Limo, Hippo и другие: бренд Mobilize от Renault Group, возможно, появится в России

Гендиректор Renault Group Лука де Мео полагает, что бренд Mobilize, пока совершенно неизвестный в России, к 2030 году будет генерировать 20% выручки французской компании, то есть ему отводится очень большая и значимая роль. Mobilize был запущен в начале этого года вместе с новым планом развития компании Renaulution, его основным рынком станет Европа, но в перспективе рассматривается выход на рынки Марокко, России, Турции и Китая — об этом ещё в июне сообщило издание Automotive News со ссылкой на Клотильду Дельбос, заместителя Де Мео.
На днях Mobilize анонсировал европейскую премьеру седана Limo, который был разработан в Китае в рамках совместного предприятия с Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) и уже известен в этой стране под маркой Yi, чей логотип стилизован под ромбик Renault. Напомним, что в 2020 году Renault приняла решение свернуть в Китае производство и продажи традиционных легковушек из-за низкого спроса, но электромобильный бизнес сохранила — бюджетные электрические кросс-хэтчбеки Dacia Spring приходят в Европу из Китая и уже работают в каршеринговом сервисе Zity, который является дочерней структурой Mobilize.
Седан Limo – куда более прогрессивная, просторная, комфортная и «долгоиграющая» модель, чем Spring, и он будет первой моделью, несущей собственную марку Mobilize (кружочек с чёрточкой). Limo имеет 4,67 м в длину и колёсную базу 2,75 м, при этом во втором ряду обещан простор бизнес-класса: запас свободного пространства в коленях составит 288 мм. Объём багажника при этом сравнительно небольшой — 411 л.
Mobilize Limo приводится единственным электромотором на передней оси (150 л.с., 220 Нм) и питается от батареи ёмкостью 60 кВт·ч, полного зарядка которой должно хватить на 450 км пробега по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает 9,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч.
Дизайн экстерьера и интерьера Limo выполнен в паназиатском стиле и ничем не напоминает автомобили под маркой Renault. Перед водителем установлено двухэкранное табло (10,25 и 12,3 дюйма), в которое интегрированы всевозможные коммуникативные и бизнес-сервисы. Также Limo оснащён современными электронными ассистентами водителя (в том числе адаптивным круиз-контролем и системой распознавания дорожных знаков) и будет предлагать в виде опции зимний пакет (подогрев сидений и руля).
Первая партия из 40 седанов Limo появится в парке Mobilize уже в этом году, они предназначены для тестовой эксплуатации, а полноценные коммерческие поставки начнутся во второй половине 2022 года. Каналы распространения — такси, подписка, аренда, каршеринг. В рознице Limo, как и другие запланированные новинки Mobilize, не появится.
В 2023 году Mobilize выведет на извозчичий рынок двухместный электрокар, который, вероятно, будет сертифицирован как квадрицикл и составит конкуренцию Citroen Ami и Opel Rocks-e. Пассажирская версия будет называться Duo, грузовая (с ящиком объёмом 1 кубометр на корме) — Bento. Кузова Duo и Bento будут на 50% состоять из вторсырья. Батареи будут модульного типа: ёмкость одного модуля 2,3 кВт·ч, и таких модулей будет максимум четыре, то есть общая максимальная ёмкость составит 9,2 кВт·ч. Остальные характеристики пока не рассекречены.
Ещё в линейке Mobilize будет небольшой электрический фургончик Hippo (переводится как «гиппопотам»), который является ничем иным как развитием концепта Renault EZ-FLEX образца 2019 года. Характеристики и дата выхода на рынок Mobilize Hippo пока не объявлены.
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