Дешевле некуда: Opel Rocks-e нацелился на европейскую молодёжь

В джи-эмовскую эпоху имя Rocks использовалось для обозначения кросс-версий субкомпактных хэтчбеков Opel Adam и Karl, а теперь к нему добавили букву «е» и присвоили бюджетному электромобилю. Rocks-e — типичный продукт бэдж-инжиниринга: от дебютировавшего в прошлом году Citroen Ami он отличается только эмблемами и незначительными элементами декора вроде уникального дизайна колпаков колёс.

Зачем корпорации Stellantis две идентичные модели? Полагаем, это чистой воды маркетинг: в Германии продать дешёвый электрокар под маркой Opel будет проще, чем под маркой Citroen (Ami, кстати, в Германии официально не представлен), и Германия станет первой страной, где уже этой осенью начнутся продажи Rocks-e. Выход на другие рынки запланирован на 2022 год. Цена пока не объявлена, но, вероятно, в базе Rocks-e будет стоить не больше 7000 евро. Для сравнения скажем, что во Франции стать владельцем Citroen Ami можно всего за 6090 евро.



Щедрые правительственные субсидии на покупку электромобилей на Rocks-e не распространяются, потому что формально не автомобиль, а мототехника, то есть электрический квадрицикл — отсюда низкие требования к безопасности и, как следствие, низкая цена. При этом если даже 6-7 тысяч евро для потребителя дорого, то «квадрик» можно будет приобрести по подписке: для Ami, например, предусмотрено четыре тарифных плана с первоначальным взносом от 1000 до 3009 евро и последующими ежемесячными платежами от 19 до 98 евро в зависимости от тарифа и комплектации.



Rocks-e, как и Ami, нацелен на молодую аудиторию, потому что в Германии после недавно внесённых поправок в законодательство им можно управлять с 15 лет (во Франции — с 14 лет), обладая мопедными правами категории АМ. Отсюда и скромные технические характеристики: мощность электродвигателя — всего 6 кВт (8 л.с.), максимальная скорость — 45 км/ч. Батарею ёмкостью 5,5 кВт·ч можно полностью зарядить от бытовой розетки за 3,5 часа, заряда хватит на 75 км пробега по циклу WLTP.



Габаритная длина Opel Rocks-e составляет всего 2,41 м, ширина — 1,39 м, высота — 1,52 м. Выделенного багажника нет, сумки предлагается размещать перед ногами единственного пассажира в углублении ёмкостью 63 л. Пластик в наружной и внутренней отделке кузова доминирует. Правая и левая двери ради удешевления производства сделаны абсолютно одинаковыми, а потому отрываются в разные стороны относительно направления движения машины.

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Передняя и задняя части кузова ниже линии остекления тоже одинаковые, но, разумеется, с разной встроенной в них светотехникой. Вместо стеклоподъёмников — форточки. Вместо встроенной аудиосистемы — переносная колонка в подстаканнике. Из удобств есть только печка и вентилятор. Снаряженная масса — всего 471 кг.



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Добавим, что у Citroen Ami весной этого года появилась коммерческая версия Cargo без пассажирского кресла и с установленном на его месте ящиком-органайзером. Наверняка такая будет и у Opel Rocks-e. Увы, в России электрические малютки корпорации Stellantis в обозримой перспективе вряд ли появятся.

