Перезапуск альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: «подвисшие» акции, пикапы и электромобили

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi находится в кризисе с 2018 года после ареста легендарного Карлоса Гона, который, собственно, и был главным архитектором альянса — подробнее об этом мы рассказывали в конце января. Теперь период неопределённости и размолвки между членами альянса подошёл к концу, стороны договорились о более справедливом разделении ролей и намерены придерживаться новой стратегии, как минимум, ближайшие 15 лет.

Представленный сегодня план реструктуризации альянса носит предварительный характер, все детали планируется утрясти к концу первого квартала этого года, закрыть сделку — к концу четвёртого квартала, чтобы в 2024 год вступить уже в полностью обновлённом виде.

Итак, рассказываем, что будет происходить. Первым делом партнёры ликвидирует неравенство в перекрёстном владении акциями. Сейчас Renault Group принадлежит 43,4% акций Nissan Motor, в то время как Nissan владеет всего 15% акций Renault Group. Mitsubishi Motors присоединилась к альянсу лишь в 2016 году и сейчас выступает в роли сателлита компании Nissan (Nissan Motor владеет 34% акций Mitsubishi Motors).

План реструктуризации предполагает, что Renault Group передаст 28,4% процента акций Nissan Motor во французский трастовый фонд, но продолжит получать дивиденды и прибыль с этих акций до тех пор, пока они не будут проданы. Доверительный управляющий будет по указанию Renault Group голосовать за назначения и отставки директоров Nissan, он же уполномочен продать акции Nissan Motor, если это будет выгодно Renault Group, при этом Nissan Motor имеет приоритетное право на покупку этих акции или может сделать приоритетный выбор в пользу третьей стороны.

Такая сложная конструкция с акциями понадобилась, вероятно, потому, что Nissan не может выкупить свои же акции прямо сейчас, а Renault, разумеется, не может их просто подарить, какими бы несправедливыми отношения не были в прошлом. Никаких ограничений по сроку нахождения акций Nissan Motor во французском трасте нет, акции могут лежать там хоть до следующей фазы переформатирования альянса, то есть на протяжении ближайших пятнадцати лет. Renault Group и Nissan Motor по-прежнему смогут назначать двух представителей в советы директоров друг друга, право голоса будет ограничено 15-процентными долями владения акциями друг друга.

В ноябре прошлого года Renault Group представила собственный новый план развития, в рамках которого компанию поделили на пять ключевых подразделений. Одно из них — это электромобильное подразделение Ampere, которое планируется выделить в отдельную компанию и провести IPO. Сегодняшний пресс-релиз сообщает, что Nissan Motor станет одним из ключевых инвесторов Ampere и купит до 15% его акций. Mitsubishi Motors, возможно, тоже станет инвестором Ampere, решение по этому поводу пока не принято. Что до гигантского моторного совместного предприятия Renault Group и китайского холдинга Geely (в плане Renault Group это СП обозначено как проект Horse), то Nissan и Mitsubishi будут всего лишь его клиентами.

Главными географическими направлениями совместной работы обновлённого альянса статут Латинская Америка, Индия и Европа.

В Латинской Америке появятся два пикапа. Младший полутонный разработает Renault, продавать его будут под марками Renault и Nissan. Nissan в свою очередь разработает новое поколение однотонных пикапов Nissan Frontier/Renault Alaskan. Оба пикапа — полутонный и однотонный — будут производиться в Аргентине. В Мексике Nissan будет выпускать для Renault некую новую модель, о которой пока ничего неизвестно. Кроме того, Renault и Nissan будут предлагать в Латинской Америке свои версии бюджетного электромобиля на платформе CMF-AEV, то есть аналоги Dacia Spring.

В Индии, где Renault и Nissan сейчас вместе контролируют всего около 3% рынка, также рассматривается возможность запуска бюджетных электромобилей и продолжится совместная разработка кроссоверов — в частности появится клон Renault Triber под маркой Nissan.

В Европе у семейства электрических фургонов FlexEVan, которое Renault Group разработает к 2026 году, появятся клоны под маркой Nissan. У нового электрического субкомпакного хэтчбека Renault 5 на платформе CMF-BEV в 2026 году появится родственник под маркой Nissan. Совместная разработка новых компактных электромобилей внутри альянса пока находится в процессе обсуждения, конкретики нет. Ещё в пресс-релизе упомянуты клоны Renault Captur и Renault Clio под марками Mitsubishi (новые ASX и Colt), но они уже давно не новость.

Совместный выпуск комплектующих остаётся в силе, будут осваиваться новые направления — например, твердотельные батареи. Совместная дистрибуция выйдет на новый уровень ради сокращения издержек: на ключевых рынках станет больше общих торговых точек.