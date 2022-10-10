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  • Новинки от Renault Group: электрокары Mobilize Duo и Bento показались в серийном виде

Новинки от Renault Group: электрокары Mobilize Duo и Bento показались в серийном виде

10.10.2022 173 0 2

Молодой бренд Mobilize, принадлежащий французской Renault Group, готовится вывести на рынок электрические квадрициклы Duo и Bento. Они предназначены не для розничной продажи, а для каршеринга и коммерческого использования.

 

Запущенный в начале прошлого года бренд Mobilize нацелен на альтернативные формы владения автомобилем — подписки, каршеринг, такси и лизинг. Первой моделью Mobilize стал среднеразмерный электрический седан Limo китайской сборки, а вслед за ним на извозчичий рынок должны выйти маленькие городские электрокары Duo и Bento. В техническом плане они идентичные, различия сводятся к кузовам: Duo — это пассажирская версия с трёхместным кузовом, Bento — коммерческая, с одноместным салоном и напоминающим рюкзак грузовым отсеком.

Mobilize Duo
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Mobilize Duo
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Mobilize Duo
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Mobilize Duo
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Mobilize Duo
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Прежде Duo и Bento существовали лишь в виде концептов с присущими им условностями, а теперь Mobilize показал свои электрические малютки в серийных кузовах: Duo выйдет на рынок в конце 2023 года, Bento — в 2024 году. Обе модели будут сертифицированы как квадрициклы, во Франции такого типа транспортными средствами можно управлять с 14 лет (нужны мопедные права категории АМ), в Германии — с 15 лет, но максимальная скорость при этом будет ограничена на отметке 45 км/ч. Для взрослых водителей в правами категории В потолок скорости повышен до 80 км/ч.

По сути, Mobilize Duo и Bento — это прямые конкуренты квадрициклам Citroen Ami и Opel Rocks-e корпорации Stellantis, но Mobilize позиционирует свои машины как более практичные (три места в пассажирской версии вместо двух) и более безопасные (в руль вшита подушка).

Mobilize Bento
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Mobilize Bento
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Mobilize Bento
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Габаритная длина Mobilize Duo — 2,43 м, ширина — 1,30 м, высота — 1,46 м, на такой машине можно парковаться перпендикулярно стандартному парковочному слоту. Из прочих технических характеристик заявлен лишь запас хода на одной зарядке — 140 км по мотоциклетному циклу WMTC. Кузов на 50% состоит из вторсырья, 95% его компонентов подлежат вторичной переработке после утилизации электромобиля. Основу кузова составляет трубчатый каркас, на который навешаны некрашенные и крашенные в массе пластиковые панели. Передний и задний бамперы сделаны абсолютно одинаковыми для удешевления производства и имеют грубое пластиковое зерно, на котором царапины будут практически незаметны.

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Mobilize Duo имеет двери гильотинного типа, как у суперкаров, такая кинематика упростит посадку и загрузку в тесных пространствах. Посадочная формула 1+2 с водителем по центру тоже позаимствована у суперкаров и позволяет не делать разные версии для стран с левосторонним и правосторонним движением. Задние места рассчитаны на пассажиров ростом до 180 см. Простенькая квадратная панель приборов с крупными кнопками и динамиком аудиосистемы в правом нижнем углу нарочно выполнена в духе переносных кассетных магнитофонов конца 80-х — начала 90-х годов. Собственной мультимедийной системы и навигации нет, их роль будет выполнять смартфон водителя.

Mobilize Bento вместо пассажирских мест имеет пластиковый грузовой бокс объёмом 700 л вырезом в нижней части со стороны салона для перевозки длинномеров — их можно размещать справа и слева от водителя.

Mobilize Duo
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Mobilize Duo
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Mobilize Duo
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Mobilize Duo
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Добавим, что в прошлом году компания Renault рассматривала возможность вывода бренда Mobilize на российский рынок, но в свете известных геополитических событий об этих планах можно забыть.

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