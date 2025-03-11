Тонущий Nissan обрёл нового гендиректора: Иван Эспиноса придёт на смену Макото Уcида

Японец Макото Уcида занял пост гендиректора Nissan в конце 2019 года, тогда он преподносился советом директоров как антикризисный менеджер, который вернёт компании устойчивость и уверенность в завтрашнем дне после ареста Карлоса Гона и последовавшей за этим деградации альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Альянс был перезапущен лишь летом 2023 года и сегодня существует по большей части формально, его бизнес-потенциал в текущей конфигурации давно исчерпан, Renault сегодня делает ставку на кооперацию c Geely, а Mitsubishi решила разрабатывать ключевые новинки самостоятельно.

Макото Уcида

Под руководством Макото Уcида компания Nissan не смогла ни спасти отношения со старыми партнёрами, ни найти новых: попытка создать союз с компанией Honda провалилась, причём, по слухам, именно Макото Уcида был главной проблемой — руководство Honda требовало его ухода, так как он крайне неуступчив и не готов идти на компромиссы.

В ноябре прошлого года Nissan перешёл в режим аварийного управления на фоне резко ухудшившихся финансовых показателей. Если бы Макото Уcида сумел найти для компании нового якорного инвестора или заключить сделку с Хондой, то ему, вероятно, удалось бы сохранить свой пост, но поскольку его действия ни к чему не привели и компания идёт прямым курсом к банкротству, то от старого гендиректора решили избавиться — в официальном пресс-релизе в адрес Макото Уcида нет даже формальных слов благодарности за проделанную работу.

Иван Эспиноса

Новым гендиректором Nissan станет Иван Эспиноса, выходец из Мексики, работающий в Nissan с 2003 года. Сейчас Эспиноса занимает должность директора по глобальному планированию, для него повышение стало в некоторой степени неожиданностью, делиться планами по спасению компании он пока не готов, но будем надеется, к апрелю разработает хотя бы каркас новой стратегии, так времени у Ниссана мало, нужно принимать экстренные меры.

Иван Эспиноса, вероятно, попытается заключить более-менее выгодную для Ниссана сделку — это может быть перезапуск переговоров о слиянии с компанией Honda либо сотрудничество с другим финансово и технологически обеспеченным партнёром — например, с тайваньской компанией Foxconn, которая давно приглядывается к Ниссану. В общем, пожелаем Ниссану удачи, ждём новых вводных от нового руководства.

