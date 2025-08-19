Новинки ×
Nissan Frontier обзавёлся новой топовой версией Pro-4X R и стал «богаче»

Пикап японской марки, предназначенный для американского рынка, получил ряд обновок, приуроченных к 2026 модельному году, и слегка подорожал.

Презентация рамного пикапа Nissan Frontier актуального третьего поколения прошла в феврале 2021 года, продажи на американском рынке начались в сентябре того же года. Теперь «штатный» офис японской марки рассказал о том, какие изменения получит грузовик в 2026 модельном году. Одним из главных из них станет появление топового варианта Pro-4X R, созданного в партнёрстве с тюнинг-ателье Roush Performance.

На фото: Nissan Frontier Pro-4X R

В основе Nissan Frontier Pro-4X R лежит исполнение Pro-4X, однако новый топовый вариант получил титановые вставки на радиаторной решётке, аналогичную накладку в нижней части переднего бампера и такие же шильдики. При этом логотипы бренда, а также буксировочные проушины и элементы фирменного знака Roush Performance на передних крыльях и откидном борте оформлены в стандартном цвете Lava Red.

Такой пикап снабдили оригинальными 17-дюймовыми колёсными дисками, которые обуты в комплект внедорожных шин Hankook Dynapro AT2 Xtreme. Ещё Nissan Frontier Pro-4X R снабдили подвеской Roush Performance x Ohlins 2.0, которая обеспечивает подъём на 51 мм (2 дюйма). Она в том числе позволила улучшить углы въезда и съезда грузовика.

Есть несколько отличий и в интерьере: исполнение Frontier Pro-4X R снабдили подголовниками с вышитыми логотипами в виде литеры R. Модели положены семидюймовый дисплей в щитке приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма.

Судя по всему, «начинка» у новой топовой версии пикапа осталась прежней (она едина для всех исполнений модели). Это значит, что под капотом Nissan Frontier Pro-4X R располагается 314-сильный двигатель V6 объёмом 3,8 литра, его максимальный крутящий момент составляет 381 Нм. Мотор работает в паре только с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость Nissan Frontier Pro-4X R уже известна. За подготовленный тюнинг-ателье Roush Performance пикап на американском рынке попросят не менее 47 960 долларов, что эквивалентно примерно 3,87 млн рублей по текущему курсу.

В списке других обновок Nissan Frontier 2026 модельного года числятся: светодиодная головная оптика, которая пришла на смену галогенным фарам в стартовых комплектациях, иное кресло водителя с электрорегулировками, подогрев руля и передних сидений, двухзонный климат-контроль и функция дистанционного запуска двигателя.

На фото: салон Nissan Frontier Pro-4X R

Ещё у модели появился вариант с прибавкой Dark Armor, которая предполагает затемнённую радиаторную решётку, чёрные корпуса наружных зеркал и шильдики, а также чёрные легкосплавные диски размером 17 дюймов. В салоне таких машин потолок имеет чёрную обивку и затемнённые дверные ручки.

На фото: Nissan Frontier Pro-4X
Стоимость стартовой версии Nissan Frontier 2026 модельного года составляет 32 150 долларов (около 2,6 млн рублей), что на 100 долларов больше, чем актуальный пикап. За «обычный» Frontier Pro-4X Crew Cab 4х4 просят 42 370 долларов (около 3,42 млн рублей).

пикап США авторынок тюнинг новинки Nissan Nissan Frontier

 

