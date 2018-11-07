Их становится все меньше - настоящих, мощных, выносливых, готовых «и в пир, и в мир»… Вы, конечно, поняли, что я говорю о внедорожниках. Даже в линейке Land Rover появились модели, хотя и называющиеся внедорожниками, но являющиеся по сути кроссоверами. Не миновал этот «модный приговор» и линию Nissan Pathfinder/Terrano. Четвертый Pathfinder утратил право называться внедорожником вместе с понижающей передачей, а имя Terrano досталось, страшно сказать, клону кроссовера Renault Duster. Может быть, поэтому последний среднеразмерный внедорожник Nissan, третий Pathfinder с заводским кодом R51, до сих пор пользуется хорошей популярностью на вторичном рынке?

Впервые название Pathfinder («Следопыт») появилось в гамме марки Nissan в 1985 году, в период расцвета интереса к внедорожникам «универсального» класса, сочетающим проходимость и утилитарность «профессионалов» с комфортом легковых автомобилей. Тогда конструкторы бренда поступили так же, как все: взяли шасси полноприводного пикапа (с независимой передней подвеской и понижающей передачей в трансмиссии) и оснастили его кузовом типа «универсал». Так родился SUV с заводским кодом WD21. На других рынках этот автомобиль продавали как Terrano, и производство этой модели продолжалось до 1996 года, когда ее сменил Pathfinder R50.

В 1993 году от этого ствола отпочковалась отдельная, сугубо Европейская ветка, получившая имя Terrano II, которая, тем не менее, вскоре проросла и в Америке под именем Ford Maverick (автомобиль, внешностью которого занимался бельгийский дизайнер Ален Блоне, разрабатывался совместно с концерном Ford), но это уже несколько другая история. Ну а Pathfinder R50, получивший в соответствии с тогдашними веяниями несущий кузов и пружины вместо торсионов, продавался только в США и Японии, а посему у нас почти неизвестен (в отличие от машин первого поколения, которые в большом количестве поступали в Россию со вторичных рынков).

1 / 2 Nissan Pathfinder (WD21) '1985–92 2 / 2 Nissan Pathfinder North America (R50) '10.1995–99

Очередная смена поколений произошла в 2005 году. Тогда Nissan решил «вернуться к истокам» — показанный на Североамериканском Международном автосалоне в Детройте внедорожник с заводским кодом R51 вновь был разработан на базе легкого грузовичка (им стал пикап Navara), а значит, в его конструкцию вернулась мощная рама лонжеронного типа. На этот раз маркетологи Nissan решили не играть словами, а продавать автомобиль как глобальную модель с именем Pathfinder, причем сборка автомобилей для Европы была налажена на испанском заводе концерна. Для улучшения поведения на дороге задняя подвеска нового внедорожника была сделана независимой. Из прочих конструктивных особенностей стоит отметить использование трансмиссии All Mode 4×4, в которой муфта с электронным управлением отвечала за автоматический переброс момента на передние колеса в режиме Auto, но имелась и раздаточная коробка с понижающей передачей. Внешность новинки была решена в стилистике концепта Dunehawk 2003 года. В 2006 году автомобиль был сертифицирован, и начались его официальные продажи в РФ.

Моторов предложили всего два: 174-сильный турбодизель объемом 2,5 литра и четырехлитровый бензиновый V6 мощностью 269 л.с., причем оба агрегатировались либо с пятиступенчатой механикой, либо с пятиступенчатым автоматом. В ходе рестайлинга 2010 года мощность «младшего» 2,5-литрового дизеля была повышена до 190 л.с., а в качестве флагманского под капотом прописался еще один двигатель с воспламенением от сжатия — трехлитровый V6 мощностью 231 л.с, в паре с которым работала новейшая семиступенчатая автоматическая коробка передач. 2014 году появилось следующее поколение Pathfinder с кодом R52. Но это уже был совершенно другой автомобиль…

Pathfinder R51 пока что постоянно встречается и на улицах российских городов, и на федеральных трассах, и на региональных дорожках, напоминая о временах, когда деревья были зеленей, небо — синей, а внедорожники умели ездить по грязи. Их владельцы не очень-то спешат избавляться от своих железных коней, а поступившие на вторичный рынок довольно быстро находят новых владельцев. Только вот отзывы их совсем не напоминают слаженный хор: автомобиль и хвалят, и ругают. Так за что же любят и ненавидят Nissan Pathfinder?

