартных колёсных дисков – 24 дюйма.
В основе «зелёного» грузовика лежит та же модульная платформа Ultium, на которой базируются «старший брат» GMC Hummer EV и Chevrolet Silverado EV. У Sierra EV может быть только двухрядная кабина Crew Cab. Грузовик имеет адаптивную пневматическую подвеску, которая способна менять дорожный просвет автомобиля в диапазоне до 10 см. Также модель получила полноуправляемое шасси с режимом Crab Walk (такой же есть и у электропикапа Hummer).
GMC снабдила Sierra EV большим передним багажником eTrunk, также у топовой приветственной версии Denali Edition 1 есть MultiPro Midgate – это трансформируемая перегородка между салоном и грузовым отделением. С её помощью можно открыть лаз за спинкой заднего дивана, чтобы перевозить длинные предметы, опустить заднее стекло, либо откинуть в салон перегородку целиком вместе со стеклом. Кроме того, наиболее богатое исполнение получило задний борт со встроенной откидной подножкой и электроприводом (MultiPro Tailgate). Любопытно, что от Sierra EV при необходимости можно зарядить другой электромобиль.
В салоне топовой версии GMC Sierra EV можно увидеть виртуальную «приборку» диагональю 11 дюймов, а в центре передней панели располагается большой вертикальный тачскрин информационно-развлекательной системы (его диагональ равна 16,8 дюйма). С помощью этого же дисплея можно управлять климатической установкой и иными функциями. В списке оборудования богатого варианта с Denali числится также проекционный дисплей, более роскошная отделка, стеклянная крыша, комплекс систем безопасности в составе автопилота Super Cruise.
GMC Sierra EV Denali Edition 1 оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет 764 л.с., а максимальный крутящий момент – 1064 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такому пикапу нужно 4,5 секунды (при условии подключения экстремального режима Max Power). Автомобиль может проехать на одной зарядке до 640 км. Грузоподъёмность электрогрузовика равна 590 кг, а прицеп, который он способен тянуть, может иметь массу до 4,3 тонны.
«Зелёная» новинка выйдет на американский рынок в начале 2024 года. Производство модели наладят на заводе концерна GM под Детройтом, где сейчас выпускается грузовик GMC Hummer EV. Стартовая цена «электрички» будет равна примерно 50 тыс. долларов, а стоимость топового варианта уже официально названа: его можно будет купить не менее чем за 108 695 долларов.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться