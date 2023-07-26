Перезапуск альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: пусть со скрипом, но процесс пошёл

План переформатирования альянса Renault-Nissan-Mitsubishi его участники представили в феврале этого года, тогда ожидалось, что финальный вариант соглашения будет сформирован в первом квартале, однако процесс согласования занял больше времени и лишь сегодня пресс-службы Renault и Nissan выпустили релизы с том, что боссы обо всём договорились, хотя на самом деле это не совсем так.

Напомним, что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi затрещал по швам в конце 2018 года после ареста в Японии его главного архитектора — Карлоса Гона, историю вопроса мы рассказывали в отдельном материале. Почти пять лет членам альянса понадобилось на то, чтобы заново договориться о совестной жизни. Достигнутое соглашение решает самую главную проблему — неравенство в перекрёстном владении акциями. Сейчас Renault Group принадлежит 43,4% акций Nissan Motor, в то время как Nissan владеет всего 15% акций Renault Group. Mitsubishi Motors присоединилась к альянсу лишь в 2016 году и выступает в нём в роли сателлита компании Nissan (Nissan Motor владеет 34% акций Mitsubishi Motors), то есть, по сути, никак не влияет на формат сделки.

Февральские договорённости о перераспределении акций были слегка скорректированы, но их суть принципиально не изменилась. Renault Group передаст 28,4% процента акций Nissan Motor во французский трастовый фонд, но продолжит получать дивиденды и прибыль с этих акций до тех пор, пока они не будут проданы. Доверительный управляющий уполномочен в любой момент продать находящиеся в трасте акции Nissan Motor, если это будет выгодно Renault Group, при этом Nissan Motor имеет приоритетное право на покупку этих акции или может сделать приоритетный выбор в пользу третьей стороны. Ограничений по сроку нахождения акций Nissan Motor во французском трасте нет. Голосование по находящимся в трасте акциям будет нейтральным, за исключением некоторых отдельных вопросов. Право голоса Renault Group и Nissan Motor будет ограничено 15-процентными долями владения акциями друг друга, конкретной договорённости по числу представителей в советах директоров пока нет.

Главными географическими направлениями совместной работы обновлённого альянса сейчас, как и в феврале, названы Латинская Америка, Индия и Европа, однако из описания финального варианта сделки исчезли все февральские подробности о новых моделях. Зато объявлено, что Nissan инвестирует 600 млн евро в новое электромобильное подразделение Renault Group, которое называется Ampere и в перспективе будет выделено в отдельную компанию с целью проведения IPO.

К запущенному ранее в этом месяце моторному СП Renault и Geely компания Nissan прямого отношения не имеет и вместе с Mitsubishi будет лишь его клиентом.

Заметим, что в плане реструктуризации альянса никак не обозначен крупнейший автомобильных рынок — Китай. Марка Renault из Китая ушла в 2020 году, а Nissan здесь стремительно сдаёт позиции под натиском быстро развивающихся местных, китайских брендов.

Европейские и японские компании сегодня не могут тягаться с китайскими в темпах выведения на рынок новых электромобилей. Например, представленный в 2020 году серийный электрический кроссовер Nissan Ariya появился у большинства дилеров лишь в этом году, да и то в ограниченном количестве, тогда как китайские конкуренты (например, Nio) за это время уже успели сменить поколение. Неповоротливость управленческого аппарата европейских и японских компаний особенно наглядно видна на примере альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и есть ощущение, что перезагрузка его жизнь существенно не изменит.