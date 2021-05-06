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  • Citroen My Ami Cargo: самый маленький и дешёвый «грузовичок» в гамме французской марки

Citroen My Ami Cargo: самый маленький и дешёвый «грузовичок» в гамме французской марки

06.05.2021 77 0 0

Бюджетный электрокар Citroen Ami, дебютировавший в феврале прошлого года, обзавёлся коммерческой версией Cargo. Вместо единственного пассажирского кресла установлен ящик-трансформер, а общий объём для груза внутри кузова составляет 400 л. Грузоподъёмность — 140 кг.

 

Citroen Ami сертифицирован как электрический квадрицикл, поэтому на него не распространяются автомобильные нормы безопасности и цена из-за этого сильно ниже, чем у самых бюджетных легковых электромобилей — от 6090 евро (во Франции). Для сравнения скажем, что вышедший недавно на рынок субкомпактный электрический хэтчбек Dacia Spring даже с учётом правительственных субсидий обойдётся вдвое дороже — от 12 403 евро. Коммерческий Citroen My Ami Cargo стоит от 6490 евро, но если машина в собственность не нужна, то можно дешевле — взять её в аренду за 21,18 евро в месяц при разовом первом платеже в размере 2508,43 евро.

В техническом плане грузовой Ami полностью повторяет пассажирский: электромотор мощностью 6 кВт (8 л.с.) и батарея ёмкостью 5,5 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 75 км пробега по городу. Полностью зарядить батарею от бытовой 220-вольтовой розетки можно за три часа. Максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч, что с одной стороны снижает риск получения травм без подушек безопасности и электронных ассистентов, а с другой позволяет управлять Ami французским гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

Габаритная длина My Ami Cargo — 2,41 м, ширина — 1,39 м, высота — 1,52 м. Для такой крохи 400 л для груза кажутся выдающимся достижением, но это если грузить по самую крышу, а до «ватерлинии» выходит только 260 л. Грузовое пространство при этом зонировано: есть запираемый отсек в задней части, а главная ёмкость — это пластиковый ящик на месте пассажирского сиденья с двухуровневым полом, настраиваемым в зависимости от текущих нужд.

Крышку ящика можно открывать как в строну «пассажирской» двери, так и в сторону водителя, то есть снаружи или изнутри автомобиля, а можно вообще снять и перевезти кадку с цветком. На поверхность крышки можно положить груз массой до 40 кг либо использовать её как рабочий стол. В специальном углублении с кармашком можно разместить папку с бумагами или планшет. В стенке ящика со стороны водителя сделана выемка, чтобы было удобно пользоваться ручником. Максимальная габаритная длина груза — 1,2 м, его можно зафиксировать от перемещений с помощью ремешков и проушин.

Citroen полагает, что спектр применения My Ami Cargo, несмотря на ограниченные дальнобойность и вместимость, огромен: это городские курьерские службы, сильно расплодившиеся на фоне пандемии и карантинных ограничений, доставка почты, мобильные мастерские, внутренний транспорт для промышленных объектов и отелей с большой территорией. По сравнению со скутерами или электровелосипедами, которые часто решают похожие задачи, Citroen My Ami Cargo проще в управлении, безопаснее и лучше защищён от непогоды — в салоне есть полноценный отопитель. Продажи Citroen My Ami Cargo во Франции стартуют в июне.

Между тем несколькими днями ранее стало известно о том, что Citroen Ami готовится выйти на американский рынок. Сенсация? Не совсем: марка Citroen пока не собирается покорять Америку, а её электрический квадрицикл будет распространяться через фирменный каршеринговый сервис Free2Move (дочерняя структура корпорации Stellantis), то есть купить его будет нельзя — только взять в аренду.

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