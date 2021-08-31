Limo, Hippo и другие: бренд Mobilize от Renault Group, возможно, появится в России

Под маркой Mobilize французская Renault Group продвигает электромобили, специально разработанные для такси, каршеринга, подписки и прочих модных извозчичьих сервисов. Первой моделью Mobilize станет среднеразмерный седан Limo китайской сборки, европейская премьера которого состоится на следующей неделе на Мюнхенском автосалоне.

Гендиректор Renault Group Лука де Мео полагает, что бренд Mobilize, пока совершенно неизвестный в России, к 2030 году будет генерировать 20% выручки французской компании, то есть ему отводится очень большая и значимая роль. Mobilize был запущен в начале этого года вместе с новым планом развития компании Renaulution, его основным рынком станет Европа, но в перспективе рассматривается выход на рынки Марокко, России, Турции и Китая — об этом ещё в июне сообщило издание Automotive News со ссылкой на Клотильду Дельбос, заместителя Де Мео.

Mobilize Limo

На днях Mobilize анонсировал европейскую премьеру седана Limo, который был разработан в Китае в рамках совместного предприятия с Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) и уже известен в этой стране под маркой Yi, чей логотип стилизован под ромбик Renault. Напомним, что в 2020 году Renault приняла решение свернуть в Китае производство и продажи традиционных легковушек из-за низкого спроса, но электромобильный бизнес сохранила — бюджетные электрические кросс-хэтчбеки Dacia Spring приходят в Европу из Китая и уже работают в каршеринговом сервисе Zity, который является дочерней структурой Mobilize.



Mobilize Limo

Седан Limo – куда более прогрессивная, просторная, комфортная и «долгоиграющая» модель, чем Spring, и он будет первой моделью, несущей собственную марку Mobilize (кружочек с чёрточкой). Limo имеет 4,67 м в длину и колёсную базу 2,75 м, при этом во втором ряду обещан простор бизнес-класса: запас свободного пространства в коленях составит 288 мм. Объём багажника при этом сравнительно небольшой — 411 л.



Mobilize Limo

Mobilize Limo приводится единственным электромотором на передней оси (150 л.с., 220 Нм) и питается от батареи ёмкостью 60 кВт·ч, полного зарядка которой должно хватить на 450 км пробега по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает 9,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч.

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Дизайн экстерьера и интерьера Limo выполнен в паназиатском стиле и ничем не напоминает автомобили под маркой Renault. Перед водителем установлено двухэкранное табло (10,25 и 12,3 дюйма), в которое интегрированы всевозможные коммуникативные и бизнес-сервисы. Также Limo оснащён современными электронными ассистентами водителя (в том числе адаптивным круиз-контролем и системой распознавания дорожных знаков) и будет предлагать в виде опции зимний пакет (подогрев сидений и руля).



Mobilize Limo

Первая партия из 40 седанов Limo появится в парке Mobilize уже в этом году, они предназначены для тестовой эксплуатации, а полноценные коммерческие поставки начнутся во второй половине 2022 года. Каналы распространения — такси, подписка, аренда, каршеринг. В рознице Limo, как и другие запланированные новинки Mobilize, не появится.



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В 2023 году Mobilize выведет на извозчичий рынок двухместный электрокар, который, вероятно, будет сертифицирован как квадрицикл и составит конкуренцию Citroen Ami и Opel Rocks-e. Пассажирская версия будет называться Duo, грузовая (с ящиком объёмом 1 кубометр на корме) — Bento. Кузова Duo и Bento будут на 50% состоять из вторсырья. Батареи будут модульного типа: ёмкость одного модуля 2,3 кВт·ч, и таких модулей будет максимум четыре, то есть общая максимальная ёмкость составит 9,2 кВт·ч. Остальные характеристики пока не рассекречены.



Mobilize Hippo

Ещё в линейке Mobilize будет небольшой электрический фургончик Hippo (переводится как «гиппопотам»), который является ничем иным как развитием концепта Renault EZ-FLEX образца 2019 года. Характеристики и дата выхода на рынок Mobilize Hippo пока не объявлены.