Ненависть # 5: «Кидал ножи в обшарпанную дверь...»

Сетования на плохую окраску и слабое лакокрасочное покрытие встречаются чуть ли не в каждом отзыве об этом автомобиле. И если бы жаловались только владельцы пожилых автомобилей, купленных на вторичном рынке! Это было бы понятно и естественно. Так ведь нет, в отзывах прошлых лет то и дело натыкаешься на фразы типа «в первый год дважды по гарантии красил заднюю дверь и крышу: полезла краска, а из-под нее — ржавые пауки», то есть речь идет об автомобилях, относительно недавно приобретенных в салонах и стоящих на гарантии!

Чаще всего жалуются на пятую дверь (около номерного знака и накладки ручки), а также бампера и участок крыши над лобовым стеклом, причем попадание крохотного камешка может привести к тому, что отвалился буквально кусок краски площадью сантиметров в 10. Многие уверены, что проблема прочности ЛКП Nissan Pathfinder (как и многих других современных автомобилей) связаны с заменой акрилового лака на водоэмульсионный. Он, конечно, более экологичен, но получается, что защита окружающей среды в далекой Испании оплачивается из кармана владельцев по всему миру…

Любовь # 5: «Вселенная имеет форму чемодана»

Есть немало автомобилей, которые приобрели лишь потому, что влюбились в них с первого взгляда. Pathfinder в их число однозначно не входит — немало владельцев, и бывших, и настоящих, считают его дизайн простоватым, грубым, а то и просто устаревшим. Но хватает и тех, у кого внешний облик «Следопыта» не только не вызывает никаких отрицательных эмоций, но и попросту нравится. Как говорил в свое время один мой приятель, «джип должен быть джипастым!», и я с ним вполне согласен. И дело тут не только в том, что люди моего поколения привыкли к «чемоданам» конца прошлого века.

Внешность Pathfinder оставляет ощущение силы и уверенности в том, что вы и ваш автомобиль справятся с любыми сложностями. Никаких причудливых подштамповок, никаких «элегантно спадающих» и не менее «элегантно поднимающихся» линий. Жесткие грани, простые поверхности, этакий общий «кубизм» в сочетании с подчеркнуто-геометричными буграми колесных арок… Все это работает на имидж «настоящего покорителя направлений». Понятно, что в середине первого десятилетия XXI века дизайнеры ориентировались, прежде всего, на вкусы американского покупателя, поскольку именно американский рынок всегда считался главным для этой модели, но и среди российских автолюбителей хватает тех, кто «облизанным» формам предпочтет харизматичную брутальность. В итоге 9 из 10 владельцев называют дизайн Pathfinder в числе существенных достоинств модели.

Ненависть # 4: «В однобортном сейчас уже никто не воюет!»

А вот с оценкой салона дело обстоит куда сложнее… Его называют «аскетичным», «незатейливым», простоватым и, опять же, «старомодным». Эргономика водительского места проработана вполне нормально, хотя рулевая колонка регулируется только по углу наклона и есть жалобы на расположение педали газа, из-за которого в дальних поездках нога все-таки устает. А вот над комбинацией приборов долго не мучались, взяли «из наличия». Размещением кнопок управления дополнительными системами явно занимался «нехороший человек, редиска»: почему ничего на крышу не вынес — непонятно, явно было бы логично с его точки зрения.

