В электронной базе китайского Минпрома всплыли фотографии внедорожника Nissan Terrano нового поколения, причём он сразу заявлен в трёх версиях — дизельной, бензиновой и гибридной.

Nissan Terrano исторически связан с Nissan Pathfinder: в первых двух поколениях это была по сути одна модель с разными именами для разных рынков, затем пути Terrano и Pathfinder разделились. В России Nissan Terrano известен главным образом как компактный кроссовер, являющийся клоном Renault Duster первого поколения.

Сейчас компания Nissan возвращает старые имена к их первоначальным смыслам, а это значит, что новый Terrano будет полноценным и довольно крупным рамным внедорожником. Компактный кроссовер Nissan, являющийся клоном актуального Renault Duster третьего поколения, носит имя Tekton.

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Новый Nissan Terrano был анонсирован в апреле этого года в виде одноимённого концепта, представленного на Пекинском автосалоне. Теперь же мы можем взглянуть на серийный китайский Terrano — он мало чем отличается от концепта, только «мишуры» поменьше.

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Габаритная длина нового Terrano — 5098 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1960 мм, колёсная база — 2850 мм. Штатный размер шин — 265/65 R18. Дизельная и бензиновые версии имеют классический неразрезной задний мост. У гибридного Terrano задняя подвеска тоже зависимая, но другого типа (детали на сертификационных фотографиях не разглядеть) — судя по всему, задние колёса здесь вращает электромотор.

Для нового Terrano заявлены 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 258 л.с. и 2,3-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. На гибридной версии установлены 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 207 л.с. и электромотор мощностью 272 л.с., но подробностей устройства силовой установки пока нет — известно только, что тяговую батарею можно будет заряжать от внешнего источника. Снаряженная масса бензинового Terrano — 2280 кг, дизельного — 2380 кг, гибридного — 2800 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа для всех версий — 2,5 т.

Дата премьеры нового Nissan Terrano пока не объявлена — не исключено, что она состоится уже в ближайшую пятницу (27 ноября) в рамках автосалона в Гуанчжоу.