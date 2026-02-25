Наконец-то честный внедорожник: на Nissan Pathfinder в новом поколении вернётся рама

В следующем, шестом по счёту поколении Nissan Pathfinder вновь станет рамным внедорожником, каким он был в первых трёх поколениях. Новый Pathfinder должен выйти на американский рынок в 2029 году, при этом нынешний «пятый» Pathfinder с несущим кузовом останется в строю, его ждёт ещё одно масштабное обновление.

Pathfinder — легендарное имя для поклонников Nissan, в первых трёх поколениях это был честный рамный внедорожник с надёжной репутацией и высокой остаточной стоимостью на вторичном рынке. В 2012 году дебютировал «четвёртый» Pathfinder с заводским индексом R52, он оказался семейным кроссовером с несущим кузовом и обмылочным дизайном, который многие прежние владельцы Pathfinder возненавидели. Ещё больше их выбесил тугодумный и не очень надёжный вариатор, пришедший на смену гидромеханическому «автомату».

Нынешний «пятый» Pathfinder с заводским индексом R53 (показан на заглавной фотографии) дебютировал в 2021 году, он сохранил платформу предшественника и соответственно несущий кузов, но дизайн вновь стал угловатым, а в пару бензиновому V6 поставили 9-ступенчатый «автомат» ZF. В 2025 году «пятый» Pathfinder пережил первый рестайлинг, основным рынком для него являются в США, производится он на заводе Nissan в городе Смирна (штат Теннесси).

В последние четыре года продажи Nissan Pathfinder в США растут, в 2025 году он разошёлся здесь рекордным тиражом 101 598 шт. (+25,6% по сравнению с продажами в 2024 году), но ему пока далеко до лидера сегмента среднеразмерных SUV — Ford Explorer, который в 2025 году продан в США в количестве 222 706 шт. (+14,7%).

В свете последних управленческих изменений в компании Nissan мы не были удивлены свежей инсайдерской информации о будущем модели Pathfinder, опубликованной деловым изданием Automotive News: по его данным, в шестом поколении Pathfinder получит рамную платформу и будет производиться на заводе Nissan в городе Кантон (штат Миссисипи). Этот завод сейчас выпускает среднеразмерный рамный пикап Nissan Frontier, а в будущем должен был переключиться на выпуск электромобилей, Pathfinder тоже мог стать в шестом поколении электромобилем. В прошлом году в компании Nissan поменялось руководство, новый гендиректор Иван Эспиноса благоразумно отменил все электромобильные проекты для США как бесперспективные, поэтому теперь завод Кантоне будет выпускать рамные пикапы и внедорожник с бензиновыми и гибридными силовыми установками.

Источники Automotive News сообщают, что новый рамный Pathfinder появится примерно в середине 2029 года и будет изначально предлагаться только с бензиновым двигателем (вероятно, V6), позже ожидается гибридная версия. Рамный Pathfinder, скорее всего, получит какую-нибудь приставку к названию (например, Grand или Pro-4X), потому что нынешний «пятый» Pathfinder с несущим кузовом останется в строю как более доступная альтернатива, его в 2028 либо 2029 году ожидает второй рестайлинг.

В прошлом году издание Automotive News сообщало, что Nissan собирается в 2028 году возродить в США рамный внедорожник Xterra в виде мощного гибрида с бензиновым V6. У Xterra и «шестого» Pathfinder будет общий технический базис, но Xterra будет меньше по размерам, чем Pathfinder, как это и было в прошлом, то есть в 2000-х и в первой половине 2010-х. Всего завод в Кантоне будет производить пять новых рамных моделей, включая пикап. Две пока неизвестные новинки, это, скорее всего, люксовые версии новых Xterra и Pathfinder под маркой Infiniti.