Сидения, вроде бы, кожаные, но, по мнению владельцев, кожа эта имеет искусственное происхождение и не самое высокое качество, и даже если регулярно обрабатывать ее кондиционером, примерно к 50-60 тысячам пробега покрывается трещинами. Не вызывает восторга и профиль сидений: с одной стороны, они широкие, и в них не устаешь, а с другой — передним креслам очень не хватает боковой поддержки.

Есть в автомобиле и вполне качественная медиасистема Bose с навигацией, но карт России нет (эту ситуацию, правда, исправили в ходе рестайлинга 2010 года). Перчаточных ящиков — аж два, но сделаны они так, что туда могут поместиться разве что две пары перчаток, а вот инструкция по эксплуатации автомобиля — уже не влезает. Причём под сиденьями полно свободного пространства, но никаких дополнительных емкостей там не предусмотрено. Центральный бокс-подлокотник сильно отодвинут назад, положить на него руку не получается, зато есть электропривод регулировок переднего ряда сидений с памятью. И тут стоит вспомнить, какой рынок считался главным для Pathfinder. Вспомнили? Правильно, американский! А в американском автомобиле салон должен быть, говоря словами Маяковского, «на одном винте, весь электро-динамо-механический», и обивка должна быть кожаной хотя бы с виду, а вот на пластике можно сэкономить.

А еще ко времени появления Pathfinder R51 в Америке сложилось мнение, что внедорожник такого размера должен быть непременно семиместным. Конструкторы Nissan с задачей справились. Более того, два дополнительных задних сидения вполне могут принять взрослых пассажиров! Вот только расплатиться за их комфорт (ну и за объем багажника) пришлось пространством для ног пассажиров второго ряда.

Любовь # 4: «Грузите апельсины бочками!»

Вот уж что-что, а багажником восторгаются практически все владельцы этого автомобиля, даже те из них, кто был полностью разочарован и теперь пишет отзывы в стиле «Это был мой первый и последний Nissan». Даже при разложенном третьем ряде сидений объем багажника составляет 300 литров. Не бог весть что, но есть популярные компактные легковушки, располагающие меньшим багажным объемом! Убираем «галерку» — и получаем 515 литров доступного пространства.

Задний диван складывается тремя частями в соотношении «40:20:40», доводя грузовые возможности до двух с мелочью кубометров. Но что самое главное, при этом мы получаем грузовую площадку с ровным полом, на которой без проблем могут устроиться на ночлег люди с ростом выше среднего. Более того, если нужно перевезти какой-то длинномер, то можно откинуть вперед спинку правого переднего сидения. Вот владельцы и пишут в отзывах: «У меня рост 188 см и я спокойно могу вытянутся и спать в салоне машине как на кровати. Очень удобно в поездках и на рыбалке».

Кстати, открывающееся стекло на двери багажника тоже является данью американской автомобильной моде.

Ненависть # 3: «Тускло светит твой фонарик...»

Именно американской ориентацией Pathfinder вызваны и жалобы на головную светотехнику. Собственно, американские автомобили всегда отличались тем, что не слишком хорошо освещали свой путь в темное время суток. Американцы, видимо, привыкли, а вот наши люди постоянно жалуются на слабый свет фар, особенно ближнего света, причем даже в случае штатного биксенона. Владельцы постоянно жалуются на то, что в городе все еще туда-сюда, а вот на трассе света катастрофически не хватает. Кто-то идет на установку нештатных ксеноновых ламп (а это — недешевое удовольствие), кто-то рекомендует обязательно включать ночью противотуманные фары (хотя это и запрещено)…

Стоит отметить, что все сказанное относится лишь к автомобилям, выпущенным до 2010 года. В ходе рестайлинга этот недостаток устранили, и в отзывах появились фразы «свет отличный, на 5 с плюсом».

