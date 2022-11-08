Планы Renault Group: гигантское моторное СП с Geely и новые кроссоверы Alpine

Французская компания в очередной раз скорректировала свои планы и объявила о новой структуре: теперь в составе Renault Group пять тематический подразделений и особняком будет стоять совместное предприятие с китайским холдингом Geely, которое займётся выпуском ДВС и гибридных силовых установок. Особое внимание в новой корпоративной презентации уделено спортивной марке Alpine: планируется её выход на рынки США и Китая, в связи с чем в модельном ряду появятся ещё два кроссовера.

Перекраивать планы руководство Renault Group во главе с итальянцем Лукой де Мео заставляют геополитические потрясения и исторический балласт в виде альянса с Nissan и Mitsubishi, который системно себя изжил, но пока никак не может перестроиться. Об альянсе в новой презентации почти ничего не сказано — это отдельная головная боль Renault Group, решения по нему будут приняты и обнародованы чуть позже, после консультаций с японскими партнёрами. Что до самой Renault Group, то её решено поделить на пять ключевых подразделений.

1. Power — это «углеводородные» модели марок Renault (легковые и коммерческие) и Dacia, в том числе гибридные и plug-in гибридные. Выпуском силовых установок для этих моделей займётся новое равнодолевое совместное предприятие с Geely, которое в презентации обозначено как проект Horse: в него войдут разбросанные по всему миру 17 заводов, 5 научно-исследовательских центров и 19 тысяч сотрудников обеих компаний. Задача проекта Horse: разработка и производство ДВС (в том числе работающих на синтетическом топливе), гибридных силовых установок разных типов и коробок передач. Новое СП будет поставлять силовые установки в том числе компаниям Nissan и Mitsubishi, которые формально к проекту Horse отношения не имеют. Руководство Renault Group исходит из того, что даже к 2040 году половина продаж компании будет приходиться на «углеводородные» модели, так что моторное СП с Geely создаётся на долгосрочную перспективу.



2. Ampere — подразделение, отвечающее за массовые электромобили, его планируется выделить в отдельную компанию и в следующем году провести IPO, чтобы привлечь дополнительные инвестиции (порядка 10 млрд евро). Продажи электромобилей под маркой Renault к 2031 году должны достичь миллиона штук в год.

3. Alpine — премиальный электромобильный бренд, стоящий особняком от свежеобразованного подразделения Ampere. Прежде сообщалось о трёх готовящихся новинках Alpine: хот-хэтч на базе нового Renault 5 (ожидается в 2024 году), компактный кроссовер GT X-Over (2025 год) и спорткар A110 нового поколения (2026 год). Теперь в планах появились ещё два кроссовера — D-класса (2027 год) и Е-класса (2028 год). Крупные кроссоверы понадобились для того, чтобы наконец вывести Alpine за пределы Европы и сделать глобальным брендом. Ключевые новые рынки — это Северная Америка и Китай, но конкретных планов экспансии пока нет, подготовка займёт несколько лет. Платформа для крупных кроссоверов будет разработана в партнёрстве с неким крупным производителем электромобилей. Не удивимся, если им окажется тот же холдинг Geely, хотя, например, о сотрудничестве с компанией Lotus, которую контролирует Geely, в новой презентации ничего не сказано. Прежде предполагалось, что Lotus предоставит платформу для Alpine A110 следующего поколения.



4. Mobilize — электромобильный бренд, нацеленный на альтернативные формы владения — подписки, каршеринг, такси и лизинг. В октябре Mobilize представил серийные версии городских электрокаров Duo и Bento.

5. The Future Is Neutral — подразделение, занимающееся экосистемой Renault Group: цепочки поставок, вторичная переработка материалов и утилизация выработавших ресурс батарей.

Пока что новая структура Renault Group выглядит не очень цельной: например, за рамками вышеописанной «пятёрки» остались лёгкие коммерческие электромобили — водородные, которыми занимается компания Hyvia (совместное предприятие Renault Group и американской Plug Power), и чисто батарейные — их теперь курирует дочерняя компания Flexis. В батарейном крыле в 2026 году появится новое семейство фургонов FlexEVan.

После подобных презентаций обычно следуют уточнения и дополнительная информация по грядущим новинкам, так что следите за обновлениями на нашем сайте.

