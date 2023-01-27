Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi ждёт «перезагрузка», совместных проектов станет меньше

Период неопределённости в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, длящийся с момента ареста Карлоса Гона в 2018 году, похоже, подходит к концу: инсайдеры сообщают, что стороны наконец договорились о новом, более справедливом разделении ролей и в ближайшее время объявят о переформатировании альянса.

Альянс Renault-Nissan был создан в 1999 году на фоне финансового кризиса в японской компании, который изначально заложил несправедливое распределение долей: Renault сначала купила 36,8% акций терпящего бедствие Ниссана и уже затем вступила с ним в альянс с перекрёстным владением акций. Сейчас Renault принадлежит 43,4% акций Nissan, в то время как Nissan владеет всего 15% акций Renault.

Главным архитектором и руководителем альянса до ноября 2018 года был легендарный Карлос Гон. Пока он поднимал Nissan с колен и зарабатывал репутацию «убийцы расходов», диспропорция участников в альянсе никого особо не смущала. В 2016 году при довольно странных обстоятельствах в альянс была вовлечена компания Mitsubishi Motors: по сути, она была поглощена сильно окрепшем к тому времени Ниссаном на фоне скандала с топливной экономичностью автомобилей Mitsubishi, который Nissan в значительно степени и спровоцировал — это был один и множества хитрых трюков Карлоса Гона, строившего свою империю. В дальнейших планах Гона значилось объединение Renault и Nissan в одну большую компанию, но руководителей Nissan это категорически не устраивало.

В ноябре 2018 года Карлоса Гона арестовали в Японии и предъявили ему дикое количество обвинений в коррупции, растрате и мошенничестве (в конце 2019 года Гон бежал из под ареста в Ливан, где до сир пор и укрывается). Альянс после снятия Гона со всех постов затрещал по швам, но разорвать сформированные за два десятка лет тесные узы оказалось непросто, этому к тому же по политическим мотивам препятствовало правительство Франции — главный акционер Renault Group.

С 2018 года работа в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi шла по инерции, с ситуативными решениями и без долгосрочного стратегического планирования. Партнёры явно устали друг от друга, Renault пыталась «сбежать» от Nissan и объединиться Fiat Chrysler Automobiles (FCA), но сделку де-факто заблокировал французский Минфин. FCA в итоге объединилась с PSA Group и сформировала современную могучую корпорацию Stellantis, а Renault и Nissan до сих пор не могут выяснить отношения. Nissan настаивает на справедливом распределении долей и ролей. Переговоры сильно отягощает нерасторопная французская министерская бюрократия, но пару месяцев назад она, как сообщала западная пресса, отпустила вожжи и дело, что называется, завертелось

Automotive News Europe со ссылкой на инсайдеров и другие деловые СМИ сообщает, что боссы Renault, Nissan и Mitsubishi наконец устранили фундаментальные противоречия и, скорее всего, уже в феврале объявят о плане перезагрузки альянса, кулуарно он пока так и называется — «перезагрузка». Источники утверждают, что принято принципиальное решение о сокращении доли Renault в компании Nissan до «паритетных» 15%, но конкретный механизм сделки пока не раскрыт. Сотрудничество в рамках альянса продолжится по пяти ключевым проектам, хотя Renault, по слухам, предлагала японцам 10-15 проектов. В число этих пяти проектов войдёт совместная работа на индийском и латиноамериканском рынках, а также разработка и производство коммерческих автомобилей.

Nissan, кроме того, станет одним из инвесторов электромобильного подразделения Ampere, которое Renault Group анонсировала в ноябре прошлого года в рамках нового стратегического плана. Одной из частей этого плана, напомним, стало моторное совместное предприятие Renault и китайского холдинга Geely. Пока непонятно, будут ли каким-либо образом в этом СП задействованы Nissan и Mitsubishi, зато известно, что опасения японцев по поводу возможной утечки их технологий в Китай, устранены, а эти опасения были одним из главных препятствий на пути к «перезагрузке». В общем, теперь ждём официальных реляций.