А еще в Pathfinder постоянно перегорают лампочки. Владельцы пробуют продукцию разных производителей — все равно горят! Обычно это лампочки ближнего света, задних габаритов, стоп-сигнала и подсветки номера. Тут решением проблемы становится замена их на светодиоды.

Любовь # 3: «Мы поедем, мы помчимся...»

Но если дизайн, и внешний, и внутренний, а также особенности светотехники отсылают нас к американским традициям, то поведение Pathfinder на дороге — это явный реверанс в сторону Европы. Конструкторы не зря уделили столько внимание независимой подвеске, передней — на сдвоенных А-образных рычагах, и задней — многорычажной, и в подавляющем большинстве отзывов управляемость названа среди главных достоинств модели.

Да, трасса для «Пафа» — это родная стихия. На дороге при больших скоростях он стоит как влитой, в поворот входит не хуже приличного седана, и при этом постоянно присутствует чувство, что автомобиль именно едет, а не плывет над асфальтом. Вместе с тем многие отмечают, что собранность подвески куплена ценой ее жесткости, и некоторой, я бы сказал, «нервности»: ухабы подвеска отрабатывает вполне терпимо, но при проезде незначительных стыков в асфальте и других мелких неровностей (на скоростях до 80 км/ч) вибрация передается на весь кузов. При этом обгоны на трассе не доставляют никаких проблем, и не только для флагманских версий, но и для варианта со 174-сильным дизелем и автоматом. Pathfinder резво отвечает на нажатие педали газа и уверенно набирает обороты при любой скорости движения, и согласованность работы дизеля с пятиступенчатой коробкой многие считают лучшей в классе. Кто-то, правда, жалуется на запоздалую реакцию акселератора на нажатие: чтобы пойти на обгон, надо нажать на педаль, подождать секунду и потом только выворачивать руль, но такие жалобы довольно редки.

Гораздо чаще водители «Следопыта» (особенно, пересевшие на него с приличных дорожных седанов) отмечают, что тормозная динамика существенно хуже, чем у легковушек, и во избежание инцидентов лучше держать дистанцию корпуса в три.

И именно эту категорию владельцев поражает то, насколько хорошо ведет себя автомобиль на зимней дороге в режиме Auto.

Мне встретился только один отзыв, в котором об управляемости Pathfinder говорилось, как о существенном недостатке. Один эпизод из этого отзыва мне хочется привести целиком: «Самый неприятный сюрприз автомобиль мне преподнес этой зимой. Я ехал по трассе со скоростью около 70 км/ч, так как было очень много снега, и дорога была не почищена. По умолчанию Pathfinder едет на заднем приводе, а передний подключается по необходимости. Я ехал в режиме Auto. Резина Nokian Hakka 5 в практически новом состоянии. Дорога была пустой, и я решил чуть прибавить скорости. Дальше все произошло за секунду… Задницу начало заносить, и, пытаясь поймать авто, я сначала оказался на встречке, а потом в на своей обочине через 2 полосы, стоя поперек дороги… Все как в известном ролике, где Nissan Navara выносит под фуру, и пикап разлетается в щепки. Только мне повезло, что не было никого на моем кривом пути.

Может это и недостаток моего мастерства, но за 10 лет моего активного водительского стажа (за год проезжаю 35-40 тысяч км и достаточном опыте езды на автомобилях всех типов привода), это произошло со мной впервые. И никакие системы активной безопасности не помогли уйти от заноса».

Эта ситуация иллюстрирует тот факт, что все системы с автоматическим подключением моста, когда автомобиль мгновенно теряет свой заднеприводный характер, очень коварны. В таких ситуациях весь опыт управления как переднеприводными, так и заднеприводными автомобилями становится бесполезным, и я лично предпочитаю перевести трансмиссию в 4Н, то есть принудительно заблокировать межосевую муфту, снизить скорость и получить автомобиль с недостаточной поворачиваемостью, зато с вполне прогнозируемым поведением .

Ненависть # 2: «И не согреться в мире безжалостном...»

