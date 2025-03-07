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Под треск альянса: Mitsubishi разработает новый Outlander без участия Nissan и Renault

07.03.2025 897 0 0

По данным инсайдеров, Mitsubishi Outlander следующего, пятого по счёту поколения появится в 2027 году и будет иметь собственную платформу Mitsubishi Motors, а не общую с моделям Nissan и Renault, потому что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi медленно умирает.

Mitsubishi Outlander четвёртого поколения выпускается с 2021 года, в его основе лежит разработанная альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi модульная платформа CMF-C/D, которая роднит Outlander с актуальными Nissan X-Trail/Rogue, Renault Koleos, Renault Austral, Renault Rafale и рядом других моделей, но компания Mitsubishi сумела интегрировать в эту платформу собственную plug-in гибридную силовую установку — она ставится на версию Outlander PHEV, у соплатформенных моделей Renault и Nissan такой силовой установки нет.

Актуальный Mitsubishi Outlander PHEV для Европы

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi начал трещать по швам после ареста в ноябре 2018 года его главного архитектора — Карлоса Гона. Летом 2023 года состоялся формальный перезапуск этого альянса, но его нынешние плоды очень скупы: например, Mitsubishi продаёт в Европе бэдж-инжиниринговые модели Renault. Напомним, что Mitsubishi вошла в альянс Renault-Nissan в 2016 году в результате топливного скандала, после которого Nissan стал главным акционером Mitsubishi Motors.

В прошлом году Nissan скатился в глубокий кризис, из которого хотел выбраться путём создания нового альянса — с Honda и Mitsubishi. К концу 2024 года Nissan, Honda и Mitsubishi вместо альянса объявили о начале подготовки к слиянию, но в феврале этого года сделка развалилась. Mitsubishi сумела воспользоваться трудным финансовым положением Ниссана и в ноябре прошлого выкупила у него 10% своих же акций, в результате чего доля Ниссана в Mitsubishi уменьшилась с 34% до 24%.

Пока Nissan продолжает тонуть, ставшая более самостоятельной компания Mitsubishi строит планы на будущее: свои ключевые новинки Mitsubishi разработает самостоятельно, в том чисел новый Outlander. Как сообщает Automotive News со ссылкой на осведомлённый источник, Mitsubishi Outlander больше не будет делить платформу с Nissan и Renault, а получит собственную, так как альянс Renault-Nissan-Mitsubishi продолжает распадаться и никому, по сути, больше не нужен.

Outlander пятого поколения ожидается в 2027 году, подробности о его платформе пока хранятся в тайне. Нынешний «четвёртый» Outlander до того, как уступить место на рынке преемнику, будет ещё раз модернизирован — в частности у него появится мягкогибридная силовая установка и оффуроудная версия Trail Edition.

Актуальный Mitsubishi Outlander для США
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Актуальный Mitsubishi Outlander для США
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Актуальный Mitsubishi Outlander для США
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Небольшой рестайлинг «четвёртый» Outlander уже пережил: в 2024 году были обновлены версии для Европы и Японии, а в прошлом месяце дебютировал обновлённый Outlander для США — он немного отличается от японского и европейского, притом что все версии производятся на японском заводе Mitsubishi в городе Окадзаки. До 2023 года включительно Outlander четвёртого поколения производился также в Китае, но в том же году компания Mitsubishi приняла решение покинуть китайский рынок из-за очень слабых продаж.

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