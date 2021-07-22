Совместный седан Renault и китайцев, который появится в Европе: новые фото и подробности

Первым рынком для электрической «четырехдверки» все же станет Китай, там модель появится до конца текущего года. А в 2022-м ее привезут в Старый Свет, где новинка, как ожидается, будет использоваться собственным сервисом каршеринга Рено.

Этот седан засветился в прошлом году, а первые полноценные фирменные картинки распространили минувшей весной. В родном Китае модель зовется Yi («И»), остальному миру она пока известна под индексом GSE. Перед нами – электрокар от JMEV, совместного предприятия Группы Renault и китайской Jiangling Motors Corporation Group (JMCG, эта фирма также сотрудничает с Фордом). Подразделение JMEV было основано JMCG еще в 2015-м, оно изначально заточено под выпуск «электричек», а СП с Рено создали в 2019-м (французскому концерну принадлежит 50% акций). Седан же стал первенцем «новой волны», причем его будут продавать не только в Китае, но и в Европе. Впрочем, первым рынком, конечно, окажется Поднебесная: местные СМИ пишут, что там прием заказов откроют уже 28 июля. Ну а пока опубликованы новые изображения Yi/GSE, в том числе, полностью рассекречен интерьер. Также появились свежие подробности.

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Дизайн экстерьера прорывным не назовешь: спереди электроседан напоминает модели марки Aion (принадлежит концерну GAC), «клыкастые» задние фонари мы тоже уже видели (подобные есть, например, у кроссовера FAW Bestune T55). Также седану достались панорамная крыша и выдвижные ручки дверей, а корпуса наружных зеркал крепятся на отдельных ножках. Габариты компания JMEV еще не раскрыла, однако характеристики уже давно «слил» китайский минпром: согласно документам сертификационного органа, длина Yi равна 4675 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2750 мм.



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Внутри – двухспицевое рулевое колесо, объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы, плюс отделка «под карбон». Мультимедиа можно будет управлять жестами. Кроме того, седану обещаны трассовый автопилот со стереокамерой, ассистент движения в пробках и автопарковщик.



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По предварительным данным, «в базе» новинка JMEV будет иметь один электромотор, он установлен на передней оси, мощность – 150 л.с. А у топ-версии, возможно, окажется уже два электродвигателя: такая машина якобы наберет первую «сотню» за 5,8 секунды. О батарее информации пока нет.



Выпуск седана налажен в Поднебесной на новом заводе. В Европу электрокар китайской сборки привезут в 2022 году – скорее всего, уже под брендом Renault и с другим именем. В Старом Свете Группа Рено планирует поставлять «электричку» для собственного сервиса каршеринга: этот автомобиль есть в плане Renaulution, представленном в начале 2021-го.

Иллюстрация из плана Renaulution. Группа Renault планирует выпустить четыре электрокара для своего нового подразделения Mobilize: два для каршеринга, один для «перевозки пассажиров» и один для доставки «на последней миле» (там, где движение «традиционных» машин запрещено). Модель, обозначенная как Queen, и есть Yi/GSE

Напомним, в Европу уже поставляют электромобиль китайского производства из портфеля концерна Renault – компакт Dacia Spring, который представляет собой чуть переделанный Renault K-ZE («зеленая» версия бюджетника Kwid).