Зима — это не только снег на трассе. Это еще и отрицательные температуры. В принципе, Pathfinder оснащен вполне продвинутой трехзонной климатической установкой с отдельным управлением климатом для водителя, пассажира и задней части автомобиля. В потолке машины над каждым рядом сидений по два крупных дефлектора. Вот только управлять климатом не очень удобно: если нужно убавить или прибавить градуса на 3, то придется качнуть джойстиком 6 раз. Но к этому можно привыкнуть… Хуже, что в зимнее время на холостом ходу машина почти не греется, а если вам все же удастся прогреть двигатель под нагрузкой, то на светофорах он остывает практически мгновенно. При -20 в городских пробках из дефлекторов дует еле теплый воздух.

Выбор авто Nissan Pathfinder R51 с пробегом: кривые рамы и отлетающие колёса История техники Рамный внедорожник «Следопыт» (так переводится Pathfinder) появился в 1985 году и был близнецом Terrano WD21. Но в США при смене поколений он стал самостоятельной моделью, причем крайне близкой к...

5497 0 0 29.08.2018

Бороться с этим можно двумя способами. Можно установить дополнительный насос в систему охлаждения, что даст возможность ездить зимой в рубашке, а этим могут похвастаться немногие владельцы дизельных автомобилей. Заодно этот же насос всерьез улучшит циркуляцию охлаждающей жидкости крайнего цилиндра, так как проблемы, связанные с потерей работоспособности этого цилиндра именно за счет перегрева, давно известны и подтверждены изготовителем. А можно установить предпусковой подогреватель Webasto, и это не только упростит запуск в холодное время, но и улучшит обогрев салона.

Но вот «глюки» системы управления климатом ни дополнительный насос, ни Webasto не исправят. Довольно типичная ситуация: система держит установленную температуру пару часов, а потом вдруг резко начинает охлаждать подаваемый в салон воздух. Сидишь, уже дубеешь, а система знай себе дует прохладненьким… Приходится прибавить температуру, а потом вернуть установку в исходное положение, либо остановиться, заглушить и вновь запустить мотор. Чаще всего проблемы такого рода наблюдаются в холодную сырую погоду.

Есть у климатической системы и еще одна проблема: проходящие под днищем автомобиля трубки кондиционера крепятся на пластиковых защелках, причем твердость этих креплений явно превышает твердость самих трубок. В результате в месте крепления защелок протираются микротрещины, откуда с удовольствием сбегает весь наличный фреон. Ремонт стоит недешево, так что многие владельцы предпочитают заглушить задний контур кондиционера, так что пользоваться благами кондиционирования могут только передние пассажиры. Такое решение реализовано на множестве продаваемых автомобилей, так что покупателям Pathfinder на вторичном рынке стоит быть весьма бдительными.

Чувствуется, что автомобиль проектировался, прежде всего, для использования в странах с теплым климатом, поэтому подогрева зоны покоя щеток стеклоочистителя, а также форсунок омывателя стекла не предусмотрено. А это значит, что при езде в пробке в снегопад нужно быть готовым периодически выходить из машины и соскабливать лед с дворников: снег на стекле тает, вода стекает вниз, туда, где лежат дворники; а там холодно, и вода преспокойно замерзает. Минут за 10 дворники превращаются в две ледяные колбасы, которые гоняют снег с водой по стеклу туда-сюда, но обзорности никак не улучшают. Зимним утром стоит быть особенно внимательным: если вечером вы оставили стеклоочиститель в положении «включено», то заведя автомобиль с намертво примерзшими щетками можно легко спалить моторчик, а при механической очистке стекла бескаркасные щетки ломаются «на счет раз».

А еще в плохую погоду Pathfinder пьет омывающую жидкость, как слон в засуху. Точнее, не пьет, а льет, и льет прежде всего на фары: каждое нажатие на подрулевой рычажок приводит к тому, что форсунки омывателей фар сработают дважды. Расход омывающей жидкости может составить три-четыре пятилитровых бутыли за поездку протяженностью в 5-6 сотен километров. Только вот толку от этого — чуть да ничего, так что многие владельцы предпочитают выдернуть реле и «наглухо» отключить омыватель фар. Собственно, и конструкцию омывателя лобового стекла нельзя назвать удачной: форсунки просто торчат на улице на маленьких подиумах, и в мороз на ходу вообще не работают. Не предусмотрен и омыватель для объектива камеры заднего вида, хотя в принципе этой системой все довольны и считают лучшей в классе, по крайней мере, на период серийного производства модели.

Любовь # 2: «Там, где пехота не пройдет...»

Естественно, тем из владельцев, для кого «Пафик» стал первым настоящим внедорожником, его способности вне асфальта кажутся просто безграничными, и это чувство мнимой вседозволенности приводит к вполне естественным последствиям.

Поехал на дачу по нечищенной зимней дороге, остановился на рыхлом мокром снегу возле калитки, машина, естественно, продавливает снег под колесами и садится на днище. Дальше собираются все соседи с лопатами и начинается праздник совместного труда продолжительностью в несколько часов. Действительно, чего Pathfinder очень не любит — так это глубокой колеи и посадки на брюхо. Сел на брюхо — все, приехал, не сел — значит, скорее всего проскочишь. 228 мм дорожного просвета — это, на самом деле, не так уж и много. У «профессиональных проходимцев» с зависимой подвеской данный показатель, как правило, тоже составляет миллиметров 230, но это — просвет под редукторами мостов, а под брюхом там и более полуметра бывает.

Те из владельцев, у кого уже накопился джиперский опыт, оценивают проходимость «Следопыта» более трезво: туда, где люди ездят на лифтованных УАЗах с лебедками и серьезной грязевой резиной, соваться, конечно же, не стоит, но для передвижения по полям, песку или лесным грунтовкам возможностей автомобиля вполне достаточно.

Стоит также отметить хорошую адаптацию авто к экстремальным условия. Один из владельцев описывает, как он умудрился рухнуть в яму, где воды было по лобовое стекло, и таранить брод метров десять. Воздухозаборник у Pathfinder расположен за левой передней фарой, и трубопровод довольно извилистый, что в конечном счете и спасло двигатель от гидроудара.

Ненависть # 1: «Простые, никому не нужные испанцы...»

Но в чем сходится по меньшей мере три четверти людей, оставивших в Интернете отзывы о Nissan Pathfinder, так это в том, что главным и самым существенным недостатком автомобиля является качество сборки, а также некоторых деталей. Вот так, например, выглядит список поломок одного из автомобилей за 10 месяцев эксплуатации и 20 000 км пробега:

замена корзины сцепления; замена дисков сцепления; двукратная (!) замена маховика; проблемы с включением пониженной передачи; замена ремня генератора; ржавчина на задней двери: кузовной ремонт; замена вытекшего амортизатора.

Естественно, после этого автор отзыва в негодовании восклицает: «И это — японский автомобиль!? Я понимаю, что его собирают знойные испанские мачо, которые лучше всего умеют клеить российских туристок, на что, видимо, все их силы и уходят. Но все-таки! Бренд к чему-то обязывает!? Да у меня «Волга» так часто не ломалась! Похоже, даже в Китае так не строят!»

То, что сборке на заводе Nissan Motor Iberica в Барселоне велась порой достаточно небрежно, говорит масса фактов. То под сиденьями заднего ряда найдутся какие-то болты без следов того, что их куда-то вкручивали, то начнут отклеиваться накладки на пороги и уплотнительные резинки на задних арках, то болты маховика окажутся недотянуты, и хорошо, что это вовремя обнаружится, то ворс на ковровом покрытии вытрется до проплешины за неделю эксплуатации (а это значит, что производитель использовал некачественный материал)… Вот и приходится резюмировать: японцы придумали хороший и не слишком дорогой внедорожник, но его сборка в Испании плохо сказывается на его дальнейшей жизни в России.

Добавьте к этому целый ряд типичных «болячек», таких, как выход из строя ступичных подшипников (которые меняются вместе со ступицами), или закисающие регулировочные болты сход-развала (которые приходится спиливать или высверливать). Добавьте шаровые опоры, которые приходится менять каждые 50-60 тысяч километров, и, по идее, вместе с рычагами. И после всего этого остается только удивиться тому, что 99 из 100 владельцев, оставивших отзывы в интернете, считают главным достоинством автомобиля экономичность и низкую стоимость владения, а две трети добавляют к этому перечню еще и надежность.

Любовь # 1: «Экономика должна быть экономной!»

Все, абсолютно все владельцы Nissan Pathfinder отмечают топливную экономичность своих автомобилей. Естественно, речь идет о дизельных версиях. Но покупатели «Следопытов» с четырехлитровым бензиновым сердцем изначально были готовы платить за динамику и за чувство, что под ногой всегда есть табун неиспользованных лошадей, которые могут пригодиться, серьезным расходом горючего.

Естественно, аппетит автомобиля очень зависит от дорожных условий. В городских пробках он составляет 17-19 литров на сотню. На трассе — порядка 12,5 литров, а если регулярно использовать круиз-контроль, то и меньше. Но если изображать из себя гонщика и постоянно проверять, действительно ли этот кирпич весом в 2,5 тонны может разогнаться до сотни за 8 секунд, то бортовой компьютер может показать и 48 л/100 км. Одна радость — 92 бензин не вредит здоровью подопечного…

Что же касается дизелей, то с ними все понятно. На то он и дизель, чтобы быть экономичным. Как правило, оценки владельцев несколько разнятся, но для наиболее массового 174-сильного двигателя зимой расход на 100 км составляет 12 — 13 литров в городе и 9 — 10 литров на трассе. Летом аналогичные показатели снижаются до 11 -12 и 8-9 л. Соответственно.

Естественно, очень многое зависит от скорости и манеры вождения, и когда кто-то рассказывает, что он ехал по прямой, хорошей дороге, на круизе, со скоростью 80 км/ч, с включенным климат-контролем, и расход составил 5.8 л/100 км, то нет никаких оснований ему не верить.

Но самое интересное, что автомобили с трехлитровым дизелем показывают весьма близкие цифры: на трассе — 9-10 л/100 км (с полной загрузкой), 8-8,5 с водителем или одним пассажиром и 11-12,5 л при спокойной езде по городу, в зависимости от пробок. Ну а если быть очень жадным и выставить на круиз-контроле 80 км/ч, то можно добиться результата в 6,8-7л на 100км.

Но ведь стоимость владения — это не только расходы на горючее. Это и стоимость ТО (которую большинство владельцев считает невысокой), и налоги (и тут 174-сильный вариант оказывается весьма выгодным приобретением), и страховка (стоимость которой тоже оказывается существенно ниже, чем у близких по потребительским свойствам моделей). Дело в том, что Pathfinder практически не интересует угонщиков. Один из владельцев вспоминает, что не раз, бросая машину в городе, забывал ее закрыть, и вспоминал об этом через некоторое время. Спокойно заканчивал свои дела и возвращался без каких-либо проблем. Но если вы не хотите рисковать — то можно и КАСКО оформить, поскольку, как я уже сказал, его стоимость будет существенно ниже, чем в случае того же Prado. Вот многие и считают, что если разделить все расходы, включая затраты на внеплановые ремонты, на пробег, то получается вполне нормально, и очень жалеют, что линия недорогих среднеразмерных внедорожников (именно внедорожников, а не кроссоверов) Nissan полностью пресеклась, а четвертый Pathfinder уже не соответствует их запросам.